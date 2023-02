Entretien d’Elle Duncan d’ESPN SportCenter avec Bossip

Cette interview a été très longue à venir !

Nous avons eu la chance de pouvoir enfin nous connecter avec l’ancre d’ESPN SportsCenter, Elle Duncan, pour rire, tirer sur une myriade de sujets. L’un d’eux est son point de vue sur le sport, en particulier la «haine sportive» et la montée de la violence débridée que nous constatons ces jours-ci parmi les fans. Elle précise également très clairement que malgré son départ pour poursuivre sa carrière, son amour pour sa ville natale d’Atlanta est éternel. Elle offre même des fleurs très méritées à l’une des plus grandes merveilles de la ville ! Malgré tout le plaisir et les manigances, Elle prend également le temps de parler de certains des travaux philanthropiques d’une importance vitale qu’elle accomplit pour aider les femmes et sensibiliser le public à des problèmes qui ne reçoivent pas autant de temps d’antenne qu’ils le devraient.

Vous trouverez ci-dessous un lien vers l’une des organisations auxquelles Elle consacre son temps, elle s’appelle Helping Mamas. Regardez l’interview ci-dessus pour découvrir ce que fait cette organisation et pourquoi sa mission est cruciale pour aider les femmes, les jeunes filles et les nourrissons à obtenir leurs besoins humains fondamentaux. Tout don que vous ferez ira un long chemin et sera grandement apprécié.

Cliquez sur ICI pour puiser dans Helping Mamas.