Entretien avec Rehanne Skinner: l’entraîneur-chef de Tottenham Women discute de son plan pour le succès de la Super League féminine | Nouvelles du football

En parcourant les salles soigneusement construites de leur base d’entraînement d’Enfield, il est facile de comprendre pourquoi les femmes de Tottenham, dirigées par Rehanne Skinner, sont devenues de plus en plus fortes ces dernières saisons.

Rien n’est laissé au hasard. Chaque détail, décision et détermination vise à fournir aux Spurs la voie la plus rapide et la plus efficace vers le succès.

Il n’en a pas toujours été ainsi, se souvient l’entraîneur-chef Skinner. L’ancienne assistante anglaise occupe son rôle pas si nouveau depuis deux ans, mais pendant ce temps, l’équipe du nord de Londres a traversé une période de transformation accélérée.

Pour refléter cela, et pour s’assurer que chaque joueur qui a joué un rôle dans leur histoire est reconnu, les murs sont ornés des noms de centaines de représentantes féminines. Chacun ayant joué pour Tottenham, passé et présent.

L’environnement est inclusif, mais ambitieux. Intentionnellement. A quelques pas de là, la déontologie du club est cousue sur le mur adjacent au vestiaire de l’équipe première, bien en vue. Le placement, vous supposeriez, est tout aussi délibéré.

“Les normes sont élevées ici”, commence à expliquer Skinner. “Tant que vous avez votre philosophie de base et les principes selon lesquels vous voulez jouer, cela ne change jamais. Vous pouvez modifier certaines choses. Vous devez rester sur vos gardes. Mais en fin de compte, vous devez vous soutenir. et le style que vous voulez jouer.”

La conviction de Skinner est absolue. Un football au rythme rapide qui donne des résultats. Il y a un plan de match clair, celui qui a vu les Spurs atteindre leur plus haut classement en championnat la saison dernière – déplaçant les clubs avec une tradition établie de Super League féminine pour revendiquer la cinquième place. Le placement était un signe de croissance et d’intention future. “Cela montre tout le chemin parcouru”, a poursuivi Skinner.

“Beaucoup de gens ont travaillé incroyablement dur pour faire avancer ce club en peu de temps. Quiconque me connaît, je garde les pieds sur terre. Je suis réaliste. Je sais à quel point il est difficile de réussir dans la ligue et que la cohérence est la clé.

“Si vous êtes trop occupé à penser à l’avenir ou à vous attarder sur le passé, vous faites des erreurs ici et maintenant. Tout tourne autour de la suite. C’est la priorité. C’est la seule façon de grandir. Ce fut un voyage positif. Les choses ont évolué rapidement pour soutenir les opportunités et permettre aux joueurs de se concentrer uniquement sur le jeu.”

Y compris, semble-t-il, la machine à café très importante, qui est stratégiquement positionnée en face de la cantine dans le couloir avant d’atteindre la salle de sport ultramoderne. Compte tenu des exigences imposées à l’équipe pour qu’elle soit constamment à son meilleur, il n’est pas étonnant que la machine soit utilisée régulièrement.

“Au début, j’ai rendu la vie difficile à certaines personnes”, révèle Skinner, d’une manière plaisante mais sérieuse.

“Les exigences physiques du jeu sont élevées. Quand je changeais d’entraînement, j’ai rendu la vie difficile à beaucoup de gens. Mais une fois que vous avez donné la priorité à ce que vous savez qui va faire une différence ici et là, vous pouvez alors déterminer le prochain peu et vous continuez à y ajouter. Cela a été un tremplin.

Moins de tremplins, plus de sauts de géant, les Spurs ont été mentionnés dans la conversation entourant les trois premiers de la ligue ce trimestre. Autrement dit, les trois équipes qui seront inscrites au tirage au sort de la Ligue des champions de la saison suivante.

Refléter leurs homologues masculins, qui ouvrent la voie dans le groupe D des enjeux européens de cette année, est quelque chose que Skinner tient particulièrement à faire. Traditionnellement, les trois premières places de la WSL ont été occupées par les trois mêmes clubs, bien que dans un ordre variable.

Image:

Les Spurs célèbrent leur récent succès en Coupe Conti face à leurs rivaux WSL Reading





Chelsea, Arsenal et Manchester City jouissent d’un monopole au sommet de la division – alors Tottenham est-il prêt à entrer dans la lutte pour le pouvoir ?

“Je sais où je veux être. Je le savais avant même de franchir la porte. Nos aspirations sont d’aller en Ligue des champions. Un club de la taille de Tottenham, ce qui a été réalisé du côté masculin, c’est là que nous devons être.

“Nous voulons concourir à la fois chez les hommes et chez les femmes. C’est la vision du club. Le club ne nous impose pas cela – cela n’arrivera pas aujourd’hui ou demain. Mais c’est avec un état d’esprit de croissance.

“Pour moi, je le voulais hier. Mais je veux aussi tout mettre en place pour aider ce club à réussir à long terme. Nous ne serions pas prêts demain. Mais les meilleurs clubs ne font pas de va-et-vient, ils rivaliser à ce niveau. Nous devons jeter les bases. Le plus tôt sera le mieux.”

Leur force réside très certainement dans le collectif, mais les Spurs possèdent également des individus avec de la poussière d’étoiles. L’ailier arrière Ash Neville a créé six occasions en jeu ouvert dans la WSL cette saison, le plus grand nombre de tous les défenseurs. Son but de 40 verges contre Leicester a été nommé but du mois WSL de septembre.

“Elle excelle parce qu’elle est prête à travailler et qu’elle ne joue pas avec la peur”, a fait remarquer Skinner. “C’est une source d’inspiration pour de nombreuses personnes au sein de l’équipe, et au-delà. Il est évident que l’on parle d’elle.

“Le succès qu’elle a eu est dû au fait qu’elle est authentique dans cet environnement. J’ai vraiment apprécié cela. Elle était le choix évident pour le poste de vice-capitaine cette année. C’est la personne la plus compétitive au monde – pas bonne pour l’arbitrage.

“C’est la gagnante ultime. Elle détermine les normes et le désir d’être une gagnante chez tout le monde. C’est une vraie compétitrice féroce et elle est fière de tout ce que nous faisons. Un grand atout pour l’équipe – je préférerais de loin l’avoir avec nous. que contre nous.”

Les Spurs ont remporté trois de leurs quatre dernières compétitions WSL, ne perdant que face à Arsenal, Skinner admettant que son équipe “n’était pas aux courses” ce jour-là.

Leur nouvelle maison, Brisbane Road, accueillera Manchester City, en direct sur Sky Sports, samedi matin. Ce sera une mesure de leurs progrès. Ce sera un examen de leur préparation à participer à la course sur le long terme.