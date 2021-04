Dans le but de «motiver» les jeunes à se faire vacciner, un État américain prévoit de les payer s’ils reçoivent leur vaccin Covid-19. La Virginie occidentale a annoncé qu’elle offrirait un bon d’épargne de 100 $ à ses résidents âgés de 16 à 35 ans après leur tir. Le 26 avril, lundi, le gouverneur de l’État, Jim Justice, a annoncé la décision lors d’un briefing que cette décision visait à pousser la jeune population à se faire vacciner, qui hésitait à recevoir le vaccin. Au cours du briefing, il a déclaré que les enfants ne réalisent pas à quel point ils sont importants pour « arrêter cette chose », alors il essaie de trouver un moyen de les motiver à « surmonter la bosse ».

Alors que la Virginie-Occidentale a enregistré les taux de vaccination les plus élevés au début de l’année parmi les principaux États américains, ses progrès ont été lents au cours des dernières semaines. Plus de la moitié de ses 1,5 million de personnes éligibles n’ont encore reçu qu’une seule dose, et il a été affirmé que la population jeune qui représente 40% des habitants « n’a pas pris les vaccins aussi vite que nous aimerions qu’ils les prennent », a déclaré Justice lors d’une conférence de presse, selon BBC.

La justice a ajouté que s’ils peuvent atteindre 70%, ils « éteindront le virus », d’où « les masques disparaissent, les hospitalisations disparaissent et le décès devient minime. » Les paiements de 100 $, plus les intérêts, seront financés par le La loi CARES de l’État, a déclaré la justice, ajoutant que les responsables avaient «vérifié cela de toutes les manières possibles» pour garantir que les fonds sont utilisés pour les obligations d’épargne.

La loi CARES est un programme de secours contre les coronavirus de 1,9 milliard de dollars qui est entré en vigueur aux États-Unis le mois dernier. Fondation de la famille Kaiser le mois dernier, 25% des résidents américains âgés de 18 à 29 ans veulent «attendre et voir» avant de se faire vacciner, contre seulement 7% des résidents âgés de plus de 65 ans. population.

