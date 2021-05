Entretien avec Salomon Rondon: l’influence de Rafa Benitez reste pour l’ancien attaquant de Newcastle alors que le sort de la Russie se termine | Actualités du football

Salomon Rondon se souvient encore de sa première rencontre avec Rafa Benitez. La paire a eu une conversation de 45 minutes, mais il y a un moment qui se démarque pour l’attaquant vénézuélien.

« Tout à coup, Rafa a dessiné des poteaux de but », raconte Rondon Sky Sports.

« Il m’a dit: » A quelle position jouez-vous? » et j’ai répondu: «En avant», à quoi il a dit: «Et les attaquants marquent des buts, n’est-ce pas? Il m’a ensuite demandé où je placerais le ballon dans le but et pourquoi. Il m’a vraiment fait réfléchir à la façon dont je marque des buts.

« C’est quelque chose qui restera avec moi pour toujours. »

Rondon n’était pas un jeune. Il avait 28 ans à l’époque, un buteur constant en Premier League pendant trois saisons à West Brom, en Russie, et avec Malaga en Liga avant cela.

Travailler avec Benitez au cours de cette saison 2018/19 avec Newcastle, au cours de laquelle Rondon a marqué 12 buts, était encore une éducation. Le duo s’est même lié à nouveau à Dalian Pro en Chine, avant le départ de Benitez en janvier. Rondon est parti pour un prêt au CSKA Moscou peu de temps après.

«Nous restons en contact», dit-il. « Il a été très important dans ma carrière et m’a aidé à comprendre le football d’une manière différente. Grâce à la façon dont il est capable de se connecter avec ses joueurs, j’ai beaucoup appris de lui. Je pourrais lui parler de beaucoup de choses différentes. choses.

« Chaque séance d’entraînement, chaque match m’a appris des leçons que je n’oublierai jamais. »

Image:

Rondon a connu une saison réussie avec Newcastle sous Benitez



La curiosité de Rondon a été suffisamment piquée pour qu’il poursuive ses qualifications d’entraîneur, obtenant même un diplôme en ligne en gestion du sport au Cruyff Institute.

«Ils offrent beaucoup de cours de haut niveau, donc, en raison de mon intérêt pour le coaching, j’ai décidé d’améliorer mes connaissances. Je pense qu’il est vraiment important pour moi d’étudier à ce stade de ma vie.

«J’ai appris des choses de tous les entraîneurs pour lesquels j’ai joué et j’apprécie leurs leçons et ce qu’ils m’ont appris. En plus de Rafa Benitez, je me souviens des choses que j’ai apprises de Manuel Pellegrini, André Villas-Boas, et Luciano Spalletti.

« Je crois que l’entraînement est quelque chose qui attire chaque footballeur en raison de toutes les connaissances que nous avons du jeu. J’aime l’idée de pouvoir partager mon expérience en pirogue, en appliquant tout ce que j’ai appris au fil des ans pour aider. joueurs. »

C’est pour le futur. Pour l’instant, Rondon, 31 ans, a toujours des ambitions sur le terrain.

Il était parmi les meilleurs buteurs de la Super League chinoise la saison dernière et a fait une transition rapide vers l’Europe, marquant quatre buts lors de ses six premiers matchs pour le CSKA à son retour.

Il y a eu des défis plus importants que le football, bien sûr.

«J’ai passé la pandémie en Chine, loin de ma famille», explique-t-il. « C’était difficile pour moi parce que je suis quelqu’un qui aime avoir ma famille proche. J’ai appris à apprécier les gens que nous avons autour de nous et à quel point il est important d’avoir notre santé. Heureusement, le football est revenu et j’ai pu faire quoi. J’aime le plus, ce qui est de célébrer les buts. «

La priorité immédiate de Rondon est désormais la Copa America avec le Venezuela, son cinquième pour son pays ayant marqué dans trois des quatre précédents. Ils devraient lancer leur campagne à Medellin en Colombie contre le Brésil détenteur le 14 juin.

« J’espère m’amuser, tout comme je le fais à chaque fois que je joue pour le Vinotinto, et que nous pouvons aller aussi loin que possible. Lors de notre dernier match contre le Chili, j’ai porté le brassard de capitaine. Cela m’a rendu si fier. représenter mon peuple, ma famille et c’est un sentiment vraiment spécial.

« Cela signifie beaucoup pour moi d’être le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale. »

Peut-être qu’il rentrera chez lui un jour mais pour l’instant, le tour du monde de Rondon n’est pas terminé. Son prêt réussi avec le CSKA Moscou a pris fin et, bien qu’il soit toujours sous contrat avec Dalian Pro, si toutes les parties sont d’accord, un retour en Premier League est attrayant.

Les souvenirs de Newcastle et de West Brom demeurent.

Image:

Rondon entretient toujours de bonnes relations avec les supporters de Newcastle



« J’ai récemment félicité Alan Shearer sur les réseaux sociaux pour avoir été nommé au Temple de la renommée de la Premier League et de nombreux fans de Newcastle ont répondu avec de bons commentaires.

« Tu n’oublies pas ces choses-là. Je ressens beaucoup d’amour de leur part et le sentiment est réciproque. Je dois aussi mentionner les fans de West Brom, qui m’ont soutenu dès le premier jour. »

« J’ai eu des années vraiment heureuses en Premier League et j’ai produit mon meilleur football là-bas et je continue de suivre la ligue, qui est, sans aucun doute, la meilleure du monde.

« Je suis sous contrat avec Dalian Pro, donc toute décision dépendrait d’eux, mais ils m’ont toujours très bien traité, comme ils l’ont fait avec mon prêt au CSKA, où ça s’est bien passé.

« J’ai passé de très bons mois ici sur le terrain, j’ai marqué des buts et j’ai fourni des passes décisives dans une ligue que je connais très bien depuis ma période précédente. J’ai l’impression d’être en grande forme et je continue de profiter. mon football. Je me sens vraiment chanceux. «

Et s’il oublie un jour où se trouvent les poteaux de but, Salomon Rondon a la chance de connaître quelqu’un qui serait heureux de lui dessiner une image.