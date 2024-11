Envie de manger, Soeun Lee Solders des vitraux vibrants Visions de confort – Colossal

S’appuyant sur son parcours en illustration, Soeun Lee capture des tableaux atmosphériques de petits déjeuners ensoleillés et de lieux de lecture relaxants dans des vitraux. Un œuf au plat dans une poêle, un livre ouvert posé sur une table ou une tasse de café pleine à côté d’une assiette de pain grillé suggèrent que quelqu’un est à proximité, juste hors du cadre.

«Je joue avec des objets qui suggèrent une présence personnelle, comme une chaise vide, un livre ou une tasse», explique Lee à Colossal. « Je veux que le spectateur soit capable de ressentir les traces persistantes d’une conversation ou d’une pensée qui s’est produite quelques instants auparavant. »

Un clin d’œil aux ombres profondes du « Chop Suey » ou Wayne ThiébaudLes confiseries cuites au four de Lee, les compositions de Lee s’inspirent de thèmes similaires et mettent l’accent sur le contraste pour créer l’ambiance de chaque intérieur. « Beaucoup de mes pièces s’inspirent des convives américains classiques, qui évoquent un sentiment de familiarité et de chaleur pour tout le monde », dit-elle, « qu’ils soient nouveaux arrivants ou résidents de longue date ».

La notion de confort traverse une grande partie du travail de Lee, notamment à travers le sous-thème de la nourriture. Des piles de crêpes ou de pain grillé sont éclairées par le soleil du matin à travers les fenêtres voisines ou un réfrigérateur ouvert éclaire son contenu. Ce jeu de lumière se poursuit à travers le médium lui-même, activé par le soleil qui brille à travers les vitres pour illuminer les couleurs vibrantes.

« Beaucoup de mes créations projettent de longues ombres, évoquant l’heure de la journée, qu’il s’agisse de la lumière du petit matin ou de la lueur chaude du coucher du soleil », dit-elle. «Je choisis les couleurs pour refléter cette ambiance. Les petits matins évoquent un sentiment d’espoir et la promesse d’un nouveau jour, tandis que les ombres d’un coucher de soleil me rappellent de me reposer, de réfléchir et de trouver du repos.

Lee travaille actuellement sur de nouvelles pièces, qu’elle mettra à disposition sur son site site web. Suivre Instagram pour les mises à jour.