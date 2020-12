La NFL n’autorise que des entrevues virtuelles de candidats pour une variété d’emplois de football, y compris l’entraîneur et le directeur général, jusqu’à ce que les deux équipes soient bannies de la bataille éliminatoire.

Troy Vincent, qui supervise les activités de football de la ligue, estime que cela offrira plus d’opportunités à une liste diversifiée de candidats.

J’ai envoyé une note aux clubs disant que les premiers entretiens étaient virtuels, a déclaré Vincent lundi, et cela nous permet à tous, du côté des interviews et de l’enseignement, de communiquer avec plus de gens.

Le mouvement est un autre ajustement pendant la COVID-19[feminine pandémie. Il a été rapporté pour la première fois par NFL Network.

Lors d’une conférence téléphonique approfondie sur la diversité et l’inclusion dans la NFL, Vincent a souligné l’importance de s’en tenir à l’esprit de la règle Rooney promulguée en 2003 pour augmenter les possibilités pour les minorités de se qualifier pour des postes d’entraîneur. La règle s’est depuis étendue à d’autres emplois, y compris les directeurs généraux et les cadres au niveau des équipes et des ligues.

Nous avons appris et vu que des entretiens sont en cours et qu’ils ne seront en aucun cas adoptés, a déclaré Vincent à propos de ce que certains ont appelé des entretiens symboliques pour répondre aux exigences de la règle Rooney. Ce n’est pas là que nous voulons être. L’esprit de l’outil était d’identifier potentiellement quelqu’un que vous ne regardiez peut-être pas, mais il doit être légitime, et je pense que nous sommes sortis de là. Cela commence avec les gens et le cœur des gens.

Nous avons beaucoup de travail à faire. Les faits sont les faits, aucune des ligues sportives ne le fait bien. La mobilité des hommes et des femmes noirs est faible. Nous devons examiner ce que nous faisons et nous avons fait une recherche approfondie sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Regardons les choses en face, nous pouvons aller à n’importe quelle diversité sportive, nous ne voyons pas ce que nous espérions tous. On parle toujours de femmes dans cet espace, tu te moques de moi? Nous sommes presque 2021. Plus vous vous rapprochez du terrain de jeu, moins les femmes ont de chances? Allons.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL