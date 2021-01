Avec des centaines d’îles, des villes anciennes et des paysages variés où se sont battus des héros et des dieux et des déesses batifolent, la Grèce est bel et bien le pays où le drame est né.

Les lieux de séjour spectaculaires ne manquent pas non plus. Que ce soit un hôtel de charme à Athènes avec vue sur l ‘Acropole ou une villa à flanc de falaise à Santorin.

Mais que diriez-vous d’un vrai drame – un moulin à vent ou une usine de vin en bord de mer? Ces hôtels grecs ne sont certainement pas les plus grands, mais ils sont très grands sur le théâtre.

1. Perivolas Hideaway

La vue depuis les falaises de Santorin sur la célèbre caldeira volcanique a été surinstagramée au point de cliché – donc si vous voulez vraiment du drame, que diriez-vous d’une vue de Santorin elle-même?

C’est exactement ce que vous obtiendrez du Perivolas Hideaway, un trou de boulon luxueux à l’esthétique minimaliste situé sur le site d’une ancienne mine de pierre ponce perchée sur le bord de l’île Therasia.

C’est juste en face de la colonie d’Oia à Santorin, mais contrairement à Oia, l’endroit n’est jamais bondé, c’est probablement pourquoi des gens comme Brad Pitt et Angelina Jolie auraient séjourné ici.

Les lumières de Santorin scintillent la nuit comme un collier volcanique à travers la caldeira sombre.

2. Bleu Tainaron

Explorer la mince péninsule de Mani au sud de la Grèce est comme un voyage dans le temps – elle est célèbre pour ses paysages austères et ses spectaculaires tours de pierre défensives, principalement du début du 19e siècle. À Bleu Tainaron vous pouvez réellement rester à l’intérieur d’un.

La structure de trois étages a été modernisée: pensez à des lits luxueux et des murs en pierres apparentes, associés à des accessoires de salle de bain élégants et des articles de toilette écologiques.

Il y a des œuvres du sculpteur grec Nikos Karalis et, mieux encore, des vues ravissantes sur les montagnes ou sur la mer Méditerranée.

Il y a aussi un restaurant servant sereinement des spécialités de Maniot telles que des pâtes orzo locales avec du vin doux, des câpres, des tomates séchées au soleil et du fromage fumé du monastère.

3. Aspros Potamos, Crète

De nombreux hôtels construits ces dernières années pourraient être considérés comme des efforts d’architectes sophistiqués pour marier l’architecture traditionnelle avec une touche moderne. Mais à Aspros Potamos, aucune cérémonie de mariage de ce genre n’était nécessaire. Une colonie authentique vieille de 300 ans dans la région accidentée et non commerciale de Pefki, dans le sud-est de la Crète, c’est le vrai McCoy.

Les logements sont composés de 10 maisons en pierre avec des murs extérieurs épais regroupés et reliés par un réseau de sentiers de pierre étroits d’origine.

Le décor est terreux et traditionnel, et si l’eau chaude de votre douche est fournie par l’énergie solaire, il n’y a pas de prises électriques dans les quartiers des invités: vous lirez votre livre ou discuterez avec votre partenaire de voyage à la lumière des bougies et des lampes à huile. .

4. Moulin de la tour Mythica

L’île de Rhodes a longtemps été une sorte d’enfant d’affiche pour le tourisme de masse, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas trouver de petits hôtels de style boutique – un cas et un point dramatiques, le Moulin de la tour Mythica.

Situé à l’ouest de la ville de Rhodes, juste en face de la plage d’Ialysos, c’est un moulin à vent robuste et rénové construit au 15ème siècle avec des intérieurs luxueusement et éclectiquement décorés. Du dernier étage, le bruit des vagues sur le sable vous donnera la sérénade de dormir.

5. Dexamenes

Que se passe-t-il lorsque vous mélangez le vin avec une conversion de bâtiment de pointe? Une double dose de drame, surtout si nous parlons de la Hôtel Dexamenes Seaside– et nous le sommes, car c’est l’un des endroits les plus sympas pour se coucher en Grèce.

Situé sur une étendue de côte préservée dans la région ouest du Péloponnèse, Dexamenes est ce qui se passe lorsque vous laissez des architectes talentueux (dans ce cas, du K-Studio) se perdre sur une usine de vin abandonnée: une collection de 34 élégants, minimalistes-chic Suites « WineTank », à quelques pas d’une plage très peu fréquentée.

Il y a aussi une trilogie de restaurants de plage sur place, mais l’ambiance est sobre: ​​venez ici pour profiter d’une expérience de design singulière dirigée par le propriétaire Nikos Karaflos, d’avril à octobre.

6. Imaret Hotel Kavala

La ville de Kavala, au nord de la Grèce, située sur la mer de Thrace, est appelée « la ville bleue » en raison des eaux cristallines de ses côtes et de ses vastes vues sur la mer.

Fondée au 7ème siècle avant JC, Kavala respire l’histoire et abrite Imaret, l’un des hôtels les plus historiques de Grèce.

Avec ses nombreux portiques en forme de dôme gracieux lui donnant un panache dramatique, l’hôtel Imaret a été construit comme le séminaire du Pacha Mehmet Ali pour les étudiants en théologie islamique en 1817, cinq ans avant la Révolution grecque.

Sa mer de cheminées et ses rangées d’arches sont un retour visuel à une autre époque, et aujourd’hui c’est vraiment un monument vivant, car ses chambres somptueuses et ses somptueux jardins de 3000 mètres carrés, aux reflets de fleurs d’oranger, forment la base d’un hôtel de luxe moderne. c’est vraiment unique en Grèce. Supplémentaire!

En Grèce, il y a tant à découvrir. Il semble toujours qu’il y ait un musée de plus sur la route ou une île de plus à l’horizon. Et il en est de même avec cette petite liste, car il y a un hôtel assez spectaculaire en bord de mer, juste aux portes de la capitale: le Grand Resort Lagonissi Athènes.

Ce n’est pas un nouvel hôtel, mais c’est là que se trouve le casting de Mamma Mia! aurait organisé leur soirée enveloppante, et son emplacement sur une péninsule privée ciselée de petites plages privées et encadrée par les collines escarpées de l’Attique en fait un candidat pour l’hôtel le plus spectaculaire de la Riviera d’Athènes. En saison, si vous n’avez pas le temps de courir à Mykonos mais que vous avez toujours envie d’une portion de cette saveur d’île grecque cosmopolite, Lagonissi est votre place.

Anthony Grant écrit la colonne grecque.