Entretien avec Pamela Anderson : La dernière danseuse, livre de cuisine

L’annonce du casting du film de Gia Coppola La dernière danseuse a immédiatement provoqué un frisson dans la culture populaire. Le film, réalisé par la petite-fille de Francis Ford Coppola, se concentre sur Shelley, la star vieillissante du spectacle du dernier étage de Las Vegas, et les choix auxquels elle est confrontée lorsque la production dans laquelle elle a joué pendant des décennies ferme. L’actrice principale : Pamela Anderson, notre propre star de longue date avec un passé brillant, presque trop glamour, et une renaissance bien en cours, assurée par la reprise en main de son propre récit avec ses mémoires étonnamment vulnérables, Avec amour, Pamela et le documentaire, Pamela, une histoire d’amour.

L’excitation était justifiée : le tour d’Anderson dans le rôle de Shelley dans La dernière danseuse a été chaleureusement applaudie au TIFF de cette année. En discutant avec Anderson la semaine de la première, il est impossible de ne pas remarquer que, même si son visage est nu et sans ornements – digne de son ascension en tant qu’icône sans maquillage – elle brille toujours par cette qualité rare : le pouvoir d’une star. Un délicat collier de diamants entoure son cou ; elle poursuit son travail contre la cruauté en tant qu’égérie de la collection de diamants synthétiques de la marque de bijoux Pandora. Elle affiche toujours un peu de cette nervosité qui a toujours miné son image glamour, mais elle est impatiente de parler, les mots lui sortent de la bouche.

Lorsqu’on lui demande pourquoi le parcours de Shelley lui a plu, elle répond simplement : « Eh bien, nous sommes les mêmes. »

En lisant le scénario, elle a eu l’impression qu’il avait été écrit pour elle. « Chaque fois que je lisais le scénario, les paroles et tout le reste, je me disais que c’était quelque chose de vraiment important pour moi et que j’étais tellement heureuse d’avoir eu la chance de le faire », dit Anderson.

Elle pense que l’histoire trouvera un écho auprès de nombreuses femmes, en particulier la relation mère-fille qui y est décrite. « J’ai passé une grande partie de ma vie en coulisses, essayant de trouver un équilibre entre tout ce que nous faisons en tant que femmes, en tant que parents – hommes ou femmes, n’importe qui – nous essayons tous simplement de faire de notre mieux et de réaliser nos rêves en même temps », dit-elle. « Que faites-vous à cinquante ans, et vous avez en quelque sorte donné la priorité à votre carrière et vous n’avez pas été assez là pour vos enfants ? Vous faites face à vos enfants adultes – nous devons tous faire face à nos enfants adultes et demander pardon à un moment de notre vie pour avoir fait de notre mieux avec les outils dont nous disposions. »

La dévotion d’Anderson envers ses fils désormais adultes, Dylan et Brandon, est évidente dans son prochain projet : un livre de cuisine très personnel qui sortira le 15 octobre. Il s’agit d’un recueil de recettes qu’Anderson a transmises à ses fils en guise de cadeaux de pendaison de crémaillère, accompagnées d’histoires personnelles. Il s’intitule simplement : Je t’aimeDe toute évidence, elle reçoit beaucoup d’amour ces jours-ci : notamment pour sa vie sur l’île de Vancouver.

Anderson dit qu’elle avait l’impression d’avoir gardé un secret tout au long de sa carrière : qu’elle était capable de faire plus que ce qu’elle avait fait. Son paradis en bord de mer, son jardin soigneusement entretenu, étaient un lieu de réconfort et de joie. « Parfois, on se dit : « Bon, ce n’est pas grave, les gens vont penser de moi d’une certaine manière et je dois vivre avec ça », dit-elle.[I can] « Je vais faire de la confiture, je vais cueillir des fraises dans le jardin, je peux rendre une partie de ma vie belle et créative. » Elle décrit le fait de voir ces plantations et ces projets se concrétiser comme une expérience profondément satisfaisante, presque transcendante. « Voir le résultat et se dire : « Oh, je l’ai fait, je l’ai fait », c’est comme si je pouvais respirer. Je peux vivre. Toute ma vie a changé. »

Un aspect de la vie d’Anderson qui n’a pas changé au fil des ans est son engagement dans la lutte contre la cruauté, notamment en tant que porte-parole de PETA. On lui a proposé de nombreuses campagnes importantes, mais elle en a refusé beaucoup car elles ne correspondaient pas à ses valeurs inébranlables. La collection de diamants synthétiques de Pandora, cependant, lui convenait parfaitement. « Je savais que l’exploitation minière était mauvaise pour l’environnement, et avec les diamants, il y a aussi la cruauté qui y est associée », dit-elle.

Anderson s’est toujours sentie mal à l’aise lorsqu’elle portait des bijoux extravagants sur les tapis rouges. « On se dit : « Mon Dieu, je ne peux pas perdre ça, je ne peux pas me le permettre », dit-elle. « Et je me suis dit que ce qui est génial avec Pandora, c’est que c’est pour tout le monde, c’est accessible, c’est amusant, c’est ludique. Ils font des pièces haut de gamme, mais moins chères. Et je me sens plus à l’aise avec ça. »

Son penchant pour un look épuré, avec peu ou pas de maquillage, a également incité la jeune femme à porter davantage de bijoux. À l’époque, cela n’avait aucun sens « avec tout ce qui se passait » – ici, ses mains parcourent son visage et son corps de manière extensive pour exprimer son penchant pour le maquillage lourd et les tenues tape-à-l’œil. Aujourd’hui, avec son style « dénudé et décontracté », « c’est un peu comme ton expression. J’ai l’impression que ça fonctionne. »

Quel avenir pour Anderson ? Elle espère devenir grand-mère bientôt. Elle continue de perfectionner ses compétences en matière de levain ; elle apporte son propre levain lorsqu’elle tourne sur place et fait cuire du pain pour tout le monde sur le plateau. Et elle reviendra toujours au jardin. « J’ai un grand et beau potager, et mes tomates anciennes arrivent », dit-elle avec joie. Elles sont en retard cette année, admet-elle. Mais elles émergent enfin : un peu tard, peut-être, mais sacrément parfaites.