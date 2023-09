Entretien avec le réalisateur du film de science-fiction Hulu

Nous pouvons vous dire comment amusant et surprenant le nouveau Film extraterrestre Hulu Personne ne vous sauvera c’est le cas, mais laissez au scénariste et réalisateur du film, Brian Duffield, le soin de vraiment le vendre. « Au moment où nous arriverons à la fin de notre premier acte, j’espère que les gens n’auront tout simplement aucune idée de la direction que prend ce film parce qu’il s’est passé tellement de choses. » Duffield a dit à io9 par chat vidéo. Il espère que le public pensera : « C’est généralement là que nous terminons les choses. Mais je ne suis jamais venu ici depuis cinq minutes !

C’est vrai que, structurellement, Personne ne vous sauvera semble d’une singularité désarmante. Tout d’abord, vous rencontrez Brynn (Kaitlyn Dever), une jeune femme qui s’est volontairement isolée, mais avant que vous puissiez en apprendre beaucoup sur elle, un extraterrestre s’est introduit dans sa maison. Duffield voulait accélérer l’histoire pour dissuader délibérément le public. « J’aurais cru que le film était terminé et qu’il me restait une heure », c’est ainsi que le réalisateur espère que le public réagira. « Quoi qu’il arrive ensuite, c’est sans précédent. Et c’était juste un endroit vraiment amusant pour démarrer.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle il est unique. Personne ne vous sauvera arrive sur Hulu vendredi, joindre Proie comme vraiment exceptionnel, science-fiction digne d’un théâtre produite par le streamer. Nous en avons parlé à Duffield ainsi que de la décision choquante, mais apparemment imprévue, de n’avoir que très peu de dialogues dans le film. De plus, quelle est l’ampleur de cette invasion extraterrestre ? Lisez notre entretien ci-dessous.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Image: Renard

Germain Lussier, io9 : Alors je regardais votre film hier soir et après 20 minutes, je me suis dit : « Est-ce que quelqu’un a parlé là-dedans ? Et je ne pense pas qu’ils l’aient fait. Alors, dites-moi comment la première décision a été prise de se dérouler en grande partie sans dialogue, pourquoi vous avez pris cette décision et quel est alors le plus grand défi ?

Brian Duffield : Ouais, c’est quelque chose que j’ai en quelque sorte découvert aussi. Je n’avais pas l’intention de l’écrire de cette façon. Je ne fais pas de grandes lignes quand j’écris, donc je suis juste en chute libre. Et puis moi, comme vous mais plus tard dans le processus, j’ai réalisé la même chose. Et je me suis dit « Je peux aller jusqu’au bout. » Et donc c’est en quelque sorte devenu une extension du personnage pour moi. C’était que a) elle était seule et comme le titre l’indique, personne ne l’aidait. Et puis b) Je voulais éviter l’écran de télévision d’exposition qui vous dit en quelque sorte ce qui se passe. Parce que je pensais qu’une partie de la terreur venait du fait qu’elle ne sait pas et que personne ne le lui dit. Donc ça vient en quelque sorte de ça. Et donc à la fin, je me suis dit : « Je pense que ça marche. »

Donc oui, c’est devenu en quelque sorte une garniture amusante sur le film, par opposition à la raison pour laquelle je l’ai fait. Parce que je pense que si j’avais commencé par essayer de faire ça, ça aurait été de la merde, non ? [Laughs] Cela n’aurait pas été authentique pour le personnage de Kaitlyn. Et c’est devenu un peu ça à côté du [fact] chose. Ce n’est pas comme si nous n’en avions pas fait la promotion, et ce n’est pas parce que nous essayions de surprendre les gens. Pour moi, ce n’est pas le plat principal. Je pense que Kaitlyn est le plat principal. [Not talking] c’est juste devenu quelque chose d’amusant, mais ce n’était vraiment pas différent de faire un film parlant. [Laughs]

io9 : Waouh, d’accord. Parce qu’évidemment, il y a un peu de dialogue ici et là, mais à la fin, il y en a si peu que cela rend le peu qu’il y a, surtout vers la fin, d’autant plus percutant. Je suis donc surpris d’apprendre que ce n’était pas un choix délibéré. Le scénario contenait-il des dialogues ?

Duffield : C’est exactement ce que c’est dans le film. Et [the scene you’re referring to] était un exemple de scène dans laquelle, s’il n’y avait pas de dialogue, je ferais cela pour un gadget plutôt que de faire ce qui est juste pour cette scène. Mais ce n’est pas un film muet. Comme s’il y avait des dialogues dans le film. Je suis toujours ennuyé quand les gens disent : «Homme-oiseau est une prise unique », et je me dis : « Il y a un montage à la fin de Homme-oiseau. Genre, c’est du montage. [Laughs]

Il y a beaucoup de sections sans dialogue, mais il y a du dialogue dans le film. Et j’ai juste eu l’impression que si la raison pour laquelle je fais ça était pour ça, c’était une mauvaise raison. Et s’il y a un moment où elle a vraiment besoin de retirer quelque chose de sa poitrine, comme à ce moment-là, elle devait le faire. Et j’ai dit la même chose à Kaitlyn. Je me suis dit : « Si jamais il y a une scène où tu as envie de parler ? Fais-le. » Comme si c’était plus important. Votre personnage est plus important que l’appareil. Et donc pour moi, c’était juste la règle de base tout au long du processus. Brynn avait besoin de parler et de dire quelque chose à ce moment-là. Et je pense que cela est accentué par le fait qu’elle ne parle pas souvent, mais elle parle et quand elle parle, cela compte vraiment.

Image: Renard

io9 : D’accord, génial. Merci d’avoir clarifié cela. J’aime aussi dans le film que l’invasion démarre très vite. Nous obtenons une petite configuration, mais nous y sommes ensuite. De plus, vous auriez pu taquiner les extraterrestres pendant tout le film, mais au lieu de cela, vous les montrez vraiment et nous les laissons les regarder. Alors parlez-moi un peu de la date à laquelle ces décisions ont été prises et pourquoi.

Duffield : C’est arrivé très tôt. Je pense qu’il y a une partie de moi qui a toujours voulu voir un film sur les extraterrestres qui… vous savez, ils ont fait tout ce chemin. Et j’aime Panneaux et ils entrent dans la maison à la toute fin, mais ils sont comme dehors, se baladant dans les champs de maïs tout le temps, et c’est génial. Mais je me disais aussi : « Ils ont parcouru un long chemin. » Comme entrer dans la maison de cette fille ? C’est un mardi après-midi pour eux. Ce n’est pas bien grave après tout ce qu’ils ont fait pour en arriver là. Et je pensais juste que c’était un point de départ vraiment intéressant, où ces gars sont plutôt blasés. Et puis pour elle et pour chacun d’entre nous, ce serait la chose la plus folle qui puisse nous arriver. Mais j’aime vraiment cette idée du genre, d’accord, « Commençons ici. »

Et je pense que cela vous prend vraiment à contre-pied, d’une manière, je l’espère, amusante, où vous vous dites : « Je n’en ai aucune idée. [what’s going on]. C’est généralement là que nous terminons les choses, mais je ne suis jamais venu ici depuis cinq minutes », et au moment où nous arriverons à la fin de notre premier acte, j’espère que les gens n’auront tout simplement aucune idée de la direction que prend ce film car tant de choses se sont passées. Donc c’est comme si, oui, nous apercevions en quelque sorte l’extraterrestre ici, un orteil ici, une voix ici, ce genre de chose. Ensuite, nous commençons simplement à montrer à notre garçon. [Laughs] Et puis je pense que j’espère que cela surprendra un peu les gens en se disant : « Oh, le voilà. Genre, qu’est-ce qu’il fait ?

Et puis, lorsque notre deuxième acte commencera, je pense que les gens n’auront aucune idée d’où nous allons. Et c’est un endroit assez amusant pour avoir un public au début de votre deuxième acte où il se dit simplement : « J’aurais pensé que le film était terminé et qu’il me restait une heure. Quoi qu’il arrive ensuite, c’est sans précédent. Cela me semblait être un endroit vraiment amusant pour commencer, par exemple, ce qui se passe après ce premier acte et où cela va. C’était donc en quelque sorte l’idée de lancement du côté extraterrestre du film pour moi : le premier acte est comme une scène d’un long acte qui se termine de manière surprenante. Et puis vous vous dites : « Eh bien, il me reste une heure. Où allons-nous? »

Image: Renard

io9 : Je pense que j’ai littéralement écrit cela dans mes notes. « Comment ça se passe déjà ? » Mais bien sûr, ce n’était pas fini. Cela a donc certainement fonctionné. Et le film a certainement fonctionné puisque je l’ai regardé à la maison, mais je me demande si cela a toujours été le plan ? Est-ce que cela allait un jour être une sortie en salles ou est-ce que ça allait toujours aller directement à Hulu ?

Duffield : Toujours directement vers Hulu et c’était génial. Ouais, ce serait cool de voir ça dans un cinéma, mais c’est un film bizarre. Ce film prend beaucoup de rebondissements et n’est pas un film typique à bien des égards. Et je pense qu’avec une sortie en streaming, 20th Century et Hulu nous ont donné la possibilité de le faire. Nous n’avons rien changé pour le studio. Ce n’était pas « Le public va vouloir cette résolution ». Ce n’était pas toutes ces autres choses. Ils nous ont vraiment laissé faire le film que nous voulions faire. Et 20th a vraiment adoré le film que nous faisions tous ensemble. Je suis donc vraiment reconnaissant que Hulu ait voulu faire le film. Je ne sais pas si quelqu’un d’autre aurait fait le film de la même manière que Hulu l’avait laissé faire, et c’était vraiment excitant. Les choses les plus folles du film n’ont jamais fait l’objet de discussions.

J’ai travaillé dans d’autres studios de théâtre que j’aime aussi, mais je ne pense pas que cela aurait été vrai. Je pense que cela aurait été un film très différent s’il était sorti en salles depuis un studio différent. Donc pour moi, Hulu dans tout cela, c’était du genre : « Hé, nous avons un peu plus d’espace pour nous balancer. » Et c’était vraiment très excitant. Je l’ai tourné pour Hulu. Je l’ai tourné en sachant qu’il serait diffusé sur les téléviseurs, les iPhones, les iPads et tout le reste de beaucoup de gens. Donc pour moi, tout cela consistait à raconter des histoires. Et le 20e siècle et Hulu nous ont permis de raconter notre histoire comme nous le souhaitions. Je ne peux pas me plaindre.

io9 : Maintenant, ce qui se passe dans ce film est une histoire contenue. Il n’est pas nécessaire de penser à ce qui se passe d’autre dans ce monde. Mais en tant que nerd, je le fais et je pense que vous pourriez probablement le faire aussi. Alors, dans quelle mesure avez-vous réfléchi à ce qui se passe d’autre dans le monde ? Que se passe-t-il d’autre dans votre Personne ne vous sauvera Univers cinématographique ?

Image: Renard

Duffield : [Laughs] Ouais, eh bien, en fait, nous avons eu quelques reprises dans le film, et c’est tout ce qui se passe chez son voisin. C’est une chose que nous avons en quelque sorte compris. Une fois que nous avons en quelque sorte mis en place le montage, beaucoup de gens se sont demandé : « Est-ce que ce qui lui arrive est réel ? Parce que c’est tellement hyper spécifique sur elle. Et c’était vraiment utile de se dire : « Oh, c’est une histoire plus vaste qui se passe. » Il n’y a pas qu’elle. Et ce petit peu de clarté, je pense, a vraiment aidé les gens à comprendre le contexte du film.

Quant à l’univers dans son ensemble, je pense que pour moi, c’est une chose globale qui se produit. C’est une fête à grande échelle [Laughs]. Comme s’il y avait définitivement le Jour de l’indépendance une soucoupe au-dessus de la Maison Blanche se produit au même moment. Ce genre de truc. Mais je pense aussi que les extraterrestres ont un plan très similaire à celui que Brynn rencontre, où il est très furtif et presque secondaire. Ils sont tellement avancés par rapport à nous qu’ils disent : « Nous devons juste terminer cette partie et ensuite nous passerons à la chose suivante. » Ou alors ils sont tellement intéressés à fouiner et simplement à connaître les gens, même lorsqu’il y a du monde dans la maison. C’est une petite réflexion tellement étrange pour eux.

io9 : Enfin, j’aimerais poser des questions sur le titre. D’un côté, cela ressemble à une proclamation pessimiste, mais je suis sûr que vous avez plus d’intentions. Pour vous, qu’est-ce que Personne ne vous sauvera signifier?

Duffield : Je pensais que c’était surtout dû au fait qu’il n’y avait pas de « un ». Comme si c’était l’essentiel. C’est vraiment à elle de le faire ou de le découvrir. Ce n’est pas le genre de chose où elle lance la torpille sur l’Étoile de la Mort. Ce n’est pas ce genre de film.

Personne ne vous sauvera fait ses débuts sur Hulu le 22 septembre.

