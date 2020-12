Avec la saison des fêtes entravée par les restrictions sur les voyages et les rassemblements, Noël et le Nouvel An pourraient être très différents en 2020.

Cette sélection de photographies anciennes nous invite donc à un voyage dans le temps, des années 30 aux années 80.

Les photos révèlent comment les vacances ont été célébrées à travers différentes périodes de l’histoire dans divers endroits du monde.

Les enfants regardent une vitrine de Noël dans un grand magasin à Paris, France, le 11 décembre 1946 AFP

Les hommes empilent des arbres de Noël dans un champ pendant la récolte dans le Maine, aux États-Unis. 1 décembre 1938 AFP

Le Père Noël distribue des jouets aux enfants qui partent sur une barge à Brentford, Royaume-Uni. 21 décembre 1938 AFP

Un arbre de Noël géant en face de Notre Dame à Paris, France. 20 décembre 1957 AFP

Les enfants regardent les jouets exposés dans un grand magasin à Paris, France. Décembre 1938 AFP

Les employés mettent du champagne en bouteille avant Noël à Reims, en France, alors que les acheteurs visitent les caves Pommery. Décembre 1946 AFP

Les employés emballent des bouteilles de champagne dans les caves de Pommery avant leur expédition de Noël à Reims, en France. Décembre 1946 AFP

Les pâtissiers préparent des gâteaux de Noël traditionnels pour Noël à Paris, France. Décembre 1938 AFP

Les enfants admirent un circuit de train électrique dans un grand magasin avant Noël à Paris, France. 23 décembre 1949 AFP

Le Père Noël et des célébrités participent à un défilé de Noël sur Hollywood Boulevard, qui a été renommé « Santa Claus Lane » et illuminé pour la saison des vacances AFP

Les acrobates divertissent une foule de personnes qui attendent d’entrer dans le Lyceum Theatre le lendemain de Noël. Londres, Royaume-Uni. 27 décembre 1937 AFP

Une foule se rassemble devant des arbres de Noël géants sur la place Vendôme à Paris, France. 14 décembre 1950 AFP

Plusieurs Santa Clauses arrivent à l’aéroport d’Orly, près de Paris, France. 15 décembre 1953 AFP

Les gens font la queue devant des boîtes aux lettres géantes, installées à plusieurs endroits autour de New York, aux États-Unis, pour que les New-Yorkais déposent leurs lettres de Noël. 15 décembre 1961 AFP

Jacques Chirac, ancien président français puis maire de Paris, prononce un discours lors de la réception de «l’arbre de Noël» à la mairie de Paris. 9 décembre 1981 Joël Robine / AFP

Des soldats musulmans de l’armée libanaise ont installé un arbre de Noël sur la ligne verte séparant Beyrouth ouest et est, pour célébrer Noël avec des soldats chrétiens. 23 décembre 1987 Nabil Ismail / AFP