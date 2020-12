Vendredi, Katrina Kaif a partagé sa routine d’entraînement de la journée et a révélé le secret de sa silhouette enviable. Elle a partagé une routine d’entraînement manuscrite de son entraîneur, qui comprend des exercices pour ses jambes, ses abdominaux et le haut du corps. Ceux-ci incluent les squats, les presses pour les jambes, les pompes, les cardios, entre autres entraînements.

«Workout for the day», a écrit l’actrice sur sa story Instagram vérifiée. Katrina est connue pour être très disciplinée lorsqu’il s’agit de s’entraîner et partage souvent ses vidéos d’entraînement sur les réseaux sociaux.

L’actrice sera ensuite vue dans le drame d’action policier de Rohit Shetty « Sooryavanshi », avec Akshay Kumar, et la comédie d’horreur « Phone Bhoot », avec Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter.

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Hrithik Roshan, Katrina Kaif et Deepika Padukone se réuniront pour un univers d’espionnage de YRF, à l’enthousiasme de leurs fans.

Selon un rapport publié par Bollywood Hungama, une source a déclaré que le succès de la série Avengers a montré que les téléspectateurs adoraient voir leurs personnages préférés se réunir à l’écran. Ces dernières années, le réalisateur Rohit Shetty avait expérimenté la même chose en créant un univers flic où Singham est entré dans l’apogée de Simmba, augmentant l’excitation du public d’un cran. Maintenant, dans son prochain film Sooryavanshi, les téléspectateurs pourront voir à la fois Singham et Simmba. La réponse reçue par les fans a incité Aditya Chopra à planifier quelque chose de similaire dans un proche avenir.

La source aurait également déclaré: «En ce moment, Tiger (Salman Khan dans la franchise Tiger) ferait une petite apparition dans Pathan et vice-versa. Cela rendrait le public familier avec l’univers de YRF Spy et le fait que tous ces personnages appartiennent au même monde ».