Le dernier post Instagram de Tamannaah Bhatia porte sur les objectifs de fitness. L’acteur de 31 ans a partagé une vidéo lundi donnant un aperçu de son entraînement au gymnase.

Sous-titrant le message, Tamannaah a écrit qu’elle venait juste d ‘«écraser» son entraînement. Le clip montre Tamannaah soulevant des poids et faisant des squats tandis que dans une autre section de la vidéo, on la voit se livrer à un travail sérieux pour les jambes. L’entraînement pourrait également rappeler à certains fans son rôle dans Baahubali en tant qu’Avantika. En arrière-plan, la Diva de Beyonce joue pendant que Tamannaah la transpire dans un pantalon de jogging beige et un soutien-gorge de sport violet et noir.

La vidéo a recueilli 1 61 774 likes. L’entraîneur de fitness Drew Neal a commenté le message de Tamannaah et a félicité son dévouement.

L’acteur fera ses débuts OTT cette semaine avec la websérie 11th Hour. La série sera diffusée sur Aha. Tamannaah jouera le rôle d’Aratrika Reddy dans le drame sportif. La série Web est une adaptation du roman 8 Heures d’Upendra Namburi et est dirigée par Praveen Sattaru et produite par Pradeep Uppalapati.

Tamannaah sera également vue dans la série policière policière en langue tamoule November Story. La série sortira sur Disney + Hotstar VIP. November Story est écrit et réalisé par Indhra Subramanian et produit par le groupe Anandha Vikatan. La série se concentre sur une relation père-fille, avec Anuradha Ganesan jouant la fille et GM Kumar décrivant le personnage du père. Dans un article précédent, Tamannaah a partagé une photo des décors et a annoncé que le tournage de la «série à se ronger les ongles» était terminé.