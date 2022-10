Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exhorté les dirigeants mondiaux à agir et à arrêter le président russe Vladimir Poutine alors qu’il avertit que Moscou a commencé les préparatifs pour l’utilisation éventuelle d’armes nucléaires.

“Ils commencent à préparer leur société”, a déclaré Zelenskyy lors d’une interview à la BBC au palais présidentiel de Kyiv. “C’est très dangereux. Ils ne sont pas prêts à le faire, à l’utiliser, mais ils commencent à communiquer.”

“Ils ne savent pas s’ils vont l’utiliser ou non”, a-t-il souligné. “Je pense que c’est même dangereux d’en parler.”

Vendredi, le président Biden a mis les médias sociaux dans une frénésie lorsqu’il a déclaré que Poutine “ne plaisantait pas lorsqu’il parlait de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques”, ajoutant que “nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba”. ”

La Maison Blanche a défendu les commentaires de Biden en disant: “Ce genre de rhétorique irresponsable que nous avons vu n’est pas un moyen pour le chef d’un État doté d’armes nucléaires de parler, et c’est ce que le président a dit très clairement.”

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One que les responsables “n’ont vu aucune raison d’ajuster notre propre posture nucléaire stratégique”.

“Nous n’avons pas non plus d’indications que la Russie se prépare à utiliser de manière imminente des armes nucléaires”, a-t-elle ajouté.

La rhétorique et la politique de Poutine sont devenues plus agressives après que l’Ukraine a réalisé des gains significatifs et repoussé l’armée russe dans la région du Donbass, avançant de 25 milles en une journée cette semaine après que Poutine a affirmé avoir annexé la région rebelle à la Russie.

Le mois dernier, Poutine a approuvé la mobilisation partielle de l’armée russe, lui permettant d’appeler un projet, qui a envoyé des hommes russes fuir le pays pour éviter le service militaire dans ce qui s’est transformé en une campagne extrêmement difficile pour Moscou.

Et cela a poussé Poutine dans un coin d’où les critiques craignent qu’il ne prenne les mesures les plus drastiques. Il a renouvelé ses menaces d’utiliser “toute la force nécessaire”, y compris des armes nucléaires, pour défendre ce qu’il considérait comme le territoire russe contre d’autres nations.

Rebekah Koffler, ancienne officier de la Defence Intelligence Agency et auteure de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital que Zelenskyy est inquiet et a des raisons de l’être car la menace de Poutine d’utiliser une arme nucléaire reste un “vrai possibilité” que les dirigeants occidentaux peuvent involontairement provoquer avec leur rhétorique.

“[Zelenskyy] veut que les États-Unis et l’OTAN frappent de manière préventive la Russie pour empêcher Poutine de déclencher Armageddon sur l’Ukraine, mais involontairement, Zelenskyy ainsi que Biden … accélèrent l’escalade », a déclaré Koffler, expliquant que ce qu’ils considèrent comme un moyen de dissuasion ne fait que « nourrir sa paranoïa .”

“Poutine la considère comme sa dernière et décisive bataille qu’il ne peut pas perdre car les enjeux sont de nature existentielle pour la Russie et pour Poutine”, a-t-elle ajouté.