Entretien avec Wendy Eisenberg : « Viewfinder », LASIK et plus encore

La vidéo de « Lasik » est une approximation de ce que vous avez ressenti en voyant la vidéo pour la première fois et comment elle se compare à ce que vous avez vu ?

EISENBERG: La vidéo a été réutilisée à partir des projections que Richard [Lenz] avait fait pour l’original Musique pour les yeux Les concerts, et ces projections ont été conçues pour exprimer exactement ce que j’ai vu. Pour ce faire, ils ont utilisé une caméra qui pouvait filmer à l’intérieur d’elle-même, donc il n’y avait pas d’objectif, l’objectif lui-même n’existait pas. On ne pouvait pas se concentrer sur une image représentative spécifique, on ne voyait que l’effet de la lumière sur la caméra et le film. C’est comme ça que ça ressemblait, sauf que lorsque j’ai été opéré, il y avait plus de lumière blanche parce que j’étais dans une salle d’opération blanche.

Le titre original Musique pour les yeux a été inspiré par le court métrage de Marie Menken de 1961 Musique pour les yeux en rouge majeurExiste-t-il une tradition artistique autour de la vue sur laquelle vous vous êtes appuyé pour cet album ?

EISENBERG: Oui, honnêtement, j’ai l’impression que Marie Menken a beaucoup contribué à ce projet, à son ouverture d’esprit en tant que cinéaste et à toutes les autres choses qu’elle a faites. Et Stan Brakhage a aussi beaucoup contribué à ce projet. Mais c’est davantage le fait que la vue soit un outil conceptuel parfois coercitif qui m’a intéressé, plus que les œuvres d’art elles-mêmes. La chanson « In The Pines » parle de la façon dont nous voulons que les gens qui nous entourent nous voient. « Voir » est une métaphore de la compréhension – par exemple, « Me vois-tu ? » est une autre façon pour beaucoup de gens de demander : « Me sens-tu là-dessus ? » Et quelle est la différence entre ces deux choses ? Voir vous rappelle que vous utilisez un processus pour observer quelque chose d’autre que vous-même, et ressentir vous rappelle qu’il y a une dimension physique de l’autre côté. Alors que se passe-t-il lorsque c’est cette contemplation immatérielle ?

J’ai vu une interview où tu as dit Viseur il y avait deux jeux de vinyles parce que tu avais deux yeux.

EISENBERG: [Laughs] Je faisais juste une blague.

J’allais demander s’il y avait d’autres sets de deux sur l’album.

EISENBERG: Oh oui. Eh bien, l’une des chansons se répète complètement – ​​à la fin de la troisième face, elle revient – ​​et ensuite beaucoup de formes sont AB. Mais si ma blague était vraie, que c’est un double LP parce qu’il y a deux yeux, la façon dont nous voyons les choses est une sorte de médiation entre les informations agrégées à partir de deux points sources – ce n’est pas comme si je pouvais dire que c’est mon œil droit et celui-ci mon œil gauche, c’est une agrégation. Il y a donc beaucoup de matériel harmonique similaire qui réapparaît. Il s’agit moins d’un doublement littéral que d’un doublement de la mémoire, comme « je crois que j’ai entendu cet accord là plutôt qu’ici », ou quelque chose comme ça.

Parlez-moi des raisons qui vous ont poussé à sortir l’album en double LP et des défis que représente la sortie d’un double LP en tant qu’artiste indépendant.

EISENBERG: Beaucoup de mes disques préférés, comme [Cindy Lee]’s Soixantenairesont des doubles. J’aime beaucoup ça parce que c’est une richesse de choses dans lesquelles je peux me prélasser, ou ça pose beaucoup de questions mais ces questions sont sous un parapluie suffisamment large pour être soutenues par deux disques. J’y pense beaucoup, pourquoi je veux revenir à un travail à plus grande échelle même si je ne veux pas tout écouter, à un moment donné ou même si je n’ai pas le temps. Et je pense que l’ampleur même de ce travail donne une impression étrange de confiance. Vous ne voulez le lancer que si vous aimez vraiment la musique parce qu’il est si grand, et c’est une énorme preuve de confiance envers le public.

C’était assez difficile de trouver un label qui pouvait se le permettre, et j’ai vraiment eu beaucoup de chance qu’American Dreams veuille le prendre en charge. Je pense qu’à l’heure actuelle, dans l’industrie, les petits labels qui s’intéressent au genre de travail que je fais sont ceux qui n’ont pas les fonds nécessaires pour créer une œuvre à plus grande échelle, mais c’est le groupe démographique qui serait intéressé par quelque chose de plus long. Donc, pour avoir accès à des gens comme vous qui veulent écrire sur ce sujet, ou aux gens auxquels les gens d’American Dreams ont accès, ou [publicist] Cody [DeFalco] ou n’importe qui, vous devez jouer avec le matériel au lieu de simplement le balancer, ce qui est une chose étrange à verbaliser dans une interview.

Il y a quelque chose de fondamentalement génial dans les longs morceaux et les longs albums.

EISENBERG: Je pense que les gens aiment ça. L’autre chose est que, même si cela peut paraître paradoxal, beaucoup de gens écoutent de la musique de manière très passive, et l’une des vertus qu’il ne faut même pas mentionner à propos d’une longue œuvre est que certaines parties de celle-ci peuvent être ignorées. Et puis, comme elles sont entrées dans votre cerveau de manière subliminale, vous les connaissez déjà. Donc, lorsque vous les écoutez à nouveau, la partie de votre cerveau qui veut écouter quelque chose de familier ressent cette satisfaction, mais il y a ensuite un autre cerveau qui se dit : « Voilà une nouvelle façon d’écouter ».