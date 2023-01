Entretien avec Pep Guardiola: Chaque mot de l’apparition furieuse du manager de Manchester City sur Sky Sports

Une interview de Pep Guardiola pour les âges ? Rares sont ceux qui ont vu le patron de Manchester City aussi animé, alors qu’il remettait en question le désir de ses joueurs et de ses fans.

Parler à Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet)‘ Patrick Davison, le Catalan était incandescent avec la situation dans laquelle son équipe se trouvait, alors que City menait Tottenham 2-0 à la mi-temps après un premier 45 doux. Bien sûr, les champions ont inversé la tendance de manière explosive pour gagner 4-2 – mais lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux, Guardiola a plissé le visage et a déclaré: “Bien sûr que je ne le suis pas”.

Voici chaque mot de son incroyable coup de gueule (s’ouvre dans un nouvel onglet) après la victoire de Tottenham – avant que le patron de City ne sorte en trombe de l’interview, refusant de révéler ce qu’il avait dit à la mi-temps.

Pep Guardiola semblait furieux contre ses stars de City, malgré un revirement de quatre buts à l’Etihad hier soir (Crédit image : Visionhaus/Getty Images)

Eh bien, Pep, qu’as-tu dit à la mi-temps ? Parce que quoi que ce soit, ça a marché…

Croyez-vous cela?

C’est une question…

Il faut mieux se préparer.

Les gens n’arrêtent pas de me dire ça.

Oui, je ne peux pas nier à quel point nous sommes heureux, mais nous sommes loin de l’équipe que nous étions. Pas en termes de jeu, nous jouons assez bien en soi mais il y a beaucoup de choses, en termes de compétitivité, en termes de ce que nous avons à faire, dans beaucoup de choses dont nous sommes loin. Loin. Donc, avec Rico Lewis, ils concèdent quatre fautes mais ce ne sont bien sûr pas des cartons jaunes car c’est Rico Lewis. Vous savez, nous ne réagissons pas. On donne le premier but et après le deuxième but c’est ridicule mais on continue. Et nous jouons court et nous jouons parce que “notre manager m’a dit que nous devons faire ceci et nous devons faire cela…” mais il n’y a rien qui vient de l’estomac, des tripes. Aujourd’hui, nous avons de la chance. Mais tôt ou tard, si on ne change pas, on va perdre des points.

Alors quelles sont les choses qui manquent ? Les tripes, pour commencer, dont vous parlez…

Passion, feu et désir de gagner et dès la première minute. Il en va de même pour nos spectateurs, nos fans. Ils sont silencieux [for] 45 minutes.

Et puis ils ont hué à la mi-temps, certains d’entre eux.

Euh, on a bien joué. Ils ont hué parce que nous perdions mais pas parce que nous jouions mal. On a bien joué, on a eu plus d’occasions. Les buts attendus de Tottenham étaient de zéro, de nous, de 0,89. Nous étions donc meilleurs. Ils ont hué parce que nous étions en train de perdre. Mais c’est la même chose pour notre équipe, peut-être que nous sommes si à l’aise de gagner quatre Premier League en cinq ans. C’est pourquoi nous, vous savez. Après qu’on ait marqué un but, ils réagissent mais… ce n’est pas la question.

Alors pensez-vous que de la part des joueurs et des spectateurs peut-être, quatre titres en cinq ans, beaucoup de succès – beaucoup de succès – peut-être qu’un peu de feu s’est éteint ?

Certainement, sinon on n’encaisse pas les buts qu’on encaisse à chaque match. Nous leur donnons. Nous leur donnons. On va ensuite marquer les buts, oui félicitations mais on en donne. Et aujourd’hui nous avons de la chance mais le jour d’après nous n’aurons pas de chance.

Alors comment récupérer ça, ce feu, les tripes dont tu parles ?

je vais insister. C’est mon devoir, mon travail. Je veux que mes fans reviennent. Je veux mes fans ici. Pas mes fans à l’extérieur, mes fans à l’extérieur sont les meilleurs. Mais mes fans ici, pour les nouveaux qui soutiennent chaque virage et chaque action, et le soutiennent. Parce que nous jouons, nous ne pouvons pas nous attendre – parce que Tottenham est l’un des adversaires les plus coriaces que j’aie jamais affrontés, d’Antonio [Conte], comment ils défendent, à quel point ils sont bien organisés, à quel point ils construisent bien, comment ils se lient avec Harry Kane, comment Kulusevski, Son, même Bentancur, ils font des changements de jeu incroyables du côté opposé. La menace qu’ils ont à chaque instant est incroyable. Je ne pouvais donc pas m’attendre vraiment ici à quatre buts en 30 minutes. Je ne sais pas mais parfois vous avez besoin du jeu, comme nous l’avons fait. Mais nous les avons doués.

Royad Mahrez a réalisé une superbe performance en seconde période pour sauver les trois points de City (Crédit image : Visionhaus/Getty Images)

À certains égards, pensez-vous que les joueurs doivent donner plus aux spectateurs…

Non, non, non, non, écoute…

… Si vous dites que les tripes ne sont pas là, le feu n’est pas là, peut-être que cela arrive mais…

Comprenez, nous devons le faire mais tout le monde est comme… détendu. Tu sais? La Premier League n’attend pas. Nous avons un adversaire comme Arsenal qui est comme… ils ont le feu.

Pensez-vous qu’ils ressemblent à une équipe qui n’a pas gagné la Premier League depuis longtemps et vous ressemblez à une équipe qui a remporté la Premier League quatre fois sur cinq ?

Deux décennies!

Je sais.

Qu’ils n’ont pas gagné la Premier League et que chaque joueur sait qu’ils seront dans l’histoire. Comme, nous nous sommes sentis quand nous avons gagné la Premier League et nous avons battu tous les records et nous en avons gagné un autre dos à dos et deux fois dos à dos. Dans la vie, dans tout, on a le feu à l’intérieur, c’est pas [there]. On ne demande rien, j’explique juste la réalité que tout est si confortable. Et les adversaires n’attendent pas. Les adversaires sont là – et vous me dites : « Oh Pep, c’est mauvais », non, nous sommes deuxièmes du championnat. Nous n’avons donc pas 20 points de retard.

Pep est sorti en trombe de l’interview avec Patrick Davison (Crédit image : Sky Sports)

Eh bien, vous n’êtes pas heureux, n’est-ce pas ? Ce ne sont pas mes questions, n’est-ce pas? Vous n’êtes pas satisfait de vos joueurs ?

Bien sûr, je ne le suis pas ! Je ne reconnais pas mon équipe ! Mon équipe a toujours eu du désir et de la passion chez tout le monde et dirigeait tout.

De toute évidence, vous l’avez également dit à tout le monde dans le vestiaire…

… Je n’ai pas à vous dire ce que j’ai dit.

Allez, dis-nous ce que tu as dit !

Non, absolument pas.

D’accord merci.

Merci.