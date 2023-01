Entretien avec Merck Mercuriadis, le Canadien qui dépense des milliards pour acquérir des catalogues de chansons – National

HOLLYWOOD—Merck Mercuriadis est plutôt détendu pour un gars qui vient de faire la plus grosse affaire de sa carrière. Vingt-quatre heures après avoir acquis le catalogue de chansons de Justin Bieber pour un montant supposé de 200 millions de dollars – son contrat le plus cher à ce jour – sa plus grande préoccupation est de déménager.

« Les affaires sont sous contrôle », dit-il avec un sourire tranquille. “C’est le déménagement qui me stresse.” En tête de liste ? On se demande comment c’est 100 000 albums vinyle qui vont faire le voyage.

Assis au bord de la piscine dans une maison presque vide sous le panneau Hollywood – les déménageurs sont sur le point d’arriver pour transporter les meubles restants dans un nouvel endroit à Laurel Canyon – Merck a retardé son départ jusqu’à ce que nous ayons eu l’occasion de parler.

Merck, au cas où vous ne le sauriez pas, est l’ancien représentant québécois de Virgin Records qui a ensuite dirigé Guns N’ Roses, Elton John et Morrissey, entre autres. Aujourd’hui, il dirige le Hipgnosis Song Fund, l’une des douzaines d’entreprises qui achètent les droits des chansons des plus grands artistes du monde. Lui (et quelques autres comme lui) croient que ces chansons sont éternelles, une partie essentielle de notre culture, et seront appréciées par les gens pour les décennies à venir. Cela signifie que cette musique générera des revenus – beaucoup.

Hipgnosis a dépensé 3 milliards de dollars américains au cours des 10 dernières années et gère maintenant environ 60 000 chansons. Cela inclut des compositions de Neil Young, David Crosby, Barry Manilow, Eurythmics, Blondie, The Pretenders, Shakira, Shawn Mendes, Leonard Cohen, Red Hot Chili Peppers, Fleetwood Mac, Kenny Chesney, Justin Timberlake et des dizaines et des dizaines d’autres.

La société porte le nom du studio d’illustrations d’albums emblématique dirigé par Storm Thorgerson, responsable de dizaines de couvertures inoubliables, dont de nombreuses commandes pour Pink Floyd. Storm, un ami de longue date, est également responsable du logo Hipgnosis de Merck qui présente un éléphant à l’envers.

« Je lui ai demandé : ‘Qu’est-ce que cela a à voir avec ce que j’essaie de faire ?’ », raconte Merck. « Il a répondu : ‘Ce n’est pas un éléphant à l’envers. C’est un éléphant qui est époustouflé par la qualité de la musique. Il y a quelques années, Billboard disait “Quelqu’un vient de nous expliquer ce que signifie le logo”. Vous bouleversez l’industrie de la musique. Et j’ai dit : ‘D’accord. Sûr.'”

Merck considère les chansons comme d’excellents investissements à long terme. “Ce que je voulais faire, c’était établir les chansons comme une classe d’actifs pour les investisseurs institutionnels et le marché boursier”, m’a-t-il dit. « Je veux qu’ils comprennent que lorsque ces chansons connaissent du succès, elles font partie du tissu de la vie des gens et de notre société. Par conséquent, ils ont des revenus très fiables et très prévisibles, ce qui les rend investissables.

“Les chansons sont encore meilleures que l’or ou le pétrole parce que si vous vivez votre meilleure vie, vous le faites sur une bande originale de bonne musique. Et vous écoutez également de la musique si vous êtes mis au défi, que ce soit par une pandémie, l’inflation, une récession, des taux d’intérêt élevés ou quoi que ce soit. Vous vous réconfortez et vous vous évadez avec de la bonne musique. Donc, la bonne musique est toujours consommée.

Merck est très optimiste sur le streaming. “L’ancienne référence pour un succès extraordinaire était un album de platine, qui aux États-Unis se vend à un million d’exemplaires [and 80,000 in Canada] dans un pays qui compte 330 millions d’habitants. Cela signifie qu’une personne sur 330 a acheté cet album. Cela vous indique immédiatement que la personne moyenne a peut-être aimé la musique mais ne l’a pas assez aimée pour mettre la main à la poche et la payer. Aujourd’hui, cette personne sur 330 millions a été remplacée par 100 millions de foyers qui ont un abonnement payant au streaming. Cela signifie que nous sommes passés d’un sur 330 à un sur 3,6.

Il pense que des entreprises comme Hipgnosis sont essentielles à la santé future de la musique. « Les grandes maisons de disques gèrent 20 000 chansons et en créent de nouvelles chaque jour. Ils n’ont pas la bande passante pour travailler les tubes incroyables de leurs catalogues. Nous avons remplacé cela par la gestion des chansons.

« Mon travail a toujours été d’être manager d’artistes. Je ne peux pas jouer de la guitare. Je ne peux pas chanter une chanson. Ce que j’apporte à la table, c’est la responsabilité. Maintenant, je mets la même responsabilité dans la gestion de grandes chansons comme Doux rêves sont faits de cette.”

Son objectif est de rendre les auteurs-compositeurs mieux payés et de leur donner la possibilité de faire travailler les revenus de la chanson pour eux.

“Si vous êtes Justin Bieber, vous n’avez pas conclu cet accord pour prendre l’argent et le dépenser. Vous avez accepté l’accord afin que vous puissiez faire travailler cet argent pour vous et gagner plus d’argent que vous n’en auriez autrement.

Il existe également de solides raisons fiscales pour vendre votre musique à une entreprise comme Hipgnosis. Si vous recevez régulièrement des chèques de redevances, la plupart des gouvernements considèrent cela comme un revenu salarial, qui peut être imposé à un taux pouvant atteindre 50 %. Si l’artiste prélève des redevances futures en une somme forfaitaire, cela est considéré comme un gain en capital et le taux d’imposition tombe à environ 20 %. Si vous parlez d’un accord avec des dizaines de millions ou même des centaines de millions de dollars, c’est une grande différence.

L’artiste bénéficie également de la possibilité de s’engager dans une planification successorale efficace. L’argent peut être investi et utilisé pour la philanthropie ou l’activisme. Et selon l’accord, l’artiste peut toujours conserver un flux de redevances sur les futures compositions, car seules les chansons éprouvées et réussies sont incluses dans le rachat.

Alors, comment une entité comme Hipgnosis détermine-t-elle ce que vaut le catalogue d’un artiste ? “Parfois, les gens le regardent [valuations] comme un multiple du salaire annuel. Nous l’examinons du point de vue du retour sur investissement. Comment se comportent vos chansons dans un monde de streaming par rapport au reste du marché ? Si vous avez 70 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, votre catalogue vaudra beaucoup plus que si vous avez 10 millions d’auditeurs mensuels.

« Nous avons un catalogue incroyablement diversifié. Après avoir établi les chansons comme une classe d’actifs, il y a certaines choses à considérer. La protection du droit d’auteur pour les chansons en Amérique du Nord a été étendue à 70 ans après la mort du dernier co-compositeur. Nous avons payé en moyenne 15 fois plus pour les chansons et nous avons un flux de revenus qui va durer 101 ans.

« Si vous êtes un grand fan de Bruce Springsteen, vous avez probablement au moins 50 ans, c’est à peu près l’âge moyen de sa base de fans. Mais si vous êtes un fan de Justin Bieber, vous avez peut-être 60 ou 70 ans devant vous contre 30 ans pour ce fan de Springsteen. Si vous êtes un bon parent, vous enseignerez Springsteen à vos enfants, mais… la vie. Et Springsteen compte environ 17 millions d’abonnés mensuels sur Spotify contre 80 millions pour Justin Bieber.

Merck est toujours à la recherche d’offres. Il approche les gens et les gens l’approchent, toujours avec un œil sur la meilleure façon d’exploiter les chansons pour générer des revenus. Cela inclut des choses de la vieille école comme les ventes, la diffusion à la radio et d’autres revenus de performances publiques, mais va bien au-delà. En streaming, évidemment. Placement dans des émissions de télévision. Apparitions dans les films. Licence pour les publicités. Encourager d’autres artistes à reprendre les chansons. Et en voici une importante : autoriser des échantillons à utiliser dans de nouvelles compositions.

« Interpolations [the incorporation of elements of old song into a new track] est un grand », dit Merck.

“Nous avons eu un record numéro un l’année dernière avec Nikki Minaj’s Fille super bizarrequi est une interpolation de Rick James Super monstrequi a évidemment été également interpolé dans MC Hammer’s Je ne peux pas toucher ça. On a un morceau de tout ça. Et dans 20 ans, il sera à nouveau interpolé et sera un record numéro un pour quelqu’un d’autre. Et en cours de route, il sera utilisé dans 20 échantillons différents, dans des films, des publicités télévisées et des jeux vidéo. Et le plus important pour moi, nous célébrerons Rick James d’une manière qu’il n’a pas pu être célébrée parce que nous avons la bande passante pour pouvoir le faire.

“Et Rick James est plus que juste Super monstre. Si vous revenez en arrière et écoutez Prince, vous verrez à quel point Rick était important pour lui. C’était un musicien sérieux, un auteur-compositeur sérieux, un arrangeur sérieux, un producteur sérieux. Rick était la vraie affaire et nous, en tant que gardiens de ce catalogue, avons une réelle responsabilité de faire en sorte que Rick James soit célébré comme l’un des grands artistes de tous les temps.

Cet accent mis sur les chansons plus anciennes au cours des prochaines décennies aura-t-il un effet délétère sur les nouveaux artistes ? Si des entreprises comme Hipgnosis s’efforcent de maintenir cette musique en vie au-delà de ce qui aurait été leur date de péremption dans l’ancien monde, cela noiera-t-il la nouvelle musique ?

“L’une des choses qui accompagnent le streaming”, déclare Merck, “est l’adoption généralisée. Aujourd’hui, plus de 600 millions de personnes diffusent de la musique en streaming, contre 30 millions il y a quelques années à peine. Dans une décennie, nous pourrions avoir jusqu’à deux milliards de personnes diffusant de la musique. Cela donne à l’industrie de la musique un niveau de données qu’elle n’a jamais eu auparavant.

“Les gens impriment ces articles en disant que 70% du monde écoute le catalogue [songs more than 18 months old] et seulement 30 % écoutent de la nouvelle musique, ce qui doit signifier que la nouvelle musique est en train de mourir. C’est BS. L’essentiel est que la répartition 70-30 a toujours été là. Vous n’aviez tout simplement pas les données.

“Quand je grandissais, pour chaque nouveau disque que j’achetais, j’écoutais aussi des disques plus anciens. Pour chaque nouveau disque de Yes que j’achetais, j’achetais un vieux disque des Doors, des Beatles ou de Jimi Hendrix. On fait encore l’équivalent aujourd’hui.

Avec le soleil couchant et les déménageurs sur le point d’arriver pour enlever les derniers meubles de la piscine, il est temps de partir. Nous nous promenons dans l’arrière-cour pour un dernier regard sur le Hollywood Reservoir.

« Tu vois cette maison là-bas ? Merck indique un endroit de style espagnol suspendu au-dessus de la montagne. « L’ancienne demeure de Madonna. Et là – « il montre une autre maison de l’autre côté du chemin – « Moby vivait là-bas ». Et tout droit, probablement la meilleure vue sur le panneau Hollywood depuis n’importe quelle résidence privée à Los Angeles. Le nouvel endroit à Laurel Canyon fait signe.

J’espère que tous ces enregistrements le feront en toute sécurité.

Alan Cross est un diffuseur avec Q107 et 102.1 the Edge et un commentateur pour Global News.

Abonnez-vous à Alan's Ongoing History of New Music Podcast maintenant sur Apple Podcast ou Google Play