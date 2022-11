Entrez dans un “Winter Wonder Bar” cette saison chez Jack’s à Kelowna

Ne vous demandez plus, c’est de retour Jack’s a encore une fois transformé son espace du centre-ville en une expérience de vacances.

Dans la foulée du “Spooky Bar” d’Halloween, le restaurant de l’avenue Bernard fait sonner les cloches au rythme du Winter Wonder Bar.

Jack’s a lancé l’initiative pop-up en 2021, avec le premier Winter Wonder Bar qui a eu lieu au cours du mois de décembre. Cette année, le pop-up dure encore plus longtemps avec l’ouverture du Winter Wonder Bar le 17 novembre.

L’associé directeur Jack’s sur Bernard James Addington dit que l’équipe de Jack’s a estimé que les vacances populaires devaient être étendues, ils ont donc prolongé le pop-up d’hiver d’une semaine supplémentaire.

“Notre équipe créative vous offre un espace hivernal merveilleux, et notre talentueuse équipe de bar et notre nouveau chef ont conçu des menus qui correspondent à l’ambiance de Jack’s on Bernard”, a déclaré Addington.

Griffin Cox, le gérant du bar de Jack, a mis ses compétences à l’œuvre pour créer des cocktails de saison servis dans une verrerie de fête.

Jack’s Chef Harlton a réorganisé le menu avec des assiettes à partager qui tiennent compte des restrictions alimentaires, explique Addington.

Le Winter Wonder Bar du Jack’s on Bernard se déroulera du 17 novembre au 26 décembre. Les réservations sont disponibles pour les groupes de 2, 4 et 6 sur leur site Web www.jackskelowna.com.

