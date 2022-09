Enveloppé de secret: la poussée de l’Ukraine vers le sud révèle la dévastation laissée par les envahisseurs russes | Nouvelles du monde

La contre-offensive sudiste des Ukrainiens pour reprendre la ville de Kherson est connue mais invisible.

Toute la ligne de front a été fermée à tous pendant plus de deux semaines, en effet elle a été entourée de secret.

Après des jours de négociation, l’armée a cédé et a permis à Sky News de se rendre sur la ligne de front de Kherson pour voir ce qui s’est passé et ce qui se passe.

Les villes libérées de la campagne du Nord ont révélé des crimes de guerre potentiels, mais ont également connu un retour à une vie normale.

Des crimes de guerre “ont été commis” selon l’Ukraine

Ma première impression en traversant la périphérie de Vysokopillya et en passant des points de contrôle tenus par des soldats s’abritant sous des arbres plutôt que des bunkers en parpaings plus formels et plus courants, est que cette bataille s’avère difficile et qu’elle est loin d’être terminée.

Les soldats sont encore bien trop en danger pour mettre en place des points de contrôle réguliers.

La Ukrainiens a peut-être repris Vysokopillya et repoussé les Russes sur la route, mais ils ne sont qu’à cinq kilomètres – en termes de champ de bataille, c’est un changement très marginal.

La ville est détruite, c’est aussi simple que ça en fait.

Un petit nombre de personnes circulent, poussant des vélos dans des rues jonchées de verre, de gravats, d’éclats d’obus, de voitures et de camionnettes incendiées, et bordées de rues de maisons bombardées.

Le centre-ville est étrangement calme, mis à part le bruit sourd et le boum de l’artillerie à une courte distance.

Les ailettes des roquettes non explosées ressemblent aux frondes métalliques d’une plante en pot enfouie dans le sol.

Intéressant à regarder, mais mortel.

Bizarrement, juste en bas de la route, les Russes supervisent un référendum sur l’intégration ou non de la région de Kherson à la Fédération de Russie.

Jusqu’au 5 septembre, les habitants de Vysokopillya auraient également été contraints de voter.

Maintenant, les gens à qui nous avons parlé rejettent le référendum comme ridicule, et certainement pas pour eux.

Halyna, 65 ans, était difficile à manquer, marchant dans la rue avec son vélo et son chien, et portant une robe de chambre rouge vif.

Elle a l’air traumatisée, mais veut parler de la vie ici, et du référendum qui se déroule à quelques kilomètres de là.

« Le référendum ? dit-elle avant que je puisse terminer ma question. “Je ne voterais jamais pour ça ! Je n’ai pas besoin de ‘monde russe’.”

“Les gens là-bas vivent une vie normale à Moscou, Leningrad et dans d’autres villes du même genre, mais dans leurs villages, je ne veux pas de cette vie.”

Les Russes ont dit qu’ils ne partiraient jamais. Les habitants qui sont restés ou sont revenus parlent de vivre dans la peur et, plus important encore, de pillages systématiques et généralisés.

Sur la route où les Russes se sont retirés, nous avons filmé une camionnette incendiée qui semblait avoir été remplie de motos, que l’on croyait avoir été volées.

L’un des habitants, Bohdan, m’a parlé à la porte de sa maison qui a elle-même été gravement endommagée par les bombardements.

Il m’a dit que voler et piller était une procédure standard pour les soldats russes.

“Ils volaient tout, les voitures, même les vélos, tout le matériel technique… tout”, a déclaré l’homme de 71 ans.

“S’ils ne pouvaient pas démarrer une voiture, ils la remorquaient et ne laissaient rien derrière eux. Ils brûlaient, détruisaient et cassaient tout.”

Le mari et la femme Vasyl et Nadiya vivaient également sous l’occupation.

Ils ont réussi à partir un moment, et sont maintenant revenus, mais ils luttent avec ce qu’ils ont vécu.

“Ils ont abusé des gens, les ont battus, c’était horrible. Ils ne nous ont pas laissé sortir de chez nous”, a expliqué Nadiya.

“Dès que nous avons essayé de partir, ils ont tiré au-dessus de nos têtes avec des mitrailleuses, alors nous avons dû nous cacher. Ils avaient peur que nous voyions où ils cachaient leurs machines et leurs armes, ils avaient même des ‘diplômés’ là-bas, alors nous sommes juste restés au sous-sol, parce qu’on avait peur de sortir.”

“C’était tellement humiliant, je n’ai pas de mots pour le décrire…”, a ajouté son mari Vasyl.

L’hôpital de la région était utilisé par les Russes comme quartier général. Devant elle, une voiture bleue avec le désormais tristement célèbre ‘Z’ peint sur le côté.

Il y a quelques rangées de nouvelles tombes dans le cimetière de la ville pour les personnes décédées pendant l’occupation et la libération.

Volodia Kostenko nous a fait visiter l’intérieur. Il a expliqué qu’il avait rejoint un groupe qui ramassait les morts et les enterrait.

Il a pleuré doucement sur les tombes d’une famille.

Volodia avait utilisé sa voiture et sa remorque pour ramasser les corps. Il nous a dit qu’il en avait amené 13 au cimetière et les avait enterrés lui-même.

La plupart des personnes décédées étaient âgées ou malades. Mais il a révélé qu’il s’agissait d’une famille qui, selon lui, a été abattue, assassinée par les Russes.

Il n’a aucune idée pourquoi.

Pendant qu’il parlait, il s’est effondré, s’est éloigné et a pleuré.

Peu se remettront de cette guerre.