Entretien avec le petit-déjeuner japonais : Michelle Zauner parle du jubilé et des pleurs dans H Mart

« Cela sonne vraiment mal », prévient Michelle Zauner, l’artiste musicale et écrivaine la plus connue sous son alias Japanese Breakfast. Nous discutons de ce qu’elle attend le plus dans un avenir proche, et il y a beaucoup de choix : la sortie de son nouvel album Jubilé; sa prochaine tournée transcontinentale ; l’accueil critique adorant de ses nouveaux mémoires Pleurer dans H Mart; le retour provisoire à « vivre la vie et être entouré de gens » après plus d’un an de distanciation sociale.

«Je suis vraiment excité de vérifier mentalement et de simplement suivre les mouvements de la tournée. Je suis censé être dans un bus pour la première fois depuis une éternité, et je suis tellement excité de voir à quoi cela ressemble.

Jubilé abandonné le 4 juin. Son troisième album studio et son premier album en quatre ans marquent un moment de catharsis pour Zauner sur le plan personnel et pandémique. L’album devait initialement sortir en 2020, mais il a été reporté à plusieurs reprises en raison des restrictions de Covid-19 qui ont interféré avec les plans de tournée de son groupe. À présent, Jubilé coïncide avec le début de l’été et des vaccinations généralisées aux États-Unis, libérant Zauner pour enfin se produire à nouveau en direct. Et peut-être plus important encore, Jubilé est également le premier disque de petit-déjeuner japonais qui ne se concentre pas principalement sur la mort de la mère de Zauner, décédée en 2014. Alignement avec les débuts de Pleurer dans H Mart – L’hommage de Zauner à sa mère et à la cuisine coréenne qui les lie ensemble – l’album inaugure une nouvelle ère plus lumineuse pour le petit-déjeuner japonais.

« Mon récit artistique est tellement ancré dans le chagrin et la perte qu’écrire un album sur la joie ressemble à un véritable départ », a déclaré Zauner. Plus tard, elle ajoute: « Pour enfin lâcher l’album sur lequel je suis assis depuis si longtemps – ça va me sembler une sortie tellement écrasante. »

La nature délicate de transformer la douleur en art

La carrière artistique de Zauner n’a pas commencé avec la mort de sa mère, bien que sa musique dédiée au deuil soit rapidement devenue ce qui a le plus résonné auprès des fans. Elle a maintenant 32 ans, mais avant de faire ses débuts en tant que Japanese Breakfast il y a cinq ans, Zauner a passé son début de la vingtaine à attendre des tables et à essayer de faire décoller sa musique. Elle s’est lancée dans l’écriture et la performance dans Little Big League, un groupe de rock basé à Philadelphie qui, selon elle, était «sous-estimé».

« Parfois, je ne comprends toujours pas pourquoi le petit-déjeuner japonais a tellement plus de popularité », dit-elle. « Certaines de mes meilleures paroles sont encore de ce projet. » Cependant, la scène musicale indépendante du début des années 2010 n’était pas d’accord. Little Big League a eu du mal à rester à flot et le groupe a été mis à l’écart lorsque Zauner a appris que sa mère était malade et est retournée chez elle à Eugene, dans l’Oregon, pour prendre soin d’elle.

Quand elle avait 25 ans, Zauner a perdu sa mère d’un cancer, quelques années après avoir perdu sa tante, également d’un cancer. Après près d’un an en tant que gardienne de sa mère, Zauner est retournée sur la côte est avec son mari/compagnon de groupe pour, comme elle le décrit dans ses mémoires, « enfin s’engager dans la transition vers l’âge adulte normal ».

« J’avais essentiellement passé l’année dernière en tant qu’infirmière et femme de ménage non rémunérée et les cinq années précédentes à ne pas réussir en tant que musicienne », écrit Zauner, réfléchissant aux conséquences de la mort de sa mère. « J’avais besoin de m’engager dans une sorte de carrière dès que possible. »

Mais juste au moment où elle s’installait à Brooklyn avec un nouvel emploi (assistante marketing), un album qu’elle a enregistré peu de temps après la mort de sa mère a commencé à rassembler un public. Sa première sortie sous le nom de Japanese Breakfast, 2016’s Psychopompe, a établi Zauner, pour le meilleur ou pour le pire, comme un artiste subsumé par le chagrin.

Rempli de cris d’écho et de paroles comme « la maison est la corde qui s’enroule autour de ton cou », Psychopompe est une exploration de la façon dont le deuil peut rendre la vie stagnante et fragile. Psychopompe est aussi ce qui a lancé la carrière musicale de Zauner dans une occupation à temps plein. Peu de temps après la sortie de l’album, Zauner signe avec le label indépendant Dead Oceans. On lui a demandé de faire une tournée avec Mitski et Porches. Fourche appelée Psychopompe « à la fois cosmiquement énorme et profondément personnel », déclarant « long mai [Zauner] continuez à cette histoire de musique.

Le problème avec l’explosion d’un album que vous avez écrit sur la mort récente de votre mère, c’est que tout à coup tout le monde veut entendre parler de la mort récente de votre mère. « C’était vraiment un défi de passer les cinq dernières années à déballer les traumatismes pour tout le monde dans chaque interview », a déclaré Zauner.

« Je vais tellement d’avant en arrière [on how much to share] parce que j’aime vraiment les gens qui sont si directs et sans vergogne eux-mêmes, et il y a une partie de moi qui désire l’être pleinement. Mais alors les conséquences de cela peuvent être si accablantes qu’elles me font peur. »

Depuis la sortie de Psychopompe, la carrière de Zauner a évolué à un rythme non-stop. Au cours des dernières années, elle a sorti son deuxième album de 2017 Sons doux d’une autre planète, a fait le tour du monde à plusieurs reprises, réalisé des clips musicaux et même animé une série YouTube sur la relation entre alimentation et migration. Les critiques ont annoncé que Japanese Breakfast était un changeur de jeu rafraîchissant dans la musique indépendante; l’AV Club est allé jusqu’à qualifier Zauner de « surperformant expansif ». Japanese Breakfast a récolté des millions de streams sur Spotify et Apple Music, et Sons doux a figuré sur la liste HeatSeekers de Billboard – un exploit rare pour les artistes indépendants emo.

Quelques mois avant de lâcher Jubilé, Zauner publié Pleurer dans H Mart, un récit tonique et franc de la vie de sa mère à travers le prisme de sa mort. Le livre a fait ses débuts au n ° 2 sur la liste des best-sellers du New York Times Hardcover Nonfiction et a lancé Zauner dans une nouvelle stratosphère d’attention du public.

Bien que Zauner dise que le processus d’écriture de sa musique et de ses mémoires « semblaient assez séparés », il est difficile de ne pas voir Pleurer dans H Mart comme pièce d’accompagnement au petit déjeuner japonais. Le livre s’appuie fortement sur Psychopompe et Sons doux‘ des thèmes de perte, et il est parsemé de rappels discrets des propres chansons de Zauner. Des références jumelles à « enneiger » sa mère avec des analgésiques apparaissent à la fois dans les mémoires et Jubilé. Un éphémère Psychopompe des paroles sur « la mort comme alliance » se transforment en un chapitre de livre sur Zauner recevant la bague de sa défunte mère en cadeau de son père. Les expressions de chagrin chantées par Japanese Breakfast sont abstraites, mais dans Pleurer dans H Mart, ils sont dévastateurs dans leur précision.

Pour quelqu’un qui a passé la majeure partie de sa vie adulte à documenter publiquement son chagrin, Zauner reste optimiste quant à la valeur du partage excessif. «La plupart du temps, partager une partie très honnête de votre vie peut toucher les gens», dit-elle, expliquant que son plus grand défi est d’apprendre à tracer des limites entre sa vie personnelle et publique.

Tous les artistes sont aux prises avec les exigences concurrentes de confidentialité et de transparence, mais pour Zauner, cette tension est aggravée par le fait d’être une femme de couleur dans une industrie blanche disproportionnée. En tant qu’Américain d’origine coréenne biraciale, Zauner est l’une des rares artistes indépendantes asiatiques à atteindre son niveau d’acclamation et de reconnaissance. Qu’elle le veuille ou non, elle est devenue une lentille à travers laquelle les gens peuvent imaginer un nouveau type de rockstar – et pour de nombreuses femmes d’Asie de l’Est, un nouveau type de représentation.

C’est une responsabilité que Zauner prend au sérieux, même si cela ressemble souvent plus à un fardeau qu’à un honneur. Lorsqu’on lui demande ce que cela fait d’être constamment interrogée sur son expérience de faire de la musique alors qu’elle est asiatique, Zauner répond : « Il y a tellement de personnes non blanches incroyables qui font de la musique. J’aimerais ne plus jamais avoir à répondre à cette question.

Pourtant, elle reconnaît: «D’une certaine manière, je me suis fait mal avec ce livre, et cela fait partie de ma vie. Il y a une partie de moi qui comprend pourquoi ces conversations [about race] doivent arriver, et j’espère que nous arriverons à un endroit où ils n’ont pas à le faire.

La réponse tempérée de Zauner résume le catch-22 classique pour les artistes de couleur : comment parlez-vous de vos expériences vécues sans parler de votre héritage ? Comment pouvez-vous faire de l’art qui ne sera pas étiqueté « race conscious » ou « politique » alors que la race fait partie intégrante de votre identité ?

Il y a un moment dans Pleurer dans H Mart où Zauner mentionne à quel point Karen O, la chanteuse à moitié coréenne des Yeah Yeah Yeahs, a eu un impact sur sa décision de faire de la musique. Elle « a été la première icône du monde de la musique que j’adorais et qui me ressemblait », écrit Zauner. « Karen O a rendu la musique plus accessible, m’a fait croire qu’il était possible que quelqu’un comme moi puisse un jour créer quelque chose qui ait un sens pour les autres. » Maintenant, alors que Zauner attend que son industrie rattrape son retard, elle poursuit la tradition de donner aux gens qui « lui ressemblent » les moyens d’être eux-mêmes.

Un nouvel album et une nouvelle perspective

Comme Pleurer dans H Mart, Sons doux et Psychopompe sont des méditations sur la mémoire : la façon dont un moment autrefois heureux se brise en un rappel de la perte, la façon dont les routines anciennes et banales se cristallisent en une nostalgie éclatante.

Jubilé, au contraire, s’abandonne à l’élan du présent. Tout au long de l’album, Zauner utilise des instrumentaux plus riches et plus riches, et ses singles « Be Sweet » et « Savage Good Boy » ont un groove qui s’écarte considérablement de sa musique plus ancienne et plus clairsemée.

« À certains égards, en purgeant tout ce dont j’avais besoin pour Pleurer dans H Mart, J’ai pu commencer ce nouveau chapitre. J’avais écrit deux albums sur le deuil, et j’avais toujours l’impression qu’il y avait tellement de choses à dire sur cette expérience », dit-elle. «Et j’ai enfin l’impression d’avoir dit tout ce que j’avais à dire sur la perte, le chagrin et ma mère de cette manière. Je me sentais prêt à aborder une nouvelle scène.

« Savage Good Boy » est peut-être le plus grand saut créatif du son précédent de Japanese Breakfast. C’est une piste vertigineuse qui évite complètement le chagrin et explore à la place ce que Zauner appelle une «réalité menaçante de notre temps» – un milliardaire avec un bunker apocalyptique. « Savage Good Boy » est l’une des premières chansons de petit-déjeuner japonaises que je peux sérieusement classer comme un bop, et c’est un rappel délicieux que la fiction de Zauner est tout aussi puissante que son écriture confessionnelle plus familière.

Même JubiléLes pistes sombres de s’imprègnent de traces de légèreté. Sur « In Hell » – qui rappelle les tentatives miséricordieuses de Zauner pour atténuer la douleur de sa mère avec des opioïdes – des notes de synthé flottantes et des cors dissolvent le chagrin écrasant de la chanson en quelque chose de plus gentil. « Il n’y a plus rien à craindre », s’écrie Zauner. « Au moins, il y a ça.

Elle compare sa discographie à une « archive », et avec sa tournée pour Jubilé sur le point de démarrer ce mois-ci, elle pense que «les chansons prennent des vies différentes après les avoir jouées pendant un certain temps. Ce sera vraiment cathartique de pouvoir à nouveau jouer certaines chansons.

Sur les précédents disques de Japanese Breakfast, le passage du temps était une source de douleur et de regret. Mais avec Jubilé, l’éphémère devient un cadeau. La musique gonfle, crescendos, puis elle se termine – ouvrant la porte à quelque chose de nouveau.