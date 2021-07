Entrez dans le nouveau lieu de travail chic de Manish Malhotra sur le thème de Bollywood conçu par Gauri Khan – Voir les photos! | Nouvelles des gens

New Delhi : l’épouse et décoratrice d’intérieur de Shah Rukh Khan, Gauri Khan, qui a une énorme liste de clients dans son chat, en a ajouté un de plus à son chat.

Oui, tu l’as bien lu!

Gauri a mis en sac un grand projet de nul autre que l’as créateur de mode Manish Malhotra. L’architecte d’intérieur a pour mission de redessiner l’espace de travail de Manish.

Partageant les photos sur son compte Instagram, elle a écrit: «Deux têtes créatives sur un projet amusant..#studio de design #bibliothèque #travail à domicile..sneak peak. #gaurikhandesigns @manishmalhotra05. »

Sur l’une des photos, nous pouvons voir un cadre sur le thème de Bollywood placé à côté d’un mur de miroir pleine longueur. Dans une autre image, la pièce a un énorme placard mural ouvert avec des pièces décoratives placées à l’intérieur.

Sur la dernière photo, on peut voir quelques canapés placés dans les coins de la pièce ainsi que quelques tableaux accrochés au mur.

Pour les inconnus, Manish Malhotra est un ami proche de Gauri ainsi que de SRK et le trio est souvent aperçu en train de faire la fête à diverses occasions.

En dehors de lui, Gauri a travaillé sur plusieurs autres grands projets, notamment le bureau Red Chillies de Shah Rukh, la maison de Karan Johar, la maison de Ranbir Kapoor, la maison de Jacqueline Fernandez et la maison de Sidharth Malhotra, entre autres.

SRK s’est marié à Gauri Khan en 1991. Le couple est le fier parent de trois enfants – sa fille Suhana Khan et ses fils Aryan et AbRam Khan.

Sur le plan du travail, SRK sera ensuite vu dans le film très attendu ‘Pathan’. Apparemment, il sera également vu dans un rôle de camée dans le drame de science-fiction « Rocketry: The Nambi Effect ».