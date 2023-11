Envie d’accord : la douleur influence la politique

Résumé: La recherche révèle une corrélation inhabituelle entre la sensibilité à la douleur et l’ouverture politique. Les individus sensibles à la douleur ont tendance à adopter des valeurs et à montrer leur soutien aux politiciens généralement associés au camp politique adverse.

Grâce à des études approfondies impliquant plus de 7 000 participants, il a été constaté que les libéraux très sensibles à la douleur étaient plus susceptibles de voter pour Trump, tandis que les conservateurs sensibles à la douleur avaient tendance à soutenir Biden.

Cela suggère que nos orientations morales et politiques peuvent être influencées par nos expériences physiques de douleur.

Faits marquants:

L’étude comprenait sept expériences avec plus de 7 000 participants américains pour explorer le lien entre la sensibilité à la douleur et les opinions politiques. Les libéraux sensibles à la douleur se sont penchés vers les valeurs conservatrices, tandis que les conservateurs ont fait le contraire, certains montrant même une probabilité de vote croisé lors des élections de 2020. Cette recherche indique que les positions morales et politiques peuvent être considérablement influencées par la sensibilité à la douleur physique.

Source: Université de Toronto

La prochaine fois que votre ami fera preuve d’une ouverture remarquable aux idées de son camp politique opposé, vous pourriez essayer de le pincer.

D’accord, nous ne le faisons pas vraiment je le recommande. Mais de nouvelles données montrent que les personnes présentant une sensibilité accrue à la douleur sont également plus susceptibles d’adhérer à des valeurs plus communes à celles de leurs convictions politiques opposées. Cela ne s’arrête pas là.

Ils affichent également un soutien plus fort aux politiciens de l’autre camp et, comprenez-le, ils sont plus susceptibles de voter pour Donald Trump en 2020 s’ils sont libéraux, ou pour Joe Biden s’ils sont conservateurs.

Même le chercheur principal Spike Lee, professeur agrégé de marketing à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto et nommé conjointement au Département de psychologie de l’Université, se pinçait face à ces révélations.

«Honnêtement, nous ne nous attendions pas à voir ce genre d’effets transversaux de sensibilité à la douleur», a déclaré le professeur Lee, qui a commencé à réfléchir à l’idée de recherche tout en profitant de l’expérience de congélation buccale dans son fauteuil de dentiste.

« Lorsque nous l’avons découvert pour la première fois, nous avons pensé que c’était peut-être un hasard. C’est pourquoi nous avons mené une étude de réplication. Nous l’avons retrouvé. Nous avons mené des réplications étendues et des études de suivi. Nous avons continué à le trouver.

Le lien n’est peut-être pas si surprenant étant donné que nous ressentons de la douleur – qu’il s’agisse de la douleur physique de nous cogner l’orteil ou de la douleur sociale de nous faire passer au bulldozer lors d’une dispute politique – dans une partie similaire du cerveau. Nous pouvons également ressentir la douleur par procuration en étant témoin de la détresse des autres ou en percevant une injustice sociale.

Le professeur Lee et sa collègue de recherche, Cecilia Ma, étudiante diplômée en psychologie, ont mené sept études différentes avec plus de 7 000 participants américains pour tester des théories concurrentes sur l’effet de la sensibilité à la douleur sur notre perception des menaces morales et politiques : est-ce qu’elle les renforce à tous les niveaux ? n’affectent-ils que les menaces qui pèsent sur les sensibilités qui nous sont personnellement chères, ou nous rendent plus sensibles à celle de quelqu’un d’autre ?

Pour évaluer la sensibilité à la douleur, ils ont utilisé un instrument d’auto-évaluation validé appelé Pain Sensitivity Questionnaire, ont également interrogé les participants sur leur orientation politique et ont procédé à une évaluation des fondements de leur vision morale.

Les libéraux plus sensibles à la douleur ont montré une plus grande affinité pour les valeurs morales typiquement conservatrices telles que la loyauté et l’autorité. Les conservateurs sensibles à la douleur ont quant à eux montré davantage de soutien à des valeurs telles que l’attention et l’équité, généralement associées aux libéraux.

Cette tendance s’est poursuivie lorsque les participants ont été interrogés sur leurs intentions de vote en 2020 et leur soutien aux politiciens démocrates et républicains.

Donc, en plus d’être plus rapide à crier « aïe ! Cela signifie-t-il que ceux qui sont sensibles à la douleur sont également confus quant à leur propre orientation politique ?

Le Dr Lee prévient que « ce n’est pas que leur profil de sensibilité morale passe de « soutenir uniquement notre camp » à « soutenir uniquement l’autre camp ». Au lieu de cela, ils ont tendance à soutenir davantage les points de vue des deux côtés.»

Bien que la recherche ne fournisse pas de solution claire pour trouver un terrain d’entente dans une société politiquement polarisée, elle met en lumière une influence jusqu’alors inexplorée sur nos opinions morales et politiques.

Loin d’être purement rationnelles, les opinions de la plupart des gens « sont imprégnées de sentiments moraux et de réactions émotionnelles face à ce qui est bien et mal », a déclaré le professeur Lee. « Mieux nous comprenons les fondements des sentiments moraux d’une personne, mieux nous pouvons expliquer et prédire ses opinions politiques. »

À propos de cette actualité de recherche sur la douleur et la politique

Auteur: Spike WS Lee

Source: Université de Toronto

Contact: Spike WS Lee – Université de Toronto

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

“La sensibilité à la douleur prédit le soutien aux opinions morales et politiques de l’autre côté de l’allée» par Spike WS Lee et al. Journal de personnalité et de psychologie sociale

Abstrait

La sensibilité à la douleur prédit le soutien aux opinions morales et politiques de l’autre côté de l’allée

Nous vivons à une époque de polarisation politique exacerbée. Il est difficile de combler le fossé idéologique. Bien que certaines stratégies se soient révélées efficaces pour la persuasion interpersonnelle et l’interaction de l’autre côté de l’allée, on sait peu de choses sur ce qu’elles sont. intrapersonnel Ces attributs prédisent quels individus sont les plus enclins à soutenir les opinions de leur adversaire idéologique.

Le présent travail identifie un attribut de bas niveau – la sensibilité à la douleur physique – qui prédit de manière robuste les variations individuelles dans le soutien aux opinions morales et politiques généralement favorisées par l’adversaire idéologique.

Nous résumons d’abord une validation psychophysique d’une mesure établie de sensibilité à la douleur (n = 263), puis rapportent une série d’études de confirmation et de réplications exploratoires et préenregistrées (N = 7 360), constatant que les Américains libéraux plus sensibles à la douleur (contre moins) montrent une plus grande adhésion aux fondements moraux généralement soutenus par les conservateurs (études 1a à 1c), une probabilité plus élevée de voter pour Trump plutôt que Biden lors de l’élection présidentielle de 2020, un soutien plus fort pour Les politiciens républicains et les attitudes plus conservatrices à l’égard des questions politiques controversées (études 2a et 2b).

Les conservateurs montrent le schéma miroir. Ces effets « transversaux » de la sensibilité à la douleur sont dus à une perception accrue des dommages (étude 3). Ils défient les intuitions profanes (Étude 4).

Ils ne sont pas attribuables à la multicolinéarité ou à un ensemble de réponses. Les résultats cohérents de toutes les études soulignent l’intérêt de dériver des prédictions intégratives à partir de multiples perspectives auparavant non liées (propriétés sociales de la douleur, théorie des fondements moraux, théorie de la moralité dyadique, principe des déterminants multiples dans les processus mentaux supérieurs).

Ils ouvrent de nouvelles pistes de théorie et de recherche sur les raisons pour lesquelles la sensibilité à la douleur prédit le soutien aux opinions morales et politiques de l’autre côté de l’allée.