Envie de partager ma vérité et de parler avec aisance quoi qu’il arrive: Shruti Haasan

Shruti Haasan croit être une personnalité publique, elle peut facilement être mal comprise. Cependant, elle espère continuer à s’exprimer avec confiance, indépendamment de ce que les gens perçoivent d’elle.

« Je pense que nous vivons à une époque où il y a un certain degré de négativité ou de jugement facile. J’ai réalisé que je veux partager ma vérité et parler avec facilité quoi qu’il arrive. Ceux qui veulent en retirer le bien le feront, et ceux qui tordent les choses vont toujours tordre les choses », a-t-elle dit à IANS.

L’acteur, connue pour son amour de Goth, a récemment lancé le #McKenziesmakeupchallenge, en association avec le chanteur et acteur américain McKenzie Westmore. Le sujet du défi est le beau maquillage gothique. Shruti juge le défi, où elle invite des artistes de tout le pays à présenter leurs looks gothiques créatifs.

«Le look Goth est mon préféré de tous les temps. Le défi Mckenzies est une plateforme vraiment sympa et innovante et je suis ravie d’en faire partie», dit-elle.

Parlant des contributions qu’elle a reçues jusqu’à présent, elle dit: « Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose à la sous-culture, qui sont intrigués. La plupart du temps, cela a été super amusant et positif. »

Le look gothique n’a pas encore été accepté comme faisant partie de la culture pop dans l’industrie du glamour indien. Cependant, Shruti pense que si un certain regard est une extension de sa personnalité, les gens se sentent finalement attirés par lui.

«Je pense que quel que soit le look, s’il s’agit d’une extension authentique de vos intérêts et de votre personnalité, les gens y sont attirés même si ce n’est pas un style auquel ils sont habitués», dit-elle.

Shruti sera bientôt vu dans le Prabhas-star ‘Salaar‘, qui est tourné en langues kannada et télougou, et sera doublé en hindi, tamoul et malayalam.