Le NYPD est sur le point d’abandonner son chien policier robotique, le département disant qu’il a dû retirer la machine après qu’elle soit devenue une «victime de la politique», car les critiques insistent sur le fait qu’elle représente une militarisation accrue des forces de l’ordre.

Le commissaire adjoint de la police pour le renseignement et la lutte contre le terrorisme, John Miller, a déclaré mercredi au New York Times que le robot, nommé «Digidog» par le ministère, ne serait plus utilisé, affirmant qu’un contrat avec son créateur avait été annulé après que le chien soit devenu un « cible » pour la critique publique.

«Les gens avaient trouvé les slogans et le langage pour faire en quelque sorte ce mal», Miller a dit, appelant le bot « Une victime de la politique, de mauvaises informations et des octets sonores bon marché. »

Nous aurions dû l’appeler «Lassie».





Aussi sur rt.com

Les New-Yorkais paniquent alors que le NYPD déploie Digidog, malgré le projet de la ville d’interdire les « robots armés »







Le bail du NYPD pour l’appareil devait prendre fin en août, et le département avait l’intention de continuer à tester ses capacités jusque-là, mais a décidé de mettre fin à l’essai plus tôt, a ajouté Miller.

Alors que le ministère se vantait que le Digidog de 75000 $ « sauver des vies » et gardez les agents hors de danger après l’avoir loué à Boston Dynamics l’année dernière, de nombreux New-Yorkais ont trouvé le robot rebutant, évoquant des images de police automatisée sans visage et, pour certains, des scènes de fiction dystopique comme « Robocop » et « Black Mirror » ». L’appareil a été déployé à plusieurs reprises, y compris au début du mois, lorsqu’il a aidé à appréhender un homme armé dans un projet de logement à Manhattan, bien que la police ait insisté sur le fait qu’il ne jouait pas un « rôle actif » dans l’arrestation.

Le chien a également été libéré lors d’une prise d’otage présumée fin février, des agents l’ont envoyé dans une maison où des hommes armés auraient emmené un homme en captivité. Alors qu’ils ont finalement trouvé la maison vide, l’utilisation du robot a suscité des préoccupations en matière de confidentialité pour certains, y compris la représentante démocrate de New York.Alexandria Ocasio-Cortez, qui assimilé le Digidog à un «Drone terrestre de surveillance robotique.»

Un autre membre du Congrès de New York, Ritchie Torres (D), a appelé à la «Le gouvernement fédéral intervient» après l’utilisation la plus récente du Digidog ce mois-ci, annonçant une loi qui obligerait les services de police à signaler l’utilisation de la technologie de surveillance s’ils reçoivent des fonds fédéraux.

Les législateurs locaux ont également exprimé leur scepticisme, le conseiller municipal Ben Kallos ayant introduit en mars la « No Killer Robots Act », qui vise à accroître la transparence sur l’utilisation de cette technologie par les forces de l’ordre. Pendant que le robot est « Pas actuellement équipé d’armes, » Le bureau de Kallos a déclaré qu’il n’y avait aucune politique explicite empêchant que cela se produise.





Aussi sur rt.com

« Vous avez 15 secondes pour vous conformer »: le NYPD dit qu’un nouveau chien policier robotique « sauvera des vies » alors que les internautes mettent en garde contre la dystopie de la science-fiction







Les développeurs de Boston Dynamics, cependant, insistent sur le fait que le bot est uniquement destiné à des fins non violentes, une porte-parole déclarant mercredi qu’ils le sont « Non conçu pour être utilisé comme arme, infliger des dommages ou intimider des personnes ou des animaux. »

Mais le facteur « d’intimidation » a peut-être finalement entraîné la disparition du chien, comme l’a même déclaré un représentant du maire de New York, Bill de Blasio. «Heureux que le Digidog ait été déposé.»

« C’est effrayant, aliénant et envoie le mauvais message aux New-Yorkais, » le porte-parole Bill Neidhardt a déclaré au Times.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!