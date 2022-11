Entretien complet de Boris Johnson – L’Ukraine, “l’Amérique extraordinaire” et s’il reviendra | Actualité politique

Boris Johnson a montré qu’il restait concentré sur la guerre en Ukraine depuis qu’il a démissionné de son poste de Premier ministre.

Dans une interview exclusive pour Ukraine de Sky News : une émission sur la guerre moderneM. Johnson a parlé de la guerre, de Vladimir Poutine, de la réponse de l’Occident, de son successeur et de son admiration pour Joe Biden.

Cependant, il a refusé de s’étendre sur les circonstances entourant son départ cet été.

Monsieur Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre en juillet – et est revenu sur les banquettes arrière en septembre après que Liz Truss soit devenue la nouvelle Premier ministre.

Beaucoup de choses se sont passées dans le monde de la politique depuis lors – il a eu deux successeurs et l’économie est tombée en chute libre, mais son objectif reste l’Ukraine.

“Moment charnière” pour le monde

Sur la question de savoir si le président Poutine pourrait utiliser une arme nucléaire dans le cadre de la guerre continue de la Russie en Ukraine, a déclaré M. Johnson il “ne pense pas qu’il le fera”.

“Je pense qu’il serait fou de le faire”, a-t-il déclaré.

“Je pense que ce qui se passerait, c’est qu’il présenterait immédiatement la démission de la Russie du club des nations civilisées. Ce serait un désastre total pour son pays.

“Ainsi, la punition économique actuelle que l’Occident a pu infliger serait massivement intensifiée.

“La Russie serait placée dans une sorte de gel économique cryogénique, et je pense qu’il perdrait une grande partie du terrain d’entente d’acquiescement tacite mondial qu’il a eu.

“Il va aussi perdre de manière cruciale le patronage des Chinois et surtout dans son propre pays, je pense que vous déclencheriez une réaction absolument hystérique. Donc je ne pense pas que ce soit une option.”

Il a ajouté qu’il “devrait y avoir une réponse quelconque” de l’Occident.

“Je pense que c’est un moment critique pour le monde, et je pense que c’est un moment charnière. C’est un tournant”, a-t-il ajouté.

“Et je pense que le danger est que nous essayons de faire des compromis et de trouver une sorte d’accord, un marché sale avec Poutine, essayons d’encourager les Ukrainiens à échanger une partie de leur territoire, ce qui ne fera qu’encourager Poutine à faire de nouvelles agressions.

“Le prix pour tenir bon et continuer à soutenir l’Ukraine est absolument immense parce que pour la première fois depuis des décennies, nous avons montré que nous croyons vraiment en la démocratie et la liberté et que nous sommes vraiment disposés à la soutenir et à ces valeurs en Europe.

“Ainsi, une victoire ukrainienne pourrait être un tournant absolu pour le monde.”

L’Amérique est “cruciale”

L’ancien Premier ministre a salué le soutien du président Biden à l’Ukraine, mais s’est dit préoccupé par le fait que les républicains prennent le contrôle du Congrès s’ils remportent les prochaines élections de mi-mandat.

“Je pense qu’il est très important que l’Amérique ait été extraordinaire”, a-t-il déclaré.

“Joe Biden a été absolument merveilleux et les gens ne s’attendent peut-être pas à ce que je dise cela, mais je pense que l’Amérique, comme si souvent, a été massivement surprise à la hausse.”

Les républicains américains ont déclaré que s’ils prenaient le pouvoir au Congrès après les élections de mi-mandat, il n’y aurait pas de “chèque en blanc” pour l’Ukraine.

M. Johnson a déclaré: “C’est vrai. J’ai vu que c’est ce que Kevin McCarthy a dit l’autre jour.

“Je pense qu’en fait, lorsque vous parlez à des républicains individuels, ils voient l’importance vitale de cette lutte”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que “vous devez toujours être” inquiet que le soutien américain puisse décliner.

“C’est beaucoup demander à n’importe quel pays, en particulier en période économique difficile, les Américains ont été fantastiques.”

Regrette-t-il d’avoir perdu son emploi ?

M. Johnson a refusé d’être attiré par le fait de devoir démissionner de son poste de Premier ministre, choisissant plutôt de se concentrer sur la façon dont il y a eu “une continuité absolument transparente de la politique” sur l’Ukraine.

« Aussi tentant que cela puisse paraître, le plus important est de ne pas se concentrer sur moi ou sur ma carrière politique, mais de se concentrer sur ce qui compte », a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni continuera à soutenir l’Ukraine “à fond”

L’ancien Premier ministre a déclaré qu’il pensait que le gouvernement britannique, quel qu’il soit au pouvoir, poursuivrait son solide soutien à l’Ukraine.

Il a dit que Rishi Sunak avait eu “une excellente conversation l’autre soir avec Volodymyr Zelensky et nous allons continuer à soutenir l’Ukraine et à nous assurer que nous lui donnons tout ce dont elle a besoin”.

Et il ne pense pas qu’un futur gouvernement britannique tentera de persuader M. Zelensky de négocier un accord avec la Russie.

“Je m’opposerais passionnément à cela et juste pour cette raison que je ne pense pas que cela se produise, mais je ne pense tout simplement pas que ce soit réaliste.

“Parce qu’il n’y a aucun accord que Zelensky peut conclure. Il n’y a aucun accord que Poutine propose.

“Ce n’est pas comme s’il disait, donnez-moi le pont terrestre, la Crimée et le Donbass et vos problèmes sont terminés. Non, non, non.

“Il est toujours attaché à la destruction totale d’une démocratie européenne indépendante, et dans ces circonstances, vous ne pouvez tout simplement pas négocier et je ne pense pas qu’un gouvernement britannique le fera.”

Image:

Boris Johnson a déclaré que Rishi Sunak avait eu une excellente conversation avec Volodymyr Zelenskyy l’autre soir



Dépenses de défense

M. Johnson s’était engagé à dépenser 3% du PIB pour la défense, mais Rishi Sunak ne s’y est jusqu’à présent pas engagé, mais il a des réunions cette semaine à ce sujet.

Il n’est pas allé jusque-là cette fois.

Mais même avec les contraintes économiques auxquelles le Royaume-Uni est actuellement soumis, le Royaume-Uni “continuera à être très favorable et très généreux”.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement devait s’engager à 3%, il a répondu: “C’est pour notre avenir.

“Je pense que j’ai souligné que dans le cadre de nos engagements actuels, nous sommes déjà à 2,4%, nous allons continuer à 2,5% avec AUKUS et Net Gas et le système aérien de combat, nous allons dépenser énormément pour la défense quoi qu’il arrive.”

La Russie a-t-elle piraté le téléphone de Truss ?

Le gouvernement fait face à des appels pour mener une enquête urgente après que des informations ont révélé que le téléphone de Liz Truss avait été piraté par la Russie alors qu’elle était ministre des Affaires étrangères.

Mais M. Johnson a déclaré qu’il ne pouvait pas parler de problèmes de sécurité.

Le droit prévaudra

M. Johnson croit vraiment que M. Poutine ne gagnera pas en Ukraine.

“Je pense que ce que la guerre en Ukraine exige de tout le monde, c’est de la patience stratégique et de la persévérance, mais je n’ai absolument aucun doute qu’à la fin, le droit l’emportera.

“C’est la différence entre le bien et le mal, n’en doutez pas. Et je pense que les Ukrainiens vont gagner. Et notre sécurité énergétique sera grandement améliorée à la fin.”

Le futur rôle de Johnson

L’ex-Premier ministre s’est dit “heureux de faire ce que je fais”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait un rôle d’envoyé, il a déclaré: “Je pense que mon travail consiste à parler de ce que je pense être les besoins immédiats de l’Ukraine.

“Si je peux juste répéter ce point clé pour nos téléspectateurs. Je pense que vos brillants correspondants ont fait un travail fantastique tout au long de cette guerre avec quoi ils seraient d’accord, ils ont besoin de plus d’aide pour éliminer ces drones et ces missiles.”