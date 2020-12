Le Pentagone a rejeté les affirmations du président élu Joe Biden selon lesquelles son leadership politique entraverait la transition en retenant des informations sur la sécurité nationale, affirmant qu’il était en contact constant avec l’équipe Biden.

Peu de temps après que Biden ait balayé le ministère de la Défense, parmi d’autres agences qu’il accusait d’entraver la transition, le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a riposté, affirmant que le Pentagone était allé plus loin que «Administrations récentes» en facilitant le processus.

Déclaration du secrétaire par intérim Christopher Miller @DeptofDefense sur les efforts de transition, notant qu’il «a mené 164 entretiens avec plus de 400 fonctionnaires et fourni plus de 5 000 pages de documents – bien plus que ce qui avait été initialement demandé par l’équipe de transition de Biden». @iatoday pic.twitter.com/LUVqWHytiE – Tejinder Singh (@tejindersingh) 29 décembre 2020

«Le ministère de la Défense a mené 164 entretiens avec plus de 400 fonctionnaires et fourni plus de 5 000 pages de documents – bien plus que ce qui avait été initialement demandé par l’équipe de transition de Biden,»A déclaré Miller dans un communiqué lundi.

La somme des efforts déployés jusqu’à présent par le Pentagone dans le processus «Dépassent déjà ceux des administrations récentes à plus de trois semaines de la fin», a-t-il poursuivi, notant que des entretiens supplémentaires avec des membres du personnel de Biden étaient déjà prévus pour la fin de l’année sur les questions de la réponse Covid-19 et de la cybersécurité, ainsi que pour début janvier.

Refusant les insinuations de Biden selon lesquelles les personnes nommées par Trump au Pentagone ont sapé la transition en limitant l’accès aux informations sensibles de sécurité nationale, Miller a déclaré que son département continuerait de fournir l’équipe de Biden. «Accès à des informations non publiques classifiées et contrôlées», ainsi qu’avec « Support de confirmation » pour les futures personnes nommées par Biden.

La déclaration vient comme une réprimande à peine voilée à la critique de Biden du département plus tôt lundi. S’exprimant à Wilmington, Delaware, le futur commandant en chef a désigné le ministère de la Défense et le Bureau de la gestion et du budget comme les deux agences dont le leadership politique avait implanté « Barrages routiers » dans la voie de la transition.

«À l’heure actuelle, nous n’obtenons tout simplement pas toutes les informations dont nous avons besoin de l’administration sortante dans les domaines clés de la sécurité nationale», Biden a déploré, dénonçant le prétendu manque de coopération comme « Rien de moins que l’irresponsabilité. »

Alors que Biden s’en prenait aux nominations politiques, il a simultanément salué les bureaucrates de carrière – parfois appelés membres de l ‘«État profond» – en disant qu’il comptait sur eux pour aider à réinventer les agences, ce qui, selon lui, soutenait «Énormes dégâts» pendant les quatre années de l’administration du président Trump.

