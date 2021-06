Entretien entre Becky Hammon et Dawn Staley pour le poste de Portland Trail Blazers

Le jour où USA Basketball a publié sa liste pour les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, l’entraîneur de l’équipe, Dawn Staley, a répondu aux questions sur un futur emploi potentiel.

L’entraîneur-chef de basketball féminin des South Carolina Gamecocks, qui dirigeait l’équipe américaine sur la scène olympique pour la première fois le mois prochain, a confirmé qu’elle avait parlé avec les Trail Blazers de Portland de leur poste d’entraîneur-chef, mais n’a pas divulgué grand-chose.

« J’ai parlé aux Trail Blazers de Portland, et c’est tout », a-t-elle déclaré lundi. « Je leur ai parlé.

Staley avait été interrogé sur les Blazers lors d’une apparition plus tôt lundi dans l’émission « Today ».

De plus, The Athletic a rapporté que Becky Hammon est finaliste pour le travail des Blazers. Les autres candidats incluent l’assistant des Brooklyn Nets Mike D’Antoni, l’assistant des Los Angeles Clippers Chauncey Billups et l’assistant des Lakers Jason Kidd.

Staley, 51 ans, a remporté trois médailles d’or en tant que joueur avec l’équipe américaine et a mené la Caroline du Sud au championnat de la NCAA 2017. La native de Philadelphie a été entraîneure à Temple University pendant huit ans après sa carrière de joueuse avant de prendre le poste des Gamecocks. La Caroline du Sud a de nouveau atteint le Final Four la saison dernière.

L’équipe américaine de basket-ball féminin a remporté six médailles d’or consécutives et est invaincue aux Jeux olympiques au cours de cette séquence (48-0).

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.