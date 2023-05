Envie de ‘Mummy Ka Khana’ mais pas le temps de cuisiner ? Ce robot IA peut aider

Avoir un robot pour effectuer les tâches ménagères n’est rien de moins qu’un rêve devenu réalité, en particulier pour ceux qui ont du mal à trouver du temps au milieu de leurs horaires chargés. Mais imaginez le plaisir lorsque nous vous révélons qu’un robot peut désormais non seulement cuisiner un repas pour vous, mais aussi le personnaliser selon vos goûts. Oui, tu l’as bien lu! Internet a été en effervescence après que l’acteur devenu blogueur Shenaz Treasury a partagé une vidéo mettant en vedette un robot IA capable de préparer de la nourriture. Elle a même affirmé que les repas créés par ce robot IA pourraient même surpasser la nourriture préparée par les mamans.

Le clip s’ouvre sur Shenaz disant: « Un robot qui vous prépare de la nourriture entre maintenant dans les cuisines de l’Inde. » La vidéo met en évidence les différents emplacements où les ingrédients sont ajoutés, l’application fournissant des instructions sur l’endroit où placer chaque élément. Le plat choisi par Shenaz, le paneer au pesto, est préparé par le robot cuisinier, tandis qu’un homme debout à côté d’elle révèle qu’elle sera avertie via l’application lorsque le repas sera prêt. Il l’informe même qu’elle peut même donner les instructions d’une autre maison.

On la voit alors goûter le plat préparé par le robot IA et dit : « Un robot qui cuisine du ghar ka khana peut être meilleur que ta maman ka khana. » Tout en partageant la vidéo, elle a écrit dans la légende : « Les robots/IA entrent maintenant dans les cuisines indiennes. Est-ce incroyable ou effrayant ? Le fondateur est guju et il a eu l’idée quand il a raté sa nourriture guju à Bangalore et n’a trouvé personne pour cuisiner sa nourriture guju ainsi que sa mère. Alors, il a inventé ce robot. Les robots vont-ils nous enlever tous nos emplois ? »

La vidéo a suscité la fascination de nombreux téléspectateurs, mais des opinions ont émergé affirmant qu’aucun repas ne pouvait se comparer à celui préparé par une mère. Un commentaire disait: « AI Robot peut cuisiner mieux que les meilleurs chefs du coin – D’accord mais pas d’accord qu’il peut cuisiner mieux que maman. Jamais. »

Un autre a dit : « Mieux que maman ka khana ??? Comme vraiment frère ??? Ahan grand non. Certains prétendaient que lorsqu’un repas est préparé par l’homme, ce sont les émotions qui lui donnent du goût. « Les robots peuvent être capables de tout faire. La cuisine ne devrait certainement pas en faire partie. La nourriture préparée par l’amour et les émotions de ma mère est ce qui rend la nourriture savoureuse et saine », a écrit un utilisateur des médias sociaux.

La vidéo a recueilli un nombre impressionnant de vues, dépassant les 787 000 lectures à ce jour.