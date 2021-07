Envie d’avoir une partie du placard de Deepika Padukone ? Regardez comment vous pouvez l’obtenir! | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice Deepika Padukone a récemment annoncé un programme lancé par sa fondation pour la santé mentale, LiveLoveLaugh et « The Deepika Padukone Closet » qui s’appelle « Frontline Assist ».

L’actrice a toujours fait tourner les têtes pour ses choix de mode non seulement à l’écran mais même hors écran et elle les partage avec le monde pour une bonne raison.

Elle a pris son compte Instagram et a publié un article sur le début de cette vente de placard.

Légende: « #TheDeepikaPadukoneCloset » « Nous sommes fiers d’affecter les bénéfices de « The Deepika Padukone Closet » au soutien de la santé mentale des vrais héros de notre pays grâce à notre partenariat avec Sangath. »

Le produit de tous les achats ira à « Frontline Assist », une initiative visant à soutenir la santé mentale des travailleurs de première ligne de la pandémie de COVID 19.

Dans le cadre du programme, la fondation pour la santé mentale de l’actrice soutiendra le centre de bien-être Covid 19 de l’ONG Sangath avec le produit de la vente de The Deepika Padukone Closet.

Le premier lancement de la nouvelle série de l’initiative « Frontline Assist » de The Deepika Padukone Closet propose une gamme diversifiée d’offres, allant des ensembles de salon coordonnés et des vêtements décontractés confortables aux vêtements ethniques élégants – dont beaucoup de fans reconnaîtront que Deepika est en train d’être accroché.

Les pièces phares de la collection incluent les chaussures emblématiques Pigalle Spike et le sac fourre-tout Palome de Chirstian Louboutin, ainsi qu’un ensemble taille empire Manish Malhotra finement brodé.