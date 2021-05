Entretien avec Ole Gunnar Solskjaer: Harry Maguire manquant mais souhaitant la bienvenue aux fans à Old Trafford contre Fulham | Actualités du football

Le dernier voyage de Fulham à Old Trafford remonte à 2018 – le dernier match à domicile de Jose Mourinho en charge de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer le rappelle bien. «Je l’ai regardé à la télé», raconte-t-il Sky Sports. « C’était 4-1. Juan (Mata) a fait une belle routine de virage. »

Deux relégations et une promotion ont suivi pour Fulham au cours des deux ans et demi qui ont suivi, mais Solskjaer a également connu des hauts et des bas. Le plus grand sommet pourrait être dans quelques jours.

Manchester United a besoin d’une victoire de plus pour assurer la deuxième place du tableau de la Premier League, mais Solskjaer sait que le plus grand match de sa carrière de manager à ce jour se profile.

La finale de la Ligue Europa contre Villarreal le 26 mai lui offre l’opportunité de remporter son premier trophée majeur en tant que manager de Manchester United et le premier du club en quatre ans.

« Bien sûr, c’est dans notre esprit. »

Avant cela, le travail consiste à restaurer la confiance après des défaites consécutives à domicile. Cette chance se présente contre l’équipe déjà reléguée de Scott Parker mardi soir, lorsque United jouera devant 10000 supporters pour la première fois à Old Trafford depuis plus d’un an.

Pour Solskjaer, l’absence des fans a été évidente dans les résultats. Alors que United est invaincu lors des matchs à l’extérieur de la Premier League, il a récolté 10 points de moins à domicile.

« Je pense que nous avons été l’équipe qui a le plus manqué à nos fans. Des livres seront écrits sur cette pandémie et ils montreront toutes les statistiques. Ce sera intéressant de les lire. Mais nous avons déjà une idée de ce que les fans ont. La façon dont les résultats ont été faussés n’a pas été prise en compte.

« Quand vous en avez 76 000 à Old Trafford, c’est un endroit absolument magique et quand vous jouez bien cette adrénaline, cet enthousiasme et cette excitation, ce petit plus qu’ils vous donnent, ils aspirent la balle au Stretford End. Tant de fois nous l’avons fait. eu l’aide des fans.

« Bien sûr, 10 000, ce n’est pas 76 000, mais c’est toujours un grand nombre qui nous encourage et cela aidera beaucoup. »

On ne sait pas exactement quelle équipe il sélectionnera.

Le repos a été la priorité. Les joueurs ont eu congé le vendredi et le samedi. «Nous pensions qu’ils méritaient quelques jours loin l’un de l’autre», déclare Solskjaer. « Ils ont bien récupéré. Cela semble au moins leur avoir redonné leur énergie et leur enthousiasme. »

« Nous devons gagner notre confiance et nous avons besoin de points pour assurer la deuxième place dans laquelle nous sommes depuis longtemps maintenant. Nous ne voulons pas gâcher cette chance. D’un autre côté, vous avez besoin d’énergie et d’enthousiasme pour la finale. et vous ne voulez pas de blessures.

« Les joueurs choisis doivent simplement se concentrer sur leur performance. Si vous pensez à la finale, je peux vous garantir que la performance sera médiocre contre Fulham. Notre objectif doit être de bien performer. S’il y a une bonne performance, il y a généralement un bon résultat.

« Ce n’est pas une question de tactique. Nous avons fait ce travail toute l’année. Tout le monde sait ce que nous voulons en tant qu’équipe. Il s’agit de performer le jour. Nous devons créer une dynamique, bien performer avant la finale, être confiants. , tout en gérant les ressources énergétiques. «

Harry Maguire espère toujours être en forme pour la finale, mais Solskjaer est conscient qu’il doit utiliser ces deux derniers matchs de Premier League pour développer une meilleure compréhension que United n’a montré sans lui jusqu’à présent. Deux concédés contre Leicester. Quatre contre Liverpool.

« Harry a été très important pour nous. Il a été toujours présent, donc il est un grand miss. Mais c’est le football. Nous devons juste en tirer le meilleur parti. Chaque équipe a eu des joueurs pour différentes raisons. C’est une chance de s’améliorer à nouveau. «

Le soupçon est que si Victor Lindelof a connu une bonne saison aux côtés de Maguire et qu’Eric Bailly aurait pu entrer et prospérer aux côtés du capitaine, ni l’un ni l’autre n’est aussi à l’aise dans le rôle senior. Il est nécessaire que quelqu’un intervienne en son absence.

« C’est une dynamique différente, bien sûr. Harry est le capitaine. Il est le chef du groupe. C’est lui aussi qui a pris les commandes hors du terrain. Maintenant, son temps est davantage axé sur la récupération et la tentative de revenir pour la finale. Mais Victor est vocal. Eric est entré et trouve ses marques. Bien sûr, plus il joue, mieux il sera aussi.

Tels ont été les thèmes de tout le règne de Solskjaer. Rétablir la confiance. Améliorer la cohésion. Mais un coup d’œil à cette formation contre Fulham quelques semaines à peine avant de prendre le poste révèle la véritable ampleur de la refonte qu’il a supervisée à Old Trafford.

L’équipe ce jour-là comprenait un arrière quatre de Diogo Dalot, Phil Jones, Chris Smalling et Ashley Young. Ander Herrera et Jesse Lingard étaient au milieu de terrain. Romelu Lukaku était à l’avant.

Ne sous-estimez pas la transformation.

«Chaque manager a ses propres objectifs et priorités», déclare Solskjaer. « Ces joueurs sont des joueurs de haut niveau, des professionnels de haut niveau. Vous pouvez les regarder et leur souhaiter la meilleure des chances. Mais j’ai pris la décision, avec le club, que je voulais avoir une équipe différente.

« Je ne suis pas le seul à parler de l’évolution et à comparer une équipe à une autre. La preuve est dans les résultats. C’est la seule façon de convaincre les fans que nous faisons la bonne chose. Mais, pour moi, l’équipe maintenant ressemble plus à une équipe dont je me sens responsable. «

Il reprendrait cependant la victoire 4-1.

« Vous avez vu la créativité et l’imagination dans ce jeu. Si nous pouvons obtenir cette créativité et cette imagination mais avec le pressage qui nous manquait à ce moment-là, alors je serai heureux. »