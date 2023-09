Entrez dans la luxueuse maison de plage de Shah Rukh Khan à Dubaï avec garages télécommandés, piscine privée, d’une valeur de Rs…

Gauri Khan a déclaré que les revêtements de sol et de mur étaient préconçus, tandis qu’elle avait conçu la chambre des enfants en fonction de leurs intérêts. Aryan Khan, Suhana Khan et Abram Khan ont également leurs endroits préférés dans la villa.

Tout le monde connaît le rêve de l’acteur Jawan Shah Rukh Khan, à Mumbai, de Mannat. Ses fans restent devant sa maison jour et nuit pour pouvoir l’apercevoir. La valeur de Mannat serait supérieure à Rs 200 crore. Bien que SRK possède des propriétés dans de nombreux endroits, connaissez-vous sa maison de Dubaï « Jannat », qui n’est rien de moins qu’un « paradis » ? Aujourd’hui, nous allons vous parler de tous les détails de la maison de Shah Rukh Khan à Dubaï.

Shah Rukh Khan fait actuellement la une des journaux pour son film Jawan, dont la bande-annonce est sortie hier. Avant la sortie, Shah Rukh Khan a également assisté à un événement promotionnel au Burj Khalifa à Dubaï. Mais l’association de Shah Rukh Khan avec Dubaï ne se limite pas à la promotion de films. Shah Rukh Khan entretient une relation privilégiée avec Dubaï au-delà de ses films.

Shah Rukh Khan est l’ambassadeur de la marque à Dubaï et il y possède également sa propriété. Il a sa villa dans le magnifique Palm Jumeirah, qui vaut Rs 100 crore.

Le géant de l’immobilier Nakheel a offert cette grande villa à Shah Rukh Khan en 2007. Son intérieur a été conçu par l’épouse de Shah Rukh Khan, Gauri Khan. Le nom de la maison de Shah Rukh Khan à Dubaï est « Jannat », ce qui signifie paradis.

Vous seriez surpris d’apprendre que le « Jannat » de Shah Rukh Khan possède également une plage privée, sur laquelle Shah Rukh Khan a été vu en train de s’amuser avec ses enfants Aryan Khan et Suhana Khan dans une vidéo promotionnelle. Dans cette vidéo, Shah Rukh Khan a également exprimé sa gratitude envers Nakheel.

Selon certaines informations, « Jannat » s’étend sur un terrain de 14 000 pieds carrés. Elle dispose de 6 chambres et est une villa avec vue sur la plage. Il dispose également de deux garages télécommandés et d’une piscine privée. Parlant de cette propriété, Gauri Khan a déclaré que sa spécialité est la vue sur l’horizon de Dubaï, qu’elle apprécie beaucoup.

Gauri Khan a en outre déclaré que puisque Shah Rukh Khan est un visiteur fréquent à Dubaï, il est préférable d’avoir une maison en ville.

Parlant davantage de la villa, Gauri Khan a déclaré que les revêtements de sol et de murs étaient pré-conçus, tandis qu’elle avait conçu la chambre des enfants en fonction de leurs intérêts. Aryan Khan, Suhana Khan et AbRam Khan ont également leurs endroits préférés dans la villa.

Il y a une grande télévision dans la chambre d’Aryan Khan, ce qui est idéal pour jouer à des jeux vidéo. AbRam Khan passe la plupart de son temps à la plage et Suhana Khan aime se détendre dans la piscine. Outre Mumbai et Dubaï, Shah Rukh Khan aurait également des propriétés à Londres, New York, Los Angeles et Alibaug.

