Envie de vous embrasser à nouveau? Aller à l’église? «  C’est à vous de décider  », déclare Ad Council dans une campagne de 500 millions de dollars pour promouvoir les vaccins COVID-19

Préparez-vous à une vague de publicités nous rappelant tout ce qui nous manque dans la vie avant la pandémie – câlins, aller à l’église, réunions de famille et passer du temps avec des amis – et des informations sur la façon dont les vaccins COVID-19 peuvent les ramener.

La campagne publicitaire de The Ad Council comprendra plus de 500 millions de dollars en dons de médias et de talents. Il a été lancé jeudi et changera lentement au fur et à mesure que le paysage des personnes éligibles au vaccin et des questions qu’ils ont change.

«Nous traitons les plus gros problèmes de notre vie», a déclaré Lisa Sherman, présidente-directrice générale du Ad Council. «Nous avons reconnu assez rapidement qu’à moins que les gens ne puissent en savoir plus sur le vaccin et être éduqués, ils pourraient ne pas les prendre. Et puis, nous ne serions pas mieux lotis l’année prochaine que cette année. »

Les publicités s’adressent aux 40% d’Américains qui n’ont pas encore décidé de se faire vacciner, a déclaré Sherman. Le Conseil de la publicité s’est concentré sur des groupes de discussion et des sondages approfondis pour comprendre les questions des gens et leurs inquiétudes.

Le résultat est un site Web, getvaccineanswers.org, qui donne un message simple: avoir des questions, c’est bien, il est normal d’être prudent quand quelque chose de nouveau arrive. Les réponses sont disponibles.

Les publicités, qui seront diffusées à la télévision, à la radio et en ligne, tirent le cœur. Ils présentent des images de personnes se tenant la main, de familles à l’anniversaire d’un enfant, de gens qui entrent ensemble à l’église ou d’amis partageant une pizza côte à côte, un rappel de combien les choses ont changé en un an.

Le slogan à tous est «C’est à vous de décider». Non pas pour se faire vacciner, mais pour s’informer, a déclaré Sherman.

«Les publicités ont un ton positif et engageant, un ton qui ne les oblige pas mais qui les invite dans le processus d’obtention des faits auprès d’une source fiable», a-t-elle déclaré.

Le Conseil de la publicité est une organisation à but non lucratif qui crée et distribue des messages d’intérêt public. Les Centers for Disease Control and Prevention et le Department of Health and Human Services ont fourni des conseils scientifiques.

Certaines des publicités seront largement diffusées à la télévision, mais elles seront particulièrement axées sur les communautés ayant des niveaux élevés d’hésitation à la vaccination, en particulier les communautés hispaniques et noires. Cela comprendra des campagnes crédibles et culturellement pertinentes. Le message global est le même mais il peut être présenté légèrement différemment.

« Pour la population hispanique, il y a plus d’un angle émotionnel », a déclaré Charysse Nunez,

Insights conduit pour l’Initiative d’éducation sur les vaccins COVID-19 du Conseil de la publicité.

«Nous savions qu’il y avait beaucoup de gens qui n’avaient pas eu l’occasion de rendre visite à leur famille et c’est donc quelque chose qui leur manque», a-t-elle déclaré.

Pour la communauté noire, les images de réunions de famille, d’aller à l’église et de remise des diplômes ont résonné.

Mais dans l’ensemble, les publicités ne peuvent pas être trop ciblées, a déclaré Sherman. «Il est important d’être prudent et de ne pas segmenter et disséquer au point où cela pourrait être inefficace.»

Le Conseil de la publicité collabore avec plusieurs partenaires, dont la Black Coalition Against COVID-19, Colour of Change, NAACP, National Alliance for Hispanic Health, National Hispanic Medical Association, National Medical Association, National Urban League, UnidosUS, United States Hispanic Chamber of Commerce (USHCC) et autres.

Il existe également un comité directeur national de la foi pour informer les efforts de plus de 20 chefs religieux influents des communautés hispaniques et noires.

«Je suis heureux de m’associer au Conseil de la publicité et à mes collègues du clergé dans cet effort et je suis optimiste quant à ce que Dieu fait à travers la communauté médicale et ce qu’il fera à travers cette campagne», a déclaré Mgr TD Jakes de The Potter’s House, un grand non -Église dénominale à Dallas, Texas.

Il existe également des éléments en ligne. Il y aura un emoji de soutien aux vaccins sur Twitter, du contenu personnalisé sur Facebook, une campagne parmi les créateurs de TikTok et au sein de la communauté des joueurs.

Les publicités qui apparaissent maintenant ne sont que la pointe de l’iceberg. D’autres viendront à mesure que davantage de vaccins seront disponibles et qu’un segment plus large de l’Amérique y aura accès.

Ces messages sont diffusés maintenant car bien que 13,4% des Américains aient reçu au moins un vaccin COVID-19, la majorité attend toujours leur tour et est de plus en plus ouverte à l’information.

Les avantages deviendront évidents à mesure que de plus en plus de gens verront que la vaccination contribue à moins d’hospitalisations et que les gens pourront retourner à l’école, à l’université et à une vie quotidienne plus normale, a déclaré Glen Nowak, directeur du Center for Health and Risk Communication à l’Université de Géorgie.

«Cela aidera les gens à comprendre l’importance et les avantages de se faire vacciner», a-t-il déclaré.

La campagne se poursuivra pendant des mois. C’est important parce que si le nombre de personnes qui vont dans les hôpitaux et qui meurent diminue maintenant, il pourrait s’agir simplement d’un autre cycle de la pandémie, a déclaré le Dr Jesse Goodman, professeur de médecine et de maladies infectieuses à l’Université de Georgetown.

«Il y a un mois, tout le monde était complètement paniqué. Maintenant, les gens voient ces chiffres baisser. Nous devons avoir un navire stable en termes de messages de santé publique », a-t-il déclaré.