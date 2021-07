Envie d’aller dans l’espace ? Ces agences peuvent vous emmener

Comme tous les autres enfants fascinés par le ciel étoilé, vous avez probablement vous aussi rêvé de devenir astronaute. Cependant, si vous ne pouviez pas en devenir un, vous pourriez encore avoir une chance. Bien que cela puisse sembler être une tendance chez les milliardaires, vous pouvez également voyager dans l’espace. Mais, pour cela, il faudra avoir la chance de gagner un tirage au sort vraiment spécial. Pas de promesses, cependant.

En triant par les prix potentiels, les options les moins chères pour un voyage spatial, à part en rêver, sont des tirages au sort.

Tirage au sort de Virgin Galactic :

La société de Richard Branson a une option de tirage au sort qui offrira deux billets gratuits sur l’un des premiers vols spatiaux commerciaux, qui devrait avoir lieu en 2022. L’inscription est ouverte jusqu’au 1er septembre et le gagnant sera annoncé vers le 29 septembre. Les deux les billets seront attribués à un seul gagnant et celui qui les gagnera pourra amener son ami, partenaire ou invité. De plus, si vous êtes un Indien, vous avez le droit de vous inscrire.

Tirage au sort d’Issacman pour la mission SpaceX :

Outre la NASA, un client de la société SpaceX est le milliardaire de 37 ans Jared Issacman, qui a annoncé qu’il ferait un voyage de trois ou quatre jours au-delà de la gravité terrestre. Issacman affrètera le Crew Dragon à quatre places de SpaceX et une fusée qui lancera le vaisseau spatial.

Tandis qu’Issacman a donné deux sièges sur le vaisseau spatial à un hôpital gratuit pour enfants, le St. Jude Children’s Research Hospital. Le milliardaire a tiré au sort le dernier siège, pour lequel on n’a pas besoin de payer. Vous pouvez garder un œil sur des opportunités similaires. Si vous ne parvenez pas à obtenir un billet parmi les chances gratuites ci-dessus, vous devrez soit pouvoir dépenser des millions, soit attendre d’autres tirages au sort. Les voyages spatiaux payants sont la ligue des milliardaires.

L’astronaute privé de la NASA et d’Axiom :

Les sièges de 55 millions de dollars de la première mission Ax-1 du programme d’astronautes privés d’Axiom Space sont déjà réservés et décolleront en janvier 2022. Cependant, pour sa prochaine mission Ax-2, deux spécialistes de mission n’ont pas encore été annoncés et vous pouvez postulez sur leur site web si vous souhaitez obtenir un billet. Le prix, cependant, ne devrait pas être inférieur à Ax-1. Après Ax-2, d’autres missions privées arrivent car la société a déjà signé un accord avec SpaceX pour Ax-3 et Ax-4.

Cher projet Lune

Si une belle vue ronde de la Terre et l’apesanteur ne vous conviennent pas et que vous êtes prêt à dépenser des milliards pour votre voyage dans l’espace, vous pouvez faire un voyage autour de la lune. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa travaille avec SpaceX pour l’une de ces missions – dearMoon. Maezawa, un collectionneur d’art, attend des membres de l’équipage qu’ils produisent des œuvres d’art exprimant leur expérience d’être dans l’espace. Malheureusement, les candidatures pour rejoindre l’équipage sont fermées maintenant. Pour d’autres mises à jour et plus de missions, vous pouvez continuer à consulter leur site Web.

Le tourisme spatial va bientôt fleurir. Cependant, le tourisme spatial va-t-il changer notre regard sur le ciel ? Nous saurons quand les gens qui passent des vacances dans l’espace cesseront d’être un spectacle.

