Entrevue avec Theo Corbeanu: un adolescent des Wolves sur ses débuts en Premier League, son objectif au Canada et ses ambitions mondiales | Actualités du football

Quels mois cela a été pour Theo Corbeanu. Il a marqué lors de ses débuts pour le Canada en mars et a fait sa première apparition en Premier League avec les Wolves ce week-end. Le lendemain, il était de retour avec les moins de 23 ans, marquant deux buts époustouflants à Crystal Palace.

C’est l’histoire de bien-être à Molineux en ce moment, un rappel que, alors que la saison s’épuise pour les autres, un jeune homme est dans la période la plus excitante de sa vie. Corbeanu a traversé un océan pour réaliser cette percée et profite de chaque instant de l’aventure.

C’est une réussite partagée avec sa famille. Sa mère a pleuré quand elle l’a vu célébrer quelques minutes après avoir participé à une qualification pour la Coupe du monde pour le Canada contre les Bermudes. Un immense sourire rayonne du visage de Corbeanu alors qu’il se souvient de la fierté de sa famille pour son accomplissement.

«Ils s’attendaient peut-être à ce que je vienne à la dernière minute», dit-il Sky Sports. « Ils ne s’attendaient pas à ce que je fasse ce que j’ai fait. L’entraîneur a juste dit de faire un impact. Ma première touche, j’ai marqué un but.

«C’était certainement l’un des meilleurs moments de ma vie, c’est sûr.

« Tout ce voyage était comme un rêve. »

Près de deux mois plus tard, l’ailier adolescent vit toujours ce rêve, son camée en Premier League contre Tottenham, sur le même terrain que Harry Kane, Gareth Bale et les autres.

« Je me suis définitivement jeté dans le grand bain! Non, j’ai vraiment apprécié. »

Image:

Corbeanu affronte Gareth Bale de Tottenham pour ses débuts en Premier League



Il y avait peu de temps pour savourer l’expérience. Corbeanu a été emmené pour apparaître dans un match clé pour les U23 le lendemain – son 19e anniversaire. Pas étonnant qu’il soit à l’étroit à la fin de celui-là.

«Nous étions pressés mais je vais devoir acheter le maillot maintenant. Je veux vraiment que mon maillot soit signé par toute l’équipe car c’était un moment spécial pour moi.

« Cela a été un moment sans pause maintenant, mais j’ai apprécié chaque minute de cette saison. Chaque jour que je viens dans le club, je profite de chaque instant. Je suis heureux sur et en dehors du terrain.

« La Premier League est évidemment le summum du football. Je sais que j’ai un long chemin à parcourir pour arriver là où je veux arriver parce que mon objectif est d’être un joueur de premier plan, même en Premier League, et d’en être un. des meilleurs Canadiens qui aient jamais joué. «

Ce sont de grandes ambitions mais Corbeanu est un grand talent. À 6’2 « , il est grand pour un attaquant large et se décrit comme » délicat et rapide « , mais son trait le plus notable est qu’il est tout à fait à l’aise pour manipuler le ballon avec les deux pieds, une compétence perfectionnée en tant que jeune garçon.

«C’était très important pour moi», explique-t-il.

« Je me souviens que mon frère me poussait toujours à m’assurer que mon pied gauche était aussi fort que mon pied droit. C’est arrivé au point où je me sens plus à l’aise en dribblant sur ma gauche mais j’aime tirer plus avec mon pied droit. C’est quelque chose sur lequel j’ai beaucoup travaillé quand j’étais enfant. «

Image:

Corbeanu a fait des progrès rapides pour le club et le pays au cours d’une année décisive



Ce soutien familial a clairement été une grande partie de son parcours.

«J’ai dû parcourir de très longues distances pour m’entraîner quand j’étais plus jeune. Ma mère et mon père se relayaient pour me prendre, en s’absentant du travail parce que c’était à deux heures de route de Toronto. Je devais le faire. monte avec d’autres joueurs de ma région.

« C’était mouvementé mais nous y sommes parvenus. »

Le travail continue. Compte tenu de son cadre, il est optimiste quant à une évolution qui pourrait encore le voir prospérer au centre comme à l’extérieur. « Je veux être une menace multiple. L’une de mes idoles est le Brésilien Ronaldo. Dans le futur, j’espère que vous me verrez peut-être comme un attaquant ou un 10. »

Bien qu’il ait rejoint les Wolves en provenance du Toronto FC en 2018, ce sont ces 12 derniers mois qui ont vu son jeu vraiment progresser.

Corbeanu – le nom est roumain – attribue le temps passé au Canada avec sa famille l’été dernier comme un moment clé. Il a réalisé ce qu’il fallait faire pour réussir.

«Cela m’a simplement aidé», explique-t-il. «Pour être avec ma famille et mes amis, j’étais dans un état très calme et détendu et j’étais prêt à partir quand je suis revenu, prêt à aller plus fort que jamais.

« Je sentais que je m’étais beaucoup amélioré physiquement. Je suis revenu avec une meilleure attitude envers le jeu. J’ai fait beaucoup de musculation, beaucoup de vitesse et je me suis amélioré d’un point de vue physique. »

Image:

Corbeanu est un grand ailier capable de dribbler le ballon avec l’un ou l’autre pied



Les installations d’entraînement des loups comprennent un dôme géant avec du gazon artificiel, facilitant l’entraînement par tous les temps. Corbeanu est si engagé qu’il peut souvent être trouvé là-dedans en train de faire du travail supplémentaire aux côtés d’Hugo Bueno, un ailier espagnol à l’académie.

« Hugo veut améliorer son jeu du côté défensif et je veux transformer mes compétences individuelles en une super force, donc nous faisons beaucoup d’entraînement individuel. Il y a des moments où nous allons dans le dôme et rester après les heures de travail juste pour obtenir du travail supplémentaire. «

Cela a porté ses fruits lorsque Corbeanu a marqué lors des premiers matchs de pré-saison. « Vous construisez juste à partir de ça. J’ai commencé à aller de mieux en mieux. » Il s’entraîna bientôt avec la première équipe et devint un habitué du banc après Noël. Les débuts n’étaient que la prochaine étape.

Le patron des loups Nuno Espirito Santo a été un soutien – et, généralement, exige plus.

« Il est très utile. Chaque fois que je m’entraîne avec la première équipe, il souligne le point dont j’ai besoin pour améliorer mon jeu défensif. Je ne pourrais pas être plus d’accord avec cela. C’est définitivement quelque chose que je vais devoir améliorer si Je veux jouer au plus haut niveau. «

Je veux me faire un nom dans le monde.

La saison chez Wolves n’est pas encore tout à fait terminée, mais Corbeanu a des engagements au-delà. Pas moins de quatre qualifications pour la Coupe du monde vous attendent en juin alors que le Canada espère faire un pas de plus vers le Qatar l’année prochaine. «Nous voulons être la génération en or qui fait cela», dit-il.

Ensuite, il y aura aussi du temps en famille. Un premier retour à la maison depuis juillet. « Je ne les ai pas vus depuis si longtemps », ajoute-t-il. « Aussi bien que ce soit de parler sur FaceTime, cela fait presque un an et il n’y a rien de tel que de les voir en personne, donc ils me manquent vraiment. »

Mais on espère que cet été sera l’occasion de réévaluer et de se préparer à la prochaine poussée. La prochaine étape, la prochaine ambition, est de devenir un habitué de la Premier League aux Wolves.

« Ce seront des mois très importants, très cruciaux dans ma carrière. J’ai de grands rêves, mais je sais que la saison prochaine à venir est une grande pour moi à apprendre et à m’améliorer.

« Je suis encore adolescent en ce moment mais je veux me faire un nom dans le monde. C’est mon objectif, être l’un des meilleurs. C’est mon ambition. Jouer en Premier League avec les Wolves et décrocher des sélections, des départs. , pour le Canada et bâtir à partir de là. «