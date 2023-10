Envie de plonger dans le monde du drag à Montréal ? La série dramatique québécoise Solo tient ses promesses

Celle de Sophie Dupuis Solo sort ce week-end dans les salles de Toronto. Le film québécois se déroule dans la scène drag de Montréal et a remporté les grands honneurs au TIFF, remportant le prix du meilleur long métrage canadien.

Il suit le jeune drag star Simon (joué par un Théodore Pellerin captivant et vulnérable) alors qu’il tombe amoureux d’une nouvelle reine et tente d’extraire l’amour de sa mère célèbre et désintéressée.

Le scénariste-réalisateur Dupuis a eu l’idée du film il y a quelques années en regardant La course de dragsters de Ru Paul.

« J’étais très admirative de cette forme d’art, mais j’ai pu les écouter parler de leur vie, de leur famille, d’où ils viennent. Je pensais qu’il y avait quelque chose à dire à ce sujet », a-t-elle déclaré dans une entrevue avec CBC. Nouvelles.

Et elle s’intéressait aux relations toxiques – comment elles se développaient, pourquoi les gens restaient et ce qu’ils en retiraient, et pensait que Pellerin, avec qui elle avait travaillé deux fois auparavant, serait parfait dans le rôle principal.

Le film sort à un moment où les spectacles de drag suscitent des protestations de colère partout au Canada et aux États-Unis (depuis l’année dernière, plus de 160 événements de drag ont été ciblés, selon GLAAD), et les crimes haineux ciblant les personnes LGBTQ augmentent considérablement.

Le résultat est un regard profond et introspectif sur la culture drag de Montréal qui peut aider à créer de l’empathie et de la compréhension. Le film avait un grand casting et une équipe LGBTQet Dupuis dit qu’il a toujours été prévu d’avoir « des personnages queer mais pour qui l’homosexualité n’est jamais un problème ».

Après avoir écrit le film et choisi Pellerin dans le rôle principal, elle a interviewé des centaines de personnes.

« C’était très émouvant parce que les gens disaient [me] à quel point ce genre de film serait important pour la culture et même pour eux – que c’était peut-être le genre de film dont ils avaient besoin quand ils étaient jeunes », a déclaré Dupuis.

« Et pour les gens derrière la caméra, j’ai pensé que c’était une bonne idée d’avoir des personnes queer qui connaissent la culture drag et qui ont obtenu des références. »

Des reines locales avec un budget local

Ils ont créé six nouvelles drag queens pour le spectacle, en sélectionnant un mélange d’acteurs et de vraies reines, et ont fait venir un chorégraphe pour aider les acteurs à danser et à apporter une féminité à leurs performances.

La drag queen montréalaise Gisèle Lullaby a vu le film lors d’une première et a déclaré qu’il s’agissait d’une bonne représentation de la scène drag montréalaise du début des années 2000, avant La course de dragsters de Ru Paul imprégné la culture.

Les tenues, le maquillage et le style sont très liés à la scène drag du début des années 2000 à Montréal, a-t-elle déclaré. Aujourd’hui, c’est devenu une affaire à gros budget avec des perruques défoncées, des costumes élaborés et bien plus encore attendus par le public.

« J’avais l’habitude de faire l’ancien type de drag qui était plus subtil, plus calme, plus d’interprétation et de performance, donc je pense que c’est un bon point de vue », a déclaré Lullaby, qui a concouru et remporté la troisième saison de La course de dragsters du Canada.

« Il y a des reines locales dans la série, donc c’est un budget de reines locales. C’est vraiment sympa de voir la réalité. »

Le Français Félix Maritaud, à gauche, est connu pour son travail dans les films LGBTQ français. Il est venu au Canada pour travailler avec l’équipe québécoise du film Solo. (TIFF)

Homophobie intériorisée

Le rôle de la drag queen centrale du film a été écrit pour Pellerin, mais lorsqu’il a été choisi, il ne connaissait pas grand-chose en drag.

Il avait pour tâche de devenir une drag queen convaincante pour un public bien initié au monde du drag télévisé via des émissions telles que La course de dragsters de Ru Paul.

Quelques mois avant le début du tournage, Pellerin a commencé à travailler avec des coachs de mouvement pour apprendre à marcher avec des talons, danser de manière convaincante, développer sa propre féminité et « développer une sensualité ».

« Le plus important, c’était de me valoriser à travers la féminité », a déclaré Pellerin. « Parce que le personnage, vous savez, est complètement libéré en la matière et se valorise à travers cette extravagance et cette féminité. J’ai dû développer cela et aussi apprendre à l’aimer. »

Le tournage a été libérateur et revigorant, mais à mesure que la sortie du film approchait et qu’il commençait à se voir dans la bande-annonce et dans les images promotionnelles, il se sentit mal à l’aise.

Il a dit qu’il se sentait obligé de s’assurer que les gens sachent qu’il jouait un personnage, que ce n’était pas réellement lui, et qu’il n’était pas fier de ce sentiment.

« Je n’ai jamais envisagé de faire en sorte que les gens sachent qu’il s’agit d’un personnage », a-t-il déclaré. Mais « il y a encore un élément de ce qui m’a été inculqué, ainsi que de l’imaginaire collectif, selon lequel il y a quelque chose qui ne va pas.

Pellerin a déclaré que ce sentiment était surprenant. Il s’est senti libéré en tournant le film, avait des amis qui étaient des drag queens, consomme du contenu drag et cela fait partie de sa vie.

« C’est probablement ma propre homophobie intériorisée que je dois encore déconstruire », a-t-il déclaré.

La scénariste-réalisatrice de Solo, Sophie Dupuis, à gauche, et la vedette Théodore Pellerin avaient déjà travaillé ensemble sur deux projets. Lors de la soirée de clôture de leur deuxième projet, Dupuis a demandé à Pellerin s’il serait intéressé à jouer une drag queen dans son prochain film. (Rozenn Nicolle/Radio-Canada)

Tous les publics peuvent s’identifier, dit la reine

Lullaby a déclaré que le film est un élément important du partage de la vie de la communauté LGBTQ, et en particulier de ses membres trans et non binaires.

« Je pense qu’il est important de voir un film comme celui-là pour comprendre ce qui se passe à l’intérieur [and] pas seulement juger les gens. C’est triste. Je pense que c’est vraiment triste. J’ai vu des cris terribles contre les personnes trans pendant la marche », a déclaré Lullaby.

« Je ne dis pas qu’il faut apprendre à s’y habituer, mais il faut apprendre que ce sont des êtres humains et qu’ils existent. »

Elle a dit avoir trouvé le film émouvant, non seulement pour sa représentation du drag, mais aussi pour la façon dont il dévoile la complexité des relations toxiques, quelque chose auquel, selon elle, tous les publics peuvent s’identifier.

« C’est un très bon point de vue sur le drag », a-t-elle déclaré. « Ce film m’a beaucoup touché. »

Solo fait ses débuts au Varsity Theatre de Toronto vendredi. Le public pourra le voir dans les cinémas du Canada le 6 octobre.