Entrez dans l’Égypte ancienne de Ramsès le Grand avec une visite immersive éblouissante

La semaine dernière, j’ai voyagé dans l’Égypte ancienne. Ce fut un voyage facile – pas de tests COVID, de lignes de sécurité dans les aéroports ou de retards météorologiques. Je viens de grimper dans une chaise cinématique, d’attacher un casque VR haute résolution et d’être emporté dans le somptueux tombeau de la reine Nefertari, un labyrinthe de chambres couvertes de peintures vives du sol au plafond illustrant la vie et l’époque de la reine.

Une apparition loquace de Néfertari elle-même, flottant dans les airs et drapée dans une robe bleue diaphane, a souligné des sites remarquables avec un balayage gracieux de ses bras numériques.

expositions sur le patrimoine mondial ; GIF par Meara Isenberg/Crumpe



L’expérience captivante de réalité virtuelle fait partie de Ramsès le Grand et l’or des pharaons, une exposition éblouissante et riche en technologies au De Young Museum de San Francisco qui met en lumière la vie et les réalisations de Ramsès II. Il y a plus de 3 300 ans, le célèbre pharaon a régné sur l’Égypte pendant 67 ans à une époque de grande prospérité et d’empire pour le pays, et l’exposition présente les statues royales épiques de l’ère Ramsès II et des masques funéraires en or pour le prouver.

“Les temples qu’il a érigés, les statues qu’il a commandées, les monuments qu’il a inscrits dans toute l’Égypte et la Nubie, ainsi que le temple funéraire et le tombeau royal qu’il a construits rappellent sa puissance terrestre et sa proximité avec les dieux”, a déclaré Renée Dreyfus, George and Judy Marcus Distinguished Curator in Charge. of Ancient Art aux Fine Arts Museums de San Francisco, a déclaré dans un communiqué. “La prolifération de son nom l’a amené à devenir presque synonyme de royauté.”

L’exposition itinérante a été organisée par l’archéologue Zahi Hawass, ancien ministre égyptien des Antiquités, et se déroule au de Young jusqu’au 12 février 2023, avant de continuer à Londres et à Paris. Il rassemble plus de 180 trésors antiques remarquablement conservés de l’époque de Ramsès II, ainsi que des centaines d’années avant et après lui : des sarcophages, des reliques ornées de tombes, des bijoux en perles, une mangouste et des chats, momifiés et probablement présentés comme une offrande à les dieux. Certains des objets n’ont jamais quitté l’Egypte.

L’exposition présente également sa part de fioritures du 21e siècle pour rendre les détails de la 19e dynastie plus tangibles et accessibles. La photographie par drone, par exemple, contribue à l’imagerie d’une recréation multimédia dynamique de l’une des plus grandes victoires militaires de Ramsès le Grand, la Bataille de Kadesh de 1275 avant notre ère contre l’armée hittite de ce qui est aujourd’hui la Turquie.

Expositions sur le patrimoine mondial



Une galerie contient le cercueil extérieur en bois richement décoré d’un artisan d’élite qui a aidé à construire et à décorer des tombes royales sous le règne de Ramsès II et de son père, Seti I. Des écrans géants tapissent les murs de la galerie et suspendus à son plafond, projettent le cercueil de manière élaborée. scènes peintes sous forme de peintures murales photo éclairées de manière théâtrale. Des présentoirs plus petits sont suspendus au-dessus de vitrines contenant d’autres artefacts anciens, pour mettre en valeur chaque détail.

En cette ère de des expositions immersives qui peuvent vous plonger dans le monde d’un peintre À travers 65 millions de pixels, il faut veiller à ne pas laisser les éléments technologiques éclipser l’art, explique Thomas P. Campbell, directeur et PDG des Fine Arts Museums de San Francisco.

“Mais si c’est bien fait”, m’a dit Campbell, “les composants technologiques ajouteront un contexte utile et amélioreront l’expérience du visiteur, et peuvent agir comme un pont vers l’art, une invitation pour de nouveaux publics à se connecter avec des œuvres d’art dans nos galeries.”

En effet, rien ne rend l’immédiateté ici comme le voyage VR, qui sert de capsule temporelle alléchante du célèbre âge d’or égyptien, grâce à un Casque de jeu HP Reverb G2 qui offre une expérience virtuelle hyperréaliste.

J’ai participé à quelques aventures en réalité virtuelle, mais aucune n’est aussi multisensorielle que celle-ci, qui vous transporte à travers des tempêtes de sable à 360 degrés pour atteindre deux monuments que Ramsès II a construits pour sa femme bien-aimée Nefertari.

Des fauteuils confortables qui se tordent, tournent et tremblent font qu’il est presque impossible de croire que vous ne flottez pas réellement à travers l’entrée des temples massifs taillés dans la roche d’Abou Simbel, tout comme la représentation numérique de la reine.

Alors que je descendais les marches abruptes de la célèbre tombe de Néfertari dans l’une de ses chambres, j’ai pensé que je pourrais tomber de ma chaise et descendre les escaliers sur le sol en pierre. Je tournais constamment la tête pour attraper la vue par-dessus mes deux épaules. Un composant d’odeur a même délivré des ruées rapides de six parfums, dont de l’encens, de la lavande et de la poudre à canon, via un petit distributeur câblé dans la chaise. Ahhh, les arômes de 1200 avant notre ère.

La réalité virtuelle n’est pas exactement devenue la technologie grand public que certains avaient prédite, mais avec le bon équipement et les bons logiciels, la réalité virtuelle peut vraiment briller en tant que forme d’art, en particulier dans de courtes expériences comme celle-ci, intitulée Ramses + Nefertari : Journey to Osiris et produite par Expositions sur le patrimoine mondial.

“L’expérience VR a un but éducatif et donne vraiment vie aux histoires, aux personnes et aux lieux que nos visiteurs découvrent dans l’exposition”, a déclaré Campbell. “Avec une touche amusante, bien sûr.”

L’expérience onirique a duré plus de 10 minutes, et honnêtement, je ne voulais pas que ça se termine.

Ceux qui ressentent la même chose peuvent être réconfortés d’apprendre qu’une partie du produit des billets d’exposition aidera à financer les efforts en cours pour fouiller et restaurer la tombe de Ramsès II, longue de 700 pieds. D’anciens voleurs de tombes l’ont pillé et les inondations l’ont ensuite gravement endommagé.