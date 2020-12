Mais chaque lieu se préparait à son propre moment historique, le début de ce qu’ils espéraient être la fin d’une pandémie qui avait dévasté leurs communautés. Et en choisissant qui serait le premier, chacun a envoyé un message à sa manière sur l’importance du vaccin – et a reconnu le courage de son personnel médical.

D’autres – comme un hôpital de l’Iowa qui a d’abord vacciné un travailleur de la santé qui avait quelques jours de congé à venir, ou un hôpital de Pittsburgh qui permettait aux membres du personnel de voter pour déterminer qui obtiendrait l’honneur – ont laissé au hasard les détails de celui qui irait le plus en premier. .

Les hôpitaux du pays qui attendaient depuis des mois les premières doses se sont rapidement précipités pour organiser des événements après que des inconnues sur le vaccin et sa distribution aient rendu difficile la planification parfaite de son arrivée.

Le fait que les agents de santé occupant des postes à haut risque passent en premier était un point d’accord commun dans une grande partie du pays. Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a recommandé la semaine dernière que les travailleurs de la santé soient parmi les premiers à recevoir le vaccin, ainsi que les résidents et les travailleurs des foyers de soins.

Les hôpitaux, avec leur capacité à stocker des flacons à des températures inférieures à zéro, ont été priorisés pour obtenir les premières doses du vaccin de Pfizer, qui a été le premier fabricant de médicaments à obtenir l’approbation de la FDA.