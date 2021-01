HARSANY, Hongrie: Dans un petit village de l’est de la Hongrie, plus de 20 000 ours en peluche «hibernent» dans un entrepôt, en attendant le coronavirus pandémie pour qu’ils puissent apporter de la joie aux enfants des crèches locales.

Surnommée «Teddy Bear Mama», Valeria Schmidt s’occupe de sa précieuse collection d’ours, maintenant emballés dans des sacs en plastique pour leur sommeil hivernal inhabituellement long alors que la Hongrie reste en verrouillage partiel en raison d’une résurgence du virus.

«Je donne des ours en peluche aux crèches, aux écoles maternelles et aux familles pauvres. Je fais des expositions pour des institutions (pour enfants), une sorte de coin thérapeutique pour les ours en peluche avec environ 30 à 50 ours avec lesquels les enfants peuvent jouer », a déclaré Schmidt.

«Malheureusement, en raison de la situation virale, je ne peux pas faire cela maintenant.»

Valeria Schmidt, surnommée « Teddy Bear Mama », embrasse un ours en peluche à Harsany, Hongrie, le 11 janvier 2021. Photo prise le 11 janvier 2021. REUTERS / Bernadett Szabo[/caption]

Schmidt, 62 ans, qui a quatre enfants adultes, collectionne des ours en peluche depuis 40 ans et est entré dans le livre Guinness des records en 2019 pour la plus grande collection au monde.

Sa passion pour les ours découle de ses traumatismes d’enfance. Les parents de Schmidt ont divorcé quand elle avait quatre ans, elle a grandi dans de très mauvaises conditions et sa mère a beaucoup bu.

«Non seulement nous n’avions pas de jouets, mais nous avions à peine des vêtements», dit-elle. «C’est pourquoi je voulais un ours en peluche pour pouvoir le serrer dans mes bras et en tirer un peu d’amour.»

Elle embrasse et caresse ses nounours plusieurs fois par jour et elle dit qu’ils ont guéri son âme.

«Maintenant, ces ours en peluche compensent toute la faim, tout le manque d’amour, le manque de jouets et tout. Surtout quand je vois des enfants venir voir mon exposition et que je vois la joie et le bonheur dans leurs yeux.

