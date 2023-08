Entrez dans la luxueuse maison de Juhi Chawla et Jay Mehta à Mumbai avec terrasse en bois, vue sur les toits de Mumbai, Marine Drive

La luxueuse terrasse de Juhi Chawla et Jay Mehta comprend un coin salon en bois avec une ambiance remplie de nuances de rouge et d’orange. La terrasse en bois magnifiquement aménagée surplombe l’emblématique Marine Drive et la ligne d’horizon de Mumbai est clairement en vue.

L’acteur de Bollywood et copropriétaire de l’équipe IPL Kolkata Knight Riders (KKR), Juhi Chawla, et son mari Jay Mehta mènent une vie luxueuse et la preuve vivante en est leur belle maison ancestrale à Malabar Hills à Mumbai.

Juhi Chawla et Jay Mehta ont récemment rénové la terrasse de la luxueuse maison achetée par le grand-père de Jay Mehta en 1940. Les travaux de rénovation de la maison ont été réalisés par l’architecte sri lankaise Channa Daswatte.









Jay Mehta et Juhi Chawla, ainsi que leurs deux enfants, vivent sur deux étages de la maison tandis que l’oncle de l’homme d’affaires reste sur un autre. Deux autres étages abriteraient la collection d’art de Jay Mehta.





Un régal pour les yeux endoloris, la terrasse de la maison de Juhi Chawla et Jay Mehta a été conçue en gardant à l’esprit l’esthétique moderne tout en dégageant une atmosphère très chaleureuse. Des chaises longues confortables avec des coussins peuvent être vues sur la terrasse, tout comme des bougainvilliers et des frangipaniers ornant certaines parties de l’espace ouvert.





Même l’espace intérieur pour s’asseoir est très artistiquement fait avec des éléments de modernité et d’art combinés.





La maison Malabar de Juhi Chawla et Jay Mehta est contemporaine dans son design mais classique à tous points de vue. Un espace entièrement dédié à la détente sur une chaise longue et des poufs en tricot orange et rouge également mis à disposition pour s’asseoir sont des choses dont chaque maison a besoin. Et il est indéniable que celui-ci a même l’air si impressionnant !





La maison dispose également d’une table à manger en forme de coin pour huit personnes à l’arrière-plan de laquelle on peut voir les gratte-ciel de Mumbai et beaucoup de verdure qui donnent à l’espace un aspect splendide. La zone arrière de la terrasse peut apparemment accueillir des réunions plus intimes.

La maison de Juhi Chawla et Jay Mehta est une vision moderne de leur style de vie tout en réussissant à capturer l’essence d’une maison et son histoire.

