Enveloppé de controverse ! Histoire de ‘Bisht’, la cape noire que portait Lionel Messi après la victoire en Coupe du monde

Peu de temps avant que Lionel Messi ne monte sur scène pour soulever le trophée de la Coupe du monde, l’émir qatari Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a mis une cape noire, appelée “bisht”, sur les épaules de la star du football argentin.

Des images de Messi enveloppé dans du tissu noir, qui auraient pu être interprétées comme masquant son maillot national, ont semé la confusion dans le monde entier.

De nombreux fans se sont demandé pourquoi la star du football argentin était enveloppée d’une cape arabe, certains suggérant que cela “avait gâché un moment emblématique”.

Qu’est-ce que le bisht ? Et quelle est sa signification ?

Un manteau pour les âges

En tant qu’érudit des traditions culturelles du Moyen-Orient, je suis conscient que les origines du bisht remontent au Ve siècle av. Il a d’abord été utilisé comme manteau de voyage pour protéger la peau des bergers nomades et des Bédouins lorsqu’ils voyageaient à travers différents climats.

Le mot lui-même dérive du persan et se traduit littéralement par “sur le dos”.

Aussi appelé “aba” en arabe, le bisht est traditionnellement un long manteau tissé à la main en poil de chameau et en fourrure de chèvre.

Ses fibres ont été spécialement conçues pour les climats désertiques rigoureux, à la fois froids et chauds.

Le processus de filage et de tissage du tissu, généralement noir, marron, beige ou gris, le rend très respirant.

Au fil du temps, les tailleurs ont commencé à ajouter des garnitures spécialisées au tissu, comme de l’or ou de l’argent filé à la main. La garniture, appelée “zari”, a été fabriquée en mélangeant des métaux fins avec de la soie pour lui donner un éclat durable.

Le zari a été ajouté aux parties extérieures pour distinguer les manteaux de voyage de ceux portés par les dignitaires ou lors d’occasions spéciales.

À l’époque du prophète Mahomet au VIe siècle, les soldats et les généraux qui se comportaient bien étaient enveloppés d’un bisht après la bataille lors des conquêtes des empires perse et plus tard arabe.

Plus le tissu est transparent et plus la garniture est ornée, plus l’honneur est élevé.

Dans des pays comme les Émirats arabes unis et le Qatar qui ont été formés au début des années 1900, la royauté et les politiciens, appelés Al Malaki, portaient fréquemment le bisht le plus orné.

Culture et sens du style

Aujourd’hui, il existe de nombreux types et niveaux de bisht, dont le prix varie de quelques centaines à quelques centaines de milliers de dollars américains.

Alors que l’invention de la machine à coudre a facilité la production de masse de ces manteaux, la royauté, les dignitaires et les cheikhs ne portent que du bisht fait à la main, tissé et paré.

Comme la mode et les vêtements d’extérieur dans le monde entier, les vêtements du Moyen-Orient tels que le bisht ou les robes blanches traditionnelles portées par de nombreux Arabes du golfe Persique, appelées “dish dasha”, sont un symbole de statut.

Pour les Qataris, revêtir Messi, la star de la Coupe du monde de football, de leurs vêtements les plus honorifiques était l’occasion de partager leur culture et l’importance géopolitique des matchs de la Coupe du monde avec le monde.

