Enveloppe de Covid-19 : les cas quotidiens en Allemagne dépassent les 200 000, Israël déploie le 4e vaccin, les États-Unis expédient 1,7 million de doses en Ouganda

Vous tenir au courant des dernières nouvelles sur le nouveau coronavirus (Covid-19) du monde entier.

SUIVEZ EN DIRECT | Covid-19 en Afrique du Sud: les cas augmentent de 4 514 alors que le nombre de morts augmente de 20

Le Covid-19 tue au moins 5 625 889 personnes dans le monde

Le nouveau coronavirus a tué au moins 5 625 889 personnes depuis l’apparition de l’épidémie en Chine en décembre 2019, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles jeudi.

Les États-Unis ont enregistré le plus de décès de Covid avec 876 066, suivis du Brésil avec 624 413, de l’Inde avec 491 700 et de la Russie 328 770.

En tenant compte de la surmortalité liée au Covid-19, l’OMS estime que le bilan global des morts pourrait être deux à trois fois plus élevé.

-AFP

Les cas de Covid-19 du quotidien allemand dépassent les 200 000, provoquant des pénuries de personnel

BERLIN – Le nombre de nouvelles infections à Covid-19 en Allemagne a dépassé les 200 000 en une journée pour la première fois jeudi, frappant le personnel d’entreprises telles que Lufthansa Cargo.

L’Institut Robert Koch des maladies infectieuses a signalé 203 136 tests positifs au cours des dernières 24 heures, soit 69 600 cas de plus que le même jour il y a une semaine.

L’incidence sur sept jours pour 100 000 personnes est passée à 1 017 contre 941 la veille, tandis que 188 autres personnes sont décédées, portant le nombre de morts depuis le début de la pandémie début 2020 à 117 314.

Le nombre croissant d’infections a entraîné des pénuries de personnel dans des secteurs tels que la logistique, la santé et la garde d’enfants.

La branche fret du groupe aérien Lufthansa a déclaré qu’un manque de personnel dans son hub de Francfort l’empêchait actuellement de gérer le tri du fret en vrac en provenance des États-Unis, du Canada et de l’Europe.

« Malgré des mesures préventives complètes, nous ressentons désormais clairement l’augmentation du nombre d’infections », a déclaré Lufthansa Cargo à Reuters jeudi, ajoutant que jusqu’à 15% du fret à Francfort était affecté par des retards.

-REUTERS

Israël déploie une quatrième dose de vaccin pour les plus de 18 ans vulnérables

Jérusalem – Israël a annoncé mercredi qu’il commencerait à mettre à la disposition de toutes les personnes vulnérables âgées de plus de 18 ans le quatrième vaccin contre le Covid-19, poursuivant ses efforts pour vaincre les vagues de virus successives avec des vaccins supplémentaires.

Israël a été parmi les premiers pays à lancer des campagnes de vaccination de masse contre le Covid pour sa population.

Il a ensuite commencé à proposer des injections de rappel l’été dernier et a depuis approuvé des quatrièmes injections pour les personnes âgées et les populations vulnérables.

Mercredi, le directeur du ministère de la Santé, Nachman Ash, a annoncé une nouvelle étape de la campagne, affirmant que toutes les personnes immunodéprimées et les travailleurs de première ligne de plus de 18 ans seraient éligibles pour un quatrième vaccin.

Il a cité une étude montrant qu’une quatrième dose du vaccin Pfizer provoque une multiplication par trois à cinq du nombre d’anticorps chez une personne vaccinée, par rapport à quelqu’un qui a reçu trois doses.

-AFP

Le ministre polonais de la Défense infecté par le Covid-19

VARSOVIE – Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a tweeté jeudi qu’il avait été testé positif au coronavirus, alors que la variante Omicron s’installe dans tout le pays.

« Je me sens bien, j’exercerai mes fonctions dans l’isolement », a-t-il déclaré. La Pologne a signalé mercredi un record de 53 420 nouvelles infections quotidiennes au Covid-19.

-REUTERS

Les États-Unis expédient près de 1,7 million de doses de vaccin Covid-19 en Ouganda

Washington – Les États-Unis expédient près de 1,7 million de doses de vaccin Covid-19 en Ouganda, a déclaré jeudi un responsable de la Maison Blanche, lors de la dernière vague de vaccins donnés pour endiguer la pandémie mondiale.

« Grâce à l’engagement des États-Unis à jouer un rôle de premier plan pour mettre fin à la pandémie partout, les États-Unis expédient 1 684 800 doses de vaccin Pfizer en Ouganda », a déclaré un haut responsable américain, sous couvert d’anonymat.

Les vaccins sont expédiés, à partir de jeudi, via Covax, l’initiative de distribution mondiale co-dirigée par le partenariat public-privé Gavi.

Mercredi, le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche, Jeff Zients, a annoncé que les États-Unis avaient atteint le cap des 400 millions de doses de vaccin livrées dans 112 pays.

« Quatre cents millions de doses expédiées gratuitement sans aucune condition », a déclaré Zients.

Washington a promis 1,1 milliard de vaccins au reste du monde – plus que tout autre pays – et a déjà envoyé des vaccins dans des pays allant du Guatemala à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

-AFP

L’Australie signale moins de décès de Covid-19, les hospitalisations sont stables

SYDNEY – L’Australie a signalé moins de décès de Covid-19 jeudi, un jour après avoir enregistré un pic pandémique, tandis que les cas hospitaliers sont restés stables, laissant espérer que la pire épidémie du pays pourrait avoir atteint un sommet.

Les autorités ont signalé un total de 59 décès, contre un pic pandémique de 87 mercredi, avec seulement deux États qui n’ont pas encore communiqué de chiffres.

Les hospitalisations sont restées stables à environ 5 000 ces derniers jours, culminant à un peu moins de 5 400 mardi, les admissions diminuant pour la deuxième journée consécutive en Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus touché.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominic Perrottet, a déclaré que le système de santé de l’État « fonctionnait actuellement dans les limites de sa capacité » contre l’épidémie alimentée par Omicron.

« Les hospitalisations et (les unités de soins intensifs) restent stables et c’est incroyablement agréable et rassurant », a déclaré Perrottet lors d’un point de presse à Sydney, la capitale de l’État.

Alors que la variante Omicron est considérée comme une souche plus douce, le nombre de cas a exercé une pression énorme sur les hôpitaux, entraînant des pénuries de personnel.

-REUTERS

La Pologne rapporte un nouveau record quotidien de 57 659 cas de Covid-19

VARSOVIE – La Pologne a signalé jeudi un record de 57 659 nouvelles infections quotidiennes au Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé, alors que la variante Omicron s’installe.

Les autorités ont déclaré que la dernière vague portera le nombre de cas à des niveaux encore jamais vus en Pologne, avec des estimations du pic allant de 60 000 à 140 000 infections quotidiennes.

Les élèves plus âgés du primaire et du secondaire devaient passer jeudi à l’enseignement à distance, a annoncé le ministère de l’Éducation plus tôt dans la semaine.

Le gouvernement a mis en place d’autres restrictions limitées, notamment le port de masques dans les espaces publics fermés, mais elles ne sont pas strictement appliquées.

Le ministère polonais de la Santé a également annoncé jeudi que les enfants âgés de 12 à 15 ans seront autorisés à recevoir des rappels à partir de vendredi.

La Pologne, un pays d’environ 38 millions d’habitants, a signalé 4 695 435 cas de Covid-19 et 104 636 décès. Plus d’un million de personnes sont mises en quarantaine, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

-REUTERS

La Russie signale des cas record de Covid-19 pour le septième jour consécutif

MOSCOU – Les cas quotidiens de Covid-19 en Russie ont bondi à 88 816 jeudi, un nouveau record pour le septième jour consécutif alors que la variante Omicron a été identifiée dans de nouvelles régions, ont déclaré des responsables.

Le nombre de nouvelles infections a fait un bond significatif par rapport aux 74 692 signalés mercredi. Les responsables ont également déclaré que 665 personnes étaient mortes au cours des dernières 24 heures.

-REUTERS

L’Ukraine signale un nouveau record quotidien d’infections au Covid-19

KYIV – L’Ukraine a enregistré un record de 32 393 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Le précédent record de 27 377 cas était le 4 novembre.

L’Ukraine a signalé un total de 3,95 millions de cas de coronavirus et 99 738 décès.

-REUTERS

La République tchèque rapporte un décompte quotidien record de cas de Covid-19 pour le troisième jour

PRAGUE – La République tchèque a signalé un décompte quotidien record d’infections à Covid-19 pour un troisième jour consécutif, avec des cas dépassant les 50 000 pour la première fois alors que la variante Omicron du coronavirus se propage.

Le ministère de la Santé a déclaré jeudi avoir enregistré 54 685 nouveaux cas de coronavirus, soit près du double du précédent record enregistré avant cette semaine dans le pays de 10,7 millions.

-REUTERS

Le Mexique signale 532 décès supplémentaires de Covid-19, le nombre le plus élevé depuis octobre

MEXICO CITY – Le ministère mexicain de la Santé a signalé mercredi 532 décès supplémentaires dus à Covid-19, le total quotidien le plus élevé depuis la mi-octobre, portant le bilan officiel global dans le pays depuis le début de la pandémie à 304 308.

Les données du ministère de la Santé ont également montré 48 627 nouvelles infections, portant le nombre total à 4 779 296.

-REUTERS

La Corée du Sud rapporte chaque jour un record de 14 518 nouveaux cas de Covid-19 – KDCA

SEOUL – La Corée du Sud a signalé un record de 14 518 nouveaux cas quotidiens de Covid-19, a annoncé jeudi l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies, en raison de la propagation de la variante Omicron.

-REUTERS

Beijing 2022 indique 23 nouveaux cas de Covid-19 découverts parmi le personnel lié aux Jeux le 26 janvier

BEIJING – Vingt-trois nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés parmi le personnel lié aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022 le 26 janvier, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Sur les 23 cas, 15 ont été détectés parmi les nouveaux arrivants à l’aéroport. Les huit autres ont été retrouvés parmi ceux déjà dans la bulle de gestion Covid-19 en boucle fermée des organisateurs.

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin commencent le vendredi 4 février.

-REUTERS

Si vous tombez sur des informations de vaccination Covid-19 auxquelles vous ne faites pas confiance, lisez Les mythes du vaccin Covid-19 sont démystifiés : obtenez les faits ici. Si vous ne trouvez pas les faits que vous recherchez, envoyez-nous un e-mail à l’adresse mentionnée dans l’article et nous vérifierons les informations auprès de professionnels de la santé.