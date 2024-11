Envie de réduire votre facture de chauffage cet hiver ? Vérifiez si vous êtes admissible au programme HEAP de New York

celui de New York Programme d’aide à l’énergie domestiqueou HEAP, les demandes de prestations s’ouvrent le 1er novembre.

Si vous chauffez votre maison avec de l’électricité, du gaz naturel, du mazout, du charbon, du propane, du bois ou des granulés de bois, du kérosène ou du maïs, HEAP peut vous aider à chauffer et à climatiser votre maison en vous offrant jusqu’à 900 $ d’avantages.

TAS d’urgence peut vous aider à chauffer votre maison en cas de chaleur ou d’urgence liée à la chaleur. Les prestations dépendent de vos revenus, des ressources disponibles et du type d’urgence. Les candidatures pour ce programme sont ouvertes le 2 janvier 2025.

Voici ce qu’il faut savoir.

Qui est admissible au HEAP ?

Votre éligibilité et vos prestations dépendent de votre revenu, de la taille de votre foyer, de la source de chauffage principale et de la présence d’un membre de votre foyer âgé de moins de 6 ans, de plus de 60 ans ou handicapé permanent.

Vous pourriez être admissible si :

Les prestations destinées aux ménages payant directement pour le chauffage en fonction de leur utilisation réelle sont versées directement au vendeur qui fournit votre principale source de chaleur. Pour savoir quels fournisseurs participent à HEAP, visitez heapoil.com et sélectionnez votre comté de résidence et le type de combustible utilisé pour chauffer votre maison.

NYSEG et RG&E étendent les conditions d’éligibilité au HEAP

Cette année, NYSEG et RG&E ont élargi les conditions d’éligibilité pour bénéficier du HEAP, selon les entreprises. Les clients peuvent remplir une demande et soumettre une preuve de participation pour l’inscription s’ils reçoivent l’un des éléments suivants :

Revenu supplémentaire de sécurité (SSI)

Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP)

Aide médicale

Aide fédérale au logement public

Pension des anciens combattants et prestations de survivant

Assistance générale du Bureau des affaires indiennes

Assistance temporaire tribale pour les familles nécessiteuses (TANF)

Programme de distribution alimentaire dans les réserves indiennes

Bon départ pour les terres tribales

Programme de service téléphonique Lifeline

Subvention HEAP appliquée à un fournisseur de carburant autre que NYSEG ou RG&E

«Alors que nous anticipons les mois les plus froids, nous encourageons nos clients à postuler à HEAP pour les aider à gérer leurs coûts énergétiques», déclare Christine Alexander, vice-présidente du service client de NYSEG et RG&E. « Nous sommes conscients que nos clients peuvent avoir besoin d’un peu d’aide supplémentaire pendant la saison de chauffage hivernale, et comprendre la gamme complète d’assistance que nous proposons peut les aider. »

Voici pourquoi : Les bénéficiaires du SSI recevront deux chèques en novembre, mais aucun en décembre

À combien s’élèvent les avantages de cette année ?

Le montant des prestations de base se situe entre 21 $ et 900 $ selon votre situation de vie.

Les ménages éligibles qui vivent dans un logement subventionné par le gouvernement ou un foyer de groupe avec chauffage inclus dans leur loyer pourrait recevoir un montant de base de 21 $ .

Les ménages éligibles qui ont frais de chauffage inclus dans le cadre de leur loyer pourrait recevoir un montant de base de 45$ ou 50$ .

Les ménages éligibles dont le chauffage primaire est au mazout, au kérosène ou au propane et qui font paiements directs au vendeur pour les frais de chauffage, vous pourriez recevoir 900 $ plus les modules complémentaires applicables .

Les ménages éligibles dont la chaleur primaire est constituée de bois, de granulés de bois, de charbon, de maïs ou d’un autre combustible livrable et qui font paiements directs au vendeur pour les frais de chauffage, vous pourriez recevoir 635 $ plus les modules complémentaires applicables .

Les ménages éligibles dont le chauffage primaire est de l’électricité ou du gaz naturel et qui effectuer des paiements directs en fonction de l’utilisation réelle de leur foyer, le vendeur pourrait recevoir 400 $ plus les modules complémentaires applicables.

Le montant de votre prestation de base augmentera de 61 $ si le revenu brut de votre ménage se situe dans la fourchette Fourchette de revenus de niveau 1.

Et si votre ménage compte un membre âgé de 60 ans ou plus, de moins de 6 ans ou handicapé permanent, le montant de votre prestation de base augmentera de 35 $.

Les contrôles NY STAR sont en cours : Découvrez quand vous recevrez le vôtre

Comment postuler à HEAP

Vous pouvez postuler en visitant mesBenefits.ny.gov ou en personne ou par courrier à votre contact HEAP du district local.

Dans la région de Rochester, toute question doit être adressée au Département des services sociaux du comté de Monroe en appelant le 585-753-6477 ou en envoyant un e-mail à [email protected].

Durée de vie du Grand Rochester peut également fournir de l’aide en appelant le 585-244-8400, poste 102 ainsi que Services familiaux et communautaires des organismes de bienfaisance catholiques au 585-238-8620, poste 13221.

Pour les résidents de la région de Westchester, les questions doivent être adressées au Département des services sociaux du comté de Westchester en appelant le 914-995-3333.

Emily Barnes rend compte des problèmes liés aux consommateurs pour l’équipe New York Connect du réseau USA TODAY, en se concentrant sur les sujets liés aux arnaques et aux rappels. Suivez-la sur Twitter et Instagram @byemilybarnes. Contactez-nous à [email protected].

