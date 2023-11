L’hôtel de Maisons, dans le quartier de Saint Germains des Prés, est le lieu officiel du Design Miami Paris. Avec l’aimable autorisation de Design Miami Paris.

La première édition de Design Miami Paris a ouvert ses portes dorées. Le salon du design, qui se déroule jusqu’au 22 octobre, coïncide avec son salon jumeau Paris+, complète ses homologues de Miami et de Bâle et a reçu la bénédiction officielle du ministère français de la Culture.

«Nous nous sentons chez nous ici dès le premier jour», a déclaré Jen Roberts, PDG de Design Miami. « Paris est un point de rencontre extrêmement important du monde du design, passé et présent. Alors que le design continue d’être universellement présent dans l’innovation et dans les arts, nous verrons les contributions d’aujourd’hui façonner une nouvelle histoire.

Le lieu pourrait difficilement être plus français, un manoir du XVIIIe siècle situé dans le quartier chic de Saint-Germain-des-Prés, sur la rive gauche, et une ancienne résidence du couturier Karl Lagerfeld. Son jardin topiaire, sa cour en pierre et ses intérieurs élégants en font un espace suffisamment grand pour abriter les 27 galeries participantes à la foire – 16 parisiennes, 11 internationales – et leurs objets de collection couvrant le siècle dernier, mettant l’accent sur le contemporain.

La récompense d’une réunion autour du design est la possibilité de se rencontrer et de se saluer. La designer finlandaise Anna Pesonen, basée à Londres, a pris à cœur la notion de convivialité. Dans sa galerie parisienne Scène Ouverte, elle expose deux sièges en marbre de Carrare issus d’une série qu’elle appelle « DISCOURS ». Les chaises, qui invitent à la cohabitation, sont une réponse à un monde qu’elle considère de plus en plus divisé. “Je ressens l’urgence de ces sujets”, a-t-elle déclaré. « Je m’adresse à eux par le simple fait de me réunir pour un dialogue en face à face et hors ligne. Cela pourrait améliorer notre bien-être collectif.

Exposant pour la première fois La Galerie Desprez-Breheret a associé une suite d’artisans français au menuisier américain contemporain Dan Pollock, dont les meubles artisanaux sont sculptés à partir de bois mort éco-responsable collecté dans le désert californien. Ses créations sont stoïques dans leur simplicité, contrastant avec les salons ornés du manoir.

Se concentrant également sur les boiseries exquises, la Moderne Gallery de Philadelphie a présenté des meubles et des luminaires du célèbre architecte et artisan George Nakashima, fabriqués entre 1936 et 1990, tandis que la galerie londonienne Sarah Myerscough présente la commode noire brûlée sculptée à la main du célèbre artiste John Makepeace OBE.

“Le design et l’art de haut niveau peuvent être accessibles à tous”, a déclaré Anna Williams du Miami Design District. «Cela joue un rôle important dans le développement de la communauté.» Le groupe a apporté un banc en acier jaune vif du mathématicien britannique Samuel Ross comme teaser pour sa plus grande installation dans le Miami Design District en novembre. L’objectif, a expliqué Ross, est « la démocratie par la forme », « élargir et contribuer à la lignée de la sculpture et de l’abstraction britanniques à travers un langage visuel anglo-antillais ».

La galerie new-yorkaise R & Company se lance dans la supercherie des yeux avec une sculpture semblant montrer un manteau en peau de mouton retournée sur un porte-manteau. Il s’agit d’une pièce classique en trompe-l’œil de Wendell Castle, un membre déterminant du mouvement du mobilier d’art des années 1970. D’autres éléments remarquables viennent du tour de potier de Roberto Lugo, dont les récipients en céramique ornés présentent des portraits de Lin-Manuel Miranda, Bob Marley et du boxeur Evander Holyfield, entre autres icônes culturelles.

Les cofondateurs de la Galerie Kreo, Clémence et Didier Krzentowski, basés à Paris, se retrouvent sur leur terrain pour changer. « Paris occupe une place particulière dans le cœur des collectionneurs », ont-ils déclaré à Artnet. « Avoir Design Miami ici signifie que nous voyons nos clients internationaux à un moment clé de l’année. » Le duo expose des lampes du designer français Guillaume Bardet, dont le mobilier a été récemment sélectionné pour la réouverture prochaine de Notre-Dame, ainsi que des œuvres de Jaime Hayon, Konstantin Grcic, Marc Newson et des sièges vintage aux teintes citron de Franco Albini. .

Demisch Danant, basé à New York et spécialisé dans le design français du XXe siècle, renforce les relations franco-américaines. La galerie expose une liste d’œuvres clés des années 1950 aux années 1970, célébrant certaines des œuvres les plus significatives telles que le moderniste Michel Boyer et l’amatrice d’acier Maria Mergay.

Les expositions hors site incluent l’ouverture de la galerie éponyme de Pierre Yovanovitch, lancée avec une exposition de chaises Asymmetry réalisée en collaboration avec l’artiste Claire Tabouret. Le Salon 94, qui expose également Max Lamb à la foire, présente de nouvelles pièces de ferronnerie somptueuses et des « peaux de peinture » de l’artiste Kennedy Yanko.

Artiste Tadashi Kawamata Nid installation au showroom Liaigre lors du Design Miami Paris. Photo : Sylvie Becquet. Avec l’aimable autorisation de Liaigre.

Enfin, le célèbre artiste japonais Tadashi Kawamata a conçu une installation époustouflante de chaises de café en cascade sur la façade et dans tout l’intérieur du studio d’architecture Liaigre. Mais attention, visiteurs fatigués. Ces sièges ne sont pas destinés à s’asseoir.

