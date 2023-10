Cet accent mis sur les œuvres d’art a servi de thème commun à l’appartement et a conduit à l’introduction de stèles surmontées de vases et d’un intrigant mélange d’objets de collection et de pièces de design : un paravent japonais, un Vase Roger Hermanun canapé Mario Bellini, des fauteuils espagnols des années 1930 et une table basse contemporaine de Jean-Claude Dresse entre autres éléments. «Nous voulions créer une atmosphère ancrée dans un certain héritage, une ambiance bourgeoise avec une touche contemporaine.» Il s’agit notamment de céramiques et de pièces brutalistes qui contrastent avec l’atmosphère plus calme de la salle à manger, avec son tapis, sa table classique et ses chaises contemporaines. Un miroir par Charles Tassin crée un contraste avec les lampes italiennes vintage tandis que les deux coexistent dans un espace caractérisé par une harmonie calme et sophistiquée.

La suite parentale est la seule zone de l’appartement où Del Moro a donné des instructions précises à Moriconi. Il souhaitait une atmosphère inspirée des films de Pedro Almodóvar, avec des pièces dominées par des couleurs unies : une chambre rouge et un bureau vert. Plutôt que d’utiliser une seule couleur dans chaque espace, ce qui pourrait être oppressant dans ces pièces sur les toits, le décorateur a travaillé avec différentes nuances de rouge et de vert, laissant les parties hautes des murs et le toit mansardé en blanc. Le résultat est une atmosphère générale chaleureuse, nuancée et élégante. Au rez-de-chaussée, les espaces de vie décloisonnés sont finis en blanc, avec juste une touche d’ivoire pour les cache-radiateurs, la bibliothèque et les éléments de cuisine, pour mieux les dissimuler tout en mettant en valeur l’architecture de l’espace. Le parquet couleur miel s’est imposé comme une évidence, répondant au jaune vif du canapé et contrastant avec les tons plus « sérieux » de la moquette gris-vert, du paravent noir et des fauteuils en bois sombre. Les couleurs kaki, vert, blanc, beige et bois blond et foncé se combinent pour offrir un environnement élégant d’inspiration brutaliste.

Outre les demandes de Del Mor concernant la chambre à coucher et l’emplacement de certaines œuvres d’art, Moriconi a eu carte blanche sur le projet. «C’est ce qui rendait le tout si intéressant», dit-il avec enthousiasme. « Travailler sur des projets comme celui-ci, c’est comme une partie de ping-pong, un échange constant. Nous allions au marché aux puces, nous choisissions des œuvres d’art ensemble. Je n’impose pas mon style. Je l’ai aidé à le guider vers quelque chose qui correspondait à sa vision. C’est un projet résidentiel, c’est lui qui va y vivre. C’est ma façon de travailler : je comprends d’abord ce que veut un client, comment il va utiliser l’espace, puis je peux proposer des choix pertinents. Tout comme le décorateur et le propriétaire étaient engagés dans un échange constant, tout dans cet appartement répond à d’autres éléments et aspects de l’espace : le salon élégant côtoie la salle à manger cosy, les objets de collection design sont associés à des œuvres d’art et des photos dans un relation riche à la fois de contrastes et d’accords subtils.