Entretien avec Unai Emery: blessure, tactique et psychologie de Tyrone Mings après Newcastle, et pourquoi il vise toujours haut | Nouvelles du football

La saison avait été très attendue à Aston Villa, une série de signatures passionnantes aidant à constituer la meilleure équipe dont les jeunes supporters se souviennent. Cet optimisme a été ébranlé par une défaite cinglante à Newcastle et deux blessures graves.

Perdre 5-1 aurait été châtiant malgré tout, mais cela s’est produit dans le contexte de la blessure au ligament croisé d’Emiliano Buendia et a inclus le talisman Tyrone Mings subissant le même sort pendant le match. Ce fut un sombre voyage de retour de St James’ Park.

S’adressant à Unai Emery dans une salle de sous-commission après sa conférence de presse vendredi, la conversation commence en lui demandant s’il a déjà vu une équipe subir un tel malheur. En règle générale, il offre la réponse factuelle plutôt que de se rendre à l’hyperbole.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Unai Emery dit que Jhon Duran a commencé à s’entraîner avec l’équipe d’Aston Villa, Alex Moreno est proche mais Jacob Ramsey est encore « à quelques semaines » d’un retour



« Real Madrid », raconte Emery Sports du ciel. « Thibaut Courtois et Eder Militao. » Pourtant, il reconnaît que la situation est « étrange, inhabituelle » et il ne peut ignorer l’impact humain de telles blessures sur l’ensemble de son équipe. « Emotionnellement, c’est toujours dur », ajoute-t-il.

« C’est la pire nouvelle. Premièrement, pour les joueurs. Deuxièmement, pour l’équipe parce que ce sont des joueurs importants qui ne vont pas jouer pendant longtemps. Les joueurs sont en contact tous les jours, ce sont des amis, ils font partie de l’équipe -copains. Il faut du temps pour retrouver la stabilité. »

Dans la foulée, les joueurs, le personnel et les supporters se tournent vers une seule personne pour le leadership. À Villa, cette personne est Emery. « En tant qu’entraîneur, vous devez essayer de faire preuve de calme. » Il a cependant mis du temps à le traiter. « J’avais besoin de dimanche et de lundi pour réagir. » Et puis, il a formulé sa réponse. « En étant exigeant », dit-il. Pas d’excuses. C’est le mantra.

« Si nous ne faisons des excuses que dans de mauvaises circonstances, je pense que la réaction serait peut-être pire », explique-t-il. « Nous devons toujours garder le contrôle de nous-mêmes et l’accepter. Quand les nouvelles arrivent, nous trouvons rapidement des solutions. Les opportunités sont là pour les autres joueurs. »

Emery peut être réticent à utiliser les circonstances atténuantes comme excuse, mais elles sont évidentes pour tous. Ce ne sont pas seulement Mings et Buendia qui sont désormais absents pour cause de blessure, mais Alex Moreno et Jacob Ramsey, quatre de ses probables titulaires. « C’est la réalité. »

La discussion porte sur la profondeur de l’équipe en pré-saison, même sur la façon dont les absences de Jhon Duran et Leander Dendoncker ont privé Villa de la compétition pour les places. Après une pause, Emery l’éteint lui-même. « Ce sont des excuses. Nous n’avons pas perdu à cause de cela. »

Pourquoi ont-ils perdu ?

« Newcastle nous a montré qu’ils sont meilleurs que nous », dit-il.

« Ils ont été plus rapides, plus forts dans les duels, plus agressifs en attaque et ils ont gagné parce qu’ils étaient meilleurs. Nous étions moins dans les duels, moins dans les courses, moins agressifs qu’eux. C’est la raison. Tactiquement aussi, nous pris de mauvaises décisions. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Newcastle contre Aston Villa



La haute ligne défensive de Villa a fait l’objet d’un examen minutieux, même si c’est le manque de pression sur le ballon plus haut sur le terrain qui a contribué à leurs problèmes à Newcastle – bien que contre l’un des adversaires les plus physiquement intenses du football européen en ce moment.

La blessure de Mings semblerait également mettre fin aux plans provisoires qui avaient été lancés pour utiliser la nouvelle recrue Pau Torres comme arrière gauche de facto dans la phase de préparation. La flexibilité tactique a longtemps été une priorité pour Emery, mais cela limite-t-il désormais ses options ?

Il ne s’attend pas à ce que cela modifie trop son approche. « Nous essayons de jouer avec notre forme, en construisant avec deux ou un troisième défenseur central jouant bas comme arrière droit. Nous ne changerons pas beaucoup, nous réagirons en essayant d’être plus forts avec la même structure. »

Il parle de la nécessité « d’améliorer les joueurs » à travers son travail incessant sur le terrain d’entraînement. La signature de Nicolo Zaniolo montre que Villa est prête à se tourner vers le marché des transferts pour rééquilibrer l’équipe. D’autres arrivages sont possibles d’ici la fin du mois.

« Sans Tyrone et Emiliano, l’équipe est plus faible », dit-il. « Nous voulons terminer la fenêtre de transfert avec une structure solide dans notre équipe car nous voulons être compétitifs dans toutes les compétitions. Nous devons être conscients et prêts si quelque chose peut améliorer notre équipe. »

Avant cela, il y a la visite d’Everton. Ce sera un défi différent, tactiquement et psychologiquement, de celui auquel Villa a été confronté à Newcastle. « Premièrement, c’est différent parce que c’est à la maison. » Mais il ne sous-estime pas Everton. « Ils méritaient de battre Fulham. »

Quand l’a-t-il regardé ? « Lundi », répond-il. Alors que d’autres ruminaient encore sur la défaite, son propre processus avait commencé. « Maintenant, je le revois avec les analystes du club, en examinant leur structure. Je passerai en revue les derniers détails avec les joueurs dimanche matin. »

Dimanche 20 août 13h00



Coup d’envoi 14h00





Il n’est, souligne-t-il, qu’un homme « essayant de construire une équipe » mais ce travail a captivé l’imagination, le football européen revenant à Villa Park et parlant d’un premier trophée depuis 1996. Le message d’Emery est qu’il veut que tout le monde à Villa pour continuer à croire.

« Quand j’envoie des messages, c’est parce qu’il faut mettre notre niveau haut », explique-t-il. « Nous avoir pour essayer de le mettre haut. Comme. Haut. Comme. Possible. Et puis essayez de l’obtenir. C’est le seul message que j’ai pour moi, pour mes joueurs et pour les supporters.

Et s’ils ne l’atteignent pas ? « Les supporters doivent aussi contrôler leur frustration. Parce qu’on va être très exigeants. Mais la frustration n’est pas la même si on vise haut. Et, si on n’y arrive pas le plus tôt possible, on y arrivera dans les long terme. »

Regardez Aston Villa vs Everton en direct sur Sky Sports Premier League ce dimanche à partir de 13h; coup d’envoi 14h