Entretiens avec le coordinateur défensif des Packers : suivi de tous les candidats confirmés

Maintenant que les Packers de Green Bay sont à deux jours du départ de Joe Barry en tant que coordinateur défensif, l'équipe commence rapidement sa recherche du remplaçant de Barry. Matt LaFleur a déjà travaillé dur pour interviewer des remplaçants potentiels, avec quatre noms déjà signalés vendredi après-midi.







Ces candidats couvrent toute la gamme en termes d’expérience, tant en quantité qu’en termes de niveau de football qu’ils ont entraîné. L’un est un récent entraîneur-chef de la NFL, tandis qu’un autre n’a que 32 ans et est entraîneur dans la ligue depuis seulement trois ans.

Restez à l’écoute ici pour des mises à jour supplémentaires sur d’autres interviews confirmées au fur et à mesure que nous en prenons connaissance.

Brandon Staley

Âge : 41 ans

La Position la plus récente: Chargeurs de Los Angeles entraîneur-chef (2021 à 2023, licencié après la semaine 15)

Le mandat de Staley avec les Chargers a été tumultueux et a été défini par des attaques de grande puissance et des défenses en difficulté, ce qui n’est pas ce à quoi on pourrait s’attendre d’un entraîneur-chef qui appelle les jeux défensifs. Les Chargers ont atteint 0,500 sous sa direction (24-24) et il a été congédié en fin de saison.

Cependant, Staley a coordonné le Rams de Los Angeles‘ Défense classée n°1 en 2020, sa seule année en tant que coordinateur défensif. Staley vient de l’arbre Vic Fangio, ayant servi comme entraîneur des secondeurs extérieurs de Fangio avec le Ours de Chicago (2017-18) et Broncos de Denver (2019).

Âge : 40 ans

Position actuelle: Billets de buffle Entraîneur des secondeurs (2022-présent)

Babich est le fils de Bob Babich, ancien entraîneur-chef de l’Université d’État du Dakota du Nord et entraîneur et coordinateur défensif de la NFL de 2003 à 2021. Le plus jeune Babich a en fait travaillé avec son père à Buffalo, d’abord en tant qu’entraîneur adjoint de la DB (2017), puis comme entraîneur de sécurité (2018-21), et succédant enfin à son père en tant qu’entraîneur des LB.

Le mandat de Babich avec Buffalo a coïncidé avec le passage de Leslie Frazier en tant que DC de cette équipe, qui a également débuté en 2017. Frazier était auparavant l’entraîneur-chef de l’équipe. Vikings du Minnesota pendant plus de trois saisons de 2010 à 2013. Babich a également interviewé pour le Géants de New York‘ Poste DC, que Wink Martindale occupait avant de démissionner de ce poste.

Âge : 44 ans

Position actuelle: Cowboys de Dallas entraîneur de la ligne défensive (2021-présent)

Durde, originaire de Middlesex, en Angleterre, a joué comme secondeur dans la NFL Europe pendant quelques années au milieu des années 2000 et a fait de brefs passages avec l’équipe. Panthères de la Caroline et Chefs de Kansas City. Il est devenu entraîneur après plusieurs années chez NFLUK en tant que responsable du développement du football. Durde a débuté comme entraîneur défensif du QC pour le Faucons d’Atlanta en 2018, puis a entraîné les secondeurs extérieurs en 2020 avant de suivre l’entraîneur-chef Dan Quinn des Cowboys lorsque Quinn a accepté le poste de coordinateur défensif de cette équipe.

Le rapport actuel (de Todd Archer d’ESPN) déclare que les Packers font partie des trois équipes qui ont demandé la permission d’interviewer Durde pour leurs ouvertures à DC.

Âge : 32 ans

Poste actuel : entraîneur des arrières défensifs des Denver Broncos (2021-présent)

Matt LaFleur devrait connaître Parker, qui était entraîneur défensif du QC pour les Packers au cours des deux premières années de LaFleur à Green Bay. Il est parti en 2021 pour accéder à son poste actuel à Denver, où il a entraîné les All-Pros Patrick Surtain II et Justin Simmons. Parker a joué au poste de receveur large pour les Richmond Spiders à l’université et s’est immédiatement lancé comme entraîneur après avoir obtenu son diplôme en 2012, commençant à Virginia State dans la Division II avant de passer au programme FCS Norfolk State après deux ans.

