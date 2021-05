Envie de vous amuser? OBTENEZ VAXXED! La campagne publicitaire Nagging Covid-19 cible les résidents réticents de Baltimore – RT USA News

En luttant contre ce qu’ils considèrent comme un manque d’intérêt pour la vaccination à Baltimore, les bureaucrates de la santé de la ville ont décidé de faire preuve de «créativité» avec leurs mesures assertives – harceler, humilier et peut-être même franchir une ligne morale.

«Mimosas avec les filles ce week-end? C’est une mauvaise idée si vous n’avez pas été vaxxed, » dit l’une des annonces récentes publiées par le département de la santé de la ville, mettant en vedette une femme boudeuse se faisant sermonner par un partenaire masculin.

En faveur de l’égalité des chances, une autre publicité de Baltimore mettait en vedette une femme faisant la leçon à un homme qu’il ne peut pas aller socialiser avec des amis sans recevoir le coup.

D’autres publicités ont attiré les résidents afro-américains de la ville, ainsi que les hispanophones – à qui on a dit « Pas de papiers, pas de problème. »

Plus d’un petit nombre de Baltimoriens ont reconnu les tropes inquiétants des publicités britanniques très répandues, qui semblaient conçues pour susciter la peur plutôt que pour transmettre des connaissances.

Pendant ce temps, la ville «A adopté une approche proactive, en s’associant avec des hôpitaux et des pharmacies pour créer des équipes mobiles de vaccination pour vacciner les personnes les plus exposées au risque de Covid-19 grave», ProPublica signalé le samedi.

Le département de la santé de la ville de Baltimore a même joué rapidement et librement avec la séparation de l’église et de l’État, collaborant avec l’Université Johns Hopkins et les évêques de la région pour suggérer quels comportements étaient autorisés à l’intérieur des lieux de culte.

Lundi, l’État du Maryland a commencé à offrir à ses employés un paiement de 100 $ pour encourager la vaccination. Le gouverneur Larry Hogan a annoncé que le gouvernement était «En encourageant davantage les employés de l’État à se faire vacciner pour les aider à rester en bonne santé, ainsi que leurs familles et leurs communautés.»

Le programme devrait coûter 5 millions de dollars et obligera les participants à présenter des certificats de vaccination aux employés du gouvernement de l’État au bureau des ressources humaines – ce qui signifie que l’on ne peut pas simplement voir comme un employé de l’État, il faut en fait être une.

Au 1er mai, environ 2,75 millions de Marylanders – environ 46% de la population totale de l’État – avaient reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, tandis que 2,09 millions, soit 35%, étaient considérés comme entièrement vaccinés.





Aussi sur rt.com

Le Colorado autorise les rassemblements à l’intérieur sans masque… si 80% des participants sont entièrement vaccinés et peuvent montrer la preuve







La campagne publicitaire de Baltimore également souligné ceux qui ne sont pas vaccinés « Devrait toujours porter un masque, » mais ce message a été sapé par nul autre que le président Joe Biden, qui a persisté à se masquer même à l’extérieur et après avoir été complètement vacciné – et après que son propre CDC eut dit aux Américains qu’il n’était pas nécessaire de le faire.

L’État américain du Colorado a essayé une approche différente, disant à ses résidents qu’ils peuvent être exemptés du mandat du masque d’intérieur – prolongé jusqu’en juin – si au moins 80% des personnes rassemblées à l’intérieur sont entièrement vaccinées et peuvent le prouver.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!