Envie de dormir comme vos ancêtres ? Voici ce qu’il faut savoir

Il y a bien longtemps, se réveiller au milieu de la nuit aurait pu être un événement tout à fait normal – tant que vous vous rendormiez pour un “deuxième tour” à un moment donné.

Le sommeil biphasique est un schéma de sommeil dans lequel les gens s’assoupissent à deux moments différents sur une période de 24 heures. Quelques rapports sur des périodes antérieures — beaucoup d’entre eux grâce à la recherche de historien Roger Ekirch – suggèrent que nous pourrions en fait être câblés pour cela. Des histoires d’humains antérieurs qui s’endorment quand il fait noir, pour se réveiller vers minuit pour cuisiner, parler avec votre voisin, faire une corvée ou plus, puis se rendormir jusqu’au matin offrent des lueurs d’intérêt à ceux d’entre nous qui ont un dur labeur. temps à rester endormi toute la nuit.

“Ce n’était pas pathologisé ou bizarre, c’était juste ce que vous avez fait”, a déclaré Sara Mednick, professeur au Département des sciences cognitives de l’Université de Californie à Irvine. Elle est l’auteur de The Power of the Downstate: Recharge Your Life Using Your Body’s Own Restorative Systems.

La plupart d’entre nous sommes habitués à un schéma de sommeil monophasique, ou à une période de sommeil qui dure environ huit heures.

“Cette idée que nous devrions dormir dans une dose solide est un phénomène assez nouveau”, a déclaré Mednick.

Mais les raisons de cela peuvent avoir moins à voir avec la façon dont notre cerveau est câblé pour le sommeil, et plus à voir avec la façon dont nous avons évolué en tant que culture et société de travail.

Voici ce que nous savons.

Qu’est-ce qui compte comme sommeil biphasique et pourquoi les gens l’ont-ils fait ?

Le sommeil biphasique est tout deux segments de sommeil en une seule journée. Cela pourrait signifier avoir six heures de sommeil continu la nuit, puis une sieste pendant la journée. Ou vous pouvez suivre le schéma plus historique de la littérature consistant à se coucher quand il fait noir (vers 20 ou 21 heures), à se réveiller au milieu de la nuit pendant une heure ou deux, puis à se rendormir jusqu’au matin, lorsque le le soleil se lève. Mais l’approche basée sur la lumière du soleil peut être difficile pour la plupart des gens qui suivent une journée de travail plus structurée de 9 h à 17 h.

“Je ne sais pas combien de personnes pourraient s’adapter à ce genre d’horaire”, a déclaré Dr Federico Cerrone, qui se spécialise en santé respiratoire et en médecine du sommeil au Atlantic Health System. Il a dit que bien qu’il existe des preuves que les gens dormaient autrefois dans au moins deux segments par jour, les circonstances historiques étaient très différentes. Les maisons étaient éclairées à la bougie, donc les gens n’avaient pas de lumière artificielle pour les tenir éveillés, et ils travaillaient selon des horaires différents. C’était avant la révolution industrielle aux États-Unis, lorsque les rythmes de notre corps sont devenus plus cousus à nos horaires de travail.

Certaines personnes sont encore régulièrement des dormeurs biphasiques aujourd’hui, et cela peut être plus courant dans certaines cultures.

“Les gens ont pris siestes depuis longtemps », a noté Cerrone.

Bien que le sommeil biphasique soit également segmenté, il est différent du sommeil polyphasique, qui se présente sous différentes formes que les gens pourraient essayer pour la productivité. Mais cela peut réduire considérablement le nombre d’heures de sommeil et être un “désastre absolu” pour la santé, selon Mark Serrels de CNET.

Qui devrait l’essayer?

Selon Cerrone, il n’y a pas de grand avantage au sommeil biphasique par rapport au sommeil monophasique – ou vice versa – tant que vous obtenez la quantité de sommeil recommandée, qui est au moins sept heures pour la plupart des gens.

“Dormons juste assez”, a déclaré Cerrone. Il a ajouté que malgré les preuves historiques de personnes dormant dans au moins deux segments, “il n’y a aucune preuve pour dire que c’est un bon horaire”.

Mais pour les personnes qui se réveillent souvent au milieu de la nuit – et qui s’en affligent ensuite – adopter un horaire de sommeil biphasique pourrait les aider à se détacher d’une boucle de privation de sommeil. Les gens se réveillent souvent la nuit, puis ont peur parce qu’ils pensent qu’ils souffrent d’insomnie, a déclaré Mednick. Peut-être qu’essayer le sommeil biphasique en toute sécurité pourrait les aider à briser ce cycle.

“Tout dépend de ce que les gens ressentent une fois qu’ils essaient d’être biphasiques”, a déclaré Mednick. Si le fait de diviser votre cycle de sommeil en deux segments est utile, continuez à l’utiliser. (Peut-être avez-vous essayé la méthode ancestrale consistant à vous coucher tôt, puis à vous recoucher tôt le matin.) Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous présentez des symptômes de privation de sommeil, ne continuez pas à essayer de le faire fonctionner.

Et si vous vous penchez sur le sommeil biphasique, écoutez les signaux naturels de votre corps qui vous disent de vous reposer. “Allez dormir dès que vous êtes fatigué”, a déclaré Mednick. “N’essayez pas de continuer.”

Pour obtenir des conseils sur la façon de mieux dormir, consultez notre article sur le sept meilleurs aliments pour dormir ou considérez ces somnifères naturels pour lutter contre l'insomnie.

