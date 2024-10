Entretien avec le réalisateur Jeong Eun Kim

Jeong Eun Kim est le directeur artistique de la première édition du T3 Photo Fair Asia. Nous avons discuté avec elle du commissariat d’une foire et des années prometteuses à venir pour cette nouvelle foire dédiée à la photographie asiatique.

Cher Jeong Eun Kim, parlez-nous-en davantage sur vous et sur la façon dont vous êtes devenu directeur du T3 Photo Fair Asia.

J’ai commencé ma carrière en tant que rédacteur en chef du magazine IANN en 2002. Je publiais le magazine chez un éditeur japonais et je souhaitais faire découvrir la photographie asiatique et la traduire dans une autre langue que le coréen. De nombreux Japonais ont commencé à reconnaître mes activités de rédactrice et d’éditeur de magazines. Plus tard, j’ai dirigé ma propre galerie, XXX.

Le T3 Photo Fair Asia est le premier salon que vous dirigez.

En tant que directeur artistique, oui. Mais j’ai été commissaire du Festival de photo de Séoul en 2010 et je suis devenu coordinateur en chef de la Biennale de photo de Daegu en 2012.

Diriez-vous que le commissariat d’une exposition est différent du commissariat d’une foire ?

Beaucoup! Je n’y ai jamais pensé du point de vue de la vente. Avant, je rencontrais les gens, je les saluais et je leur expliquais l’exposition, l’artiste et son travail. Mais cette année, pour la toute première fois, un collectionneur m’a demandé un prix. Et je me suis dit : « Oh, mon Dieu ». J’essaie maintenant de demander à chaque galerie combien de ventes elle a réalisé en ce moment et si elle se sent à l’aise et satisfaisante.

Parlez-nous de cette première édition.

Cette première édition fonctionne en quelque sorte comme un aperçu de notre édition complète pour l’Asie. Dans les années à venir, nous espérons inclure de plus en plus de pays et de galeries d’autres scènes asiatiques, comme Taiwan, Singapour, la Malaisie, le Vietnam. Nous voulons que le salon soit un pont, une plaque tournante.

Diriez-vous que les scènes artistiques coréenne et japonaise sont différentes ?

En Corée, nous avons eu un mouvement différent. Cela diffère d’abord selon les galeries. Le Japon a créé des galeries entièrement consacrées à l’art photographique tandis que la Corée possède des galeries qui présentent également des arts contemporains. Quant aux artistes coréens, les étudiants ont commencé à étudier à l’étranger depuis les années 1990 et ont commencé à comprendre comment parler d’art et de photographie. Je crois que le Japon a une histoire différente et presque opposée. Le pays a connu une scène très forte dans les années 1960 jusqu’aux années 1990 mais a perdu pour de nombreuses raisons la capacité de défendre sa création contemporaine. Mais beaucoup de galeries incarnent encore cette fonction et nous présentons une très bonne sélection de photographie contemporaine japonaise.

