Envie de faciliter la grève des militants ? Votez pour le travail

Il est vrai que Sir Keir Starmer a terminé son discours de conférence couvert de paillettes plus tôt cette semaine.

Mais tout ce qui brille n’est pas de l’or.

Les médecins appellent aux plus grandes grèves de l’histoire du NHS Crédit : PA

Grève des infirmières devant l’hôpital Royal Marsden à South Kensington, Londres Crédit : Alamy

Mick Lynch avec des membres du RMT sur la ligne de piquetage devant la gare d’Euston, Londres Crédit : PA

Et cela ressort clairement de ce que les travaillistes ont annoncé à Liverpool.

Avec les yeux du pays rivés sur lui, Sir Keir cherchait désespérément à paraître plus en phase avec le public qu’il ne l’est réellement.

Lui et Liz Kendall, secrétaire au travail fantôme et aux retraites, ont même parlé de la nécessité de réformer la protection sociale et de rendre le travail rémunérateur.

J’ai failli m’étouffer avec mon café en entendant cela.

Le parti travailliste – le parti de la dépendance à l’aide sociale, de l’aumône et non de la main levée – essaie de prétendre qu’il est le parti des lutteurs ? Tirez sur l’autre.

Sir Keir sait qu’il ne peut convaincre le public que s’il prétend être ce qu’il n’est pas.

Il singe le langage du conservatisme. Du bon sens.

Outils en panne

Mais le grand public britannique ne se laissera pas duper par l’or des fous de Sir Keir.

Il suffit de regarder la poignée de véritables politiques annoncées par les travaillistes à Liverpool pour se rendre compte à quel point ils sont coincés dans la même vieille politique dépassée.

Prenez le discours de la leader adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner.

Elle a déclaré : « Nous veillerons à ce que les syndicats puissent défendre leurs membres.

« Nous allons stimuler la négociation collective. . . Ne vous y trompez pas, c’est un programme que nous mettrons en œuvre main dans la main avec le mouvement syndical.

Avec ces mots, elle promet la plus grande expansion du pouvoir syndical depuis une génération.

À une époque où notre nation est malade des grèves, les travaillistes veulent les rendre plus faciles à déclencher.

Il suffit d’ouvrir sa porte pour constater la misère que les syndicats militants accablent le pays.

Les trains sont bloqués parce que les conducteurs et le personnel de la gare ont des outils en panne.

Le syndicat des médecins appelle aux plus grandes grèves de l’histoire du NHS alors que nos hôpitaux se remettent encore des arriérés de Covid.

Les travaillistes ramèneront la Grande-Bretagne aux années 1970, et personne ne veut cela.

Sir Keir devrait être honnête sur ce à quoi le public serait confronté sous sa direction : voter travailliste, obtenir des grèves.

Qu’en est-il de la promesse de Sir Keir de rendre le travail payant ? Parviendra-t-il vraiment à faire en sorte que les Britanniques perdent leurs allocations de chômage et accèdent à un emploi ?

En tant que secrétaire au Travail et aux Retraites, le Premier ministre et moi-même avons pris des décisions à long terme visant à réformer le système de prestations sociales et à ramener davantage de personnes au travail.

Rester au travail

Nous déployons notre nouveau programme de soutien universel et mettons à jour l’évaluation de la capacité de travail afin que les plus de deux millions de personnes bénéficiant d’indemnités d’arrêt de travail pour maladie et invalidité aient toutes les chances de trouver et, surtout, de conserver un emploi.

Cela changera pour le mieux des milliers de vies.

Mais lorsque des personnes en bonne santé et capables refusent à plusieurs reprises d’obtenir un emploi, alors qu’elles pourraient travailler, je suis claire : elles devraient faire face à des sanctions fermes.

Malgré les progrès que nous avons réalisés, il y a encore trop de personnes bénéficiant d’indemnités d’arrêt de travail.

Nous devons réduire les chiffres, non seulement pour le bien des personnes bénéficiant des allocations, mais aussi pour le grand public qui paie la facture.

Travailler est bon pour la santé, le bien-être et les perspectives de vie d’une personne. Toutes les preuves le montrent.

Laisser les gens languir avec des allocations alors qu’ils pourraient occuper un emploi – à temps plein ou à temps partiel – est injuste pour eux et pour la Grande-Bretagne.

À ceux, jeunes et vieux, qui ont abandonné leur emploi ou pris une retraite anticipée, je dis : veuillez reconsidérer votre décision.

Les maisons de retraite ont besoin de soignants. Les magasins ont besoin de personnel pour faire les caisses. Les pubs ont besoin de personnel pour faire fonctionner les pompes.

Les conservateurs ont placé le travail au cœur de notre programme d’aide sociale parce que le travail est bon pour les gens.

Il ne s’agit pas seulement d’argent. C’est une question de fierté.

Chances de vie

Nous avons éliminé le « piège de la pauvreté » dont nous avions hérité dans le système de prestations sociales.

Nous avons mis fin au scandale qui voyait les gens continuer à percevoir des allocations parce qu’ils étaient mieux payés que s’ils obtenaient un emploi.

Les changements que nous avons apportés dans le cadre du système de crédit universel ont permis de garantir que le travail soit rémunéré pour tout le monde.

Il y a désormais près de quatre millions de personnes de plus qui travaillent qu’en 2010, dont environ deux millions de personnes handicapées de plus.

Quelque 700 000 enfants supplémentaires grandissent en voyant au moins un de leurs parents travailler, ce qui transforme leurs chances dans la vie.

Et nos efforts pour inverser la vague pandémique du chômage ont déjà permis à pas moins de 200 000 personnes de réintégrer le marché du travail, dont de nombreuses personnes de plus de 50 ans qui ont retrouvé du travail.

Mais je ne fais que commencer.

Nous ferons tout ce qu’il faut pour que davantage de personnes quittent l’aide sociale et accèdent au travail.