Entrez dans la célébration de Thanksgiving de la famille Kardashian-Jenner

Personne ne fait les vacances comme les Kardashian, Thanksgiving compris.

Cette année, Kris Jenner a accueilli la famille chez elle à Palm Springs, et à en juger par la pléthore de photos Instagram partagées par Khloe kardashian, Kylie Jenner et plus de L’incroyable famille Kardashian l’équipage, la célébration en était une pour les livres. Tout avait l’air parfait, du paysage de table festif et accessoirisé à la dinde à la grande variété de plats et de desserts.

Cependant, en ce qui concerne la nourriture, il y avait certainement une particularité majeure: une tartinade de charcuterie tentaculaire qui allait bien au-delà des viandes, des fromages et des collations normales en incluant une barre de miel. Le mur de bonbons était positionné au-dessus de la planche, ce qui lui permettait de verser du miel frais sur une assiette qui pouvait être ramassée. Parlez de délicieux!

Kylie faisait partie des membres de la famille qui adoraient la charcuterie, même si elle était certes moins impressionnée par un plat qu’elle a dit à sa sœur aînée. Kourtney Kardashian apporté: chips et trempette.